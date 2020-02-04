Российская оппозиция предложила два варианта акции памяти Немцова

Российская оппозиция предложила два варианта акции памяти убитого политика Бориса Немцова. Политик Дмитрий Гудков намерен организовать 27 февраля возложение цветов на месте трагедии на Большом Москворецком мосту и попросил мэрию Москвы не препятствовать ее проведению, сообщил Гудков в понедельник, 15 февраля, опубликовав в соцсетях соответствующее письмо.

В обращении к мэру Москвы Сергею Собянину он указал на действующие ограничения в проведении публичных мероприятий из-за пандемии и пообещал, что в ходе возложения цветов с 13.00 до 15.00 27 февраля будут соблюдены социальная дистанция и использованы средства индивидуальной защиты. Комментируя свое решение, политик предположил, что марш не согласуют под предлогом коронавируса. "Мы предложили мэрии компромисс - не препятствовать в этом году возложению цветов на месте убийства Бориса", - заявил он.

Помимо Гудкова письмо подписали Сергей Бойко, Сергей Давидис, Владимир Кара-Мурза, Дмитрий Муратов, Вадим Прохоров, Николай Рыбаков, Илья Яшин.

ПАРНАС уведомила мэрию Москвы о марше

В свою очередь партия ПАРНАС сообщила, что уведомила столичную мэрию о проведении Марша Немцова 27 февраля. Председатель партии Михаил Касьянов, его заместитель Константин Мерзликин и руководитель московского отделения ПАРНАС Михаил Шнейдер заявили, что в ходе акции планируется потребовать привлечь к суду организаторов и заказчиков убийства Немцова, а также выразить поддержку оппозиционеру Алексею Навальному, приговоренному к лишению свободы в колонии, потребовать его освобождения и прекращения уголовного преследования.

Кроме того, ПАРНАС намерена требовать на Марше Немцова освобождения других политзаключенных и прекращения преследований за политические взгляды, а также обеспечения конституционных прав и свобод граждан. Организаторы акции рассчитывают, что Собянин в ближайшие дни отменит запрет на проведение публичных мероприятий в Москве в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

Убийство Бориса Немцова

Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года выстрелами в спину на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля. В июле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил объявленных им исполнителей убийства - Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева - к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики преступления до сих пор не установлены. В конце февраля в Москве и других городах РФ проходят марши памяти убитого политика.

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