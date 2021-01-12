Коронавирус: в Бельгии продлили ограничения до 1 марта

Мировое сообщество продолжает бороться с пандемией COVID-19. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 91,8 млн жителей планеты. Свыше 1,9 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 65,6 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 13 января (время московское).
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В Бельгии до 1 марта продлили ограничения, введенные в связи со второй волной коронавируса, сообщили бельгийские СМИсо ссылкой на постановление правительства. Ограничения были введены 2 ноября сроком до 15 января. В начале ноября бельгийские власти значительно ужесточили меры по противодействию COVID-19. В частности, были запрещены все коллективные мероприятия и религиозные службы, ограничено количество приглашаемых гостей, закрыты бары и рестораны; приостановлены услуги, предполагающие непосредственный человеческий контакт, кроме медицинских; "настоятельно не рекомендовались" поездки за границу. Сохранялся ряд уже действовавших мер, таких как комендантский час, дистанционная работа, учеба студентов высших учебных заведений в удаленном режиме.
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Около одного процента всех позитивных тестов на коронавирус во Франции приходится на новую мутацию вируса, которая впервые была выявлена в Великобритании. Об этом сообщил министр здравоохранения Франции Оливье Веран со ссылкой на новое исследование, в ходе которого были проанализированы все ПЦР-тесты, сделанные в стране 7 и 8 января. "Что произошло в Великобритании, скорее всего случится и у нас", - сказала телеканалу RTL парижский профессор Анн-Клод Кремьё, специалист по инфекционным заболеваниям. По ее словам, если новой мутацией вируса заражаются сейчас 1-2 процента от общего числа новых инфицированных, то еще есть время, чтобы что-нибудь предпринять. В противном случае Франции в ближайшие дни придется настроиться на ситуацию, которая сейчас царит в Британии.
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Накануне открытия чемпионата мира по гандболу, который с 13 января пройдет в Египте, от участия в турнире были вынуждены отказаться сборные Чехии и США. У обеих команд одна причина – ряд членов получили положительные тесты на коронавирус. В чешской сборной заразились 17 человек, в американской – 18, включая тренера.
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Прибывающие в США авиапассажиры должны будут предъявить негативный тест на коронавирус, сделанный не позднее трех дней перед поездкой. Об этом во вторник вечером сообщил глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд. Правило начнет действовать с 26 января.
Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
Хроника пандемии 12 января >>>
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Кто в Германии чаще всех уходит на больничный
За рулем
Развитая сеть общественного транспорта, хорошо организованная система грузоперевозок, конечно, радуют немцев. Но все это имеет и обратную сторону: именно водители болеют чаще всего. Из-за болезней вдали от руля им приходится проводить 24 дня в году. Таковы данные немецкой страховой компании Techniker Krankenkasse, клиенты которой в 2013 году болели более 4,6 миллиона раз.
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Кто в Германии чаще всех уходит на больничный
Трубы заводов
Одной из самых вредных для здоровья сотрудников является химическая промышленность. В частности, часто болеют рабочие, задействованные в процессе обработки синтетических материалов: ежегодно на больничном они проводят более 21 дня.
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Кто в Германии чаще всех уходит на больничный
Что нам стоит дом построить?
Строителей и плотников в их работе сопровождают не только горы стружки и шум отбойных молотков, но и частые болезни: собственным лечением в 2013 году им пришлось заниматься в среднем по 3 недели. Это несколько больше, чем в 2012 году.
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Кто в Германии чаще всех уходит на больничный
Обратная сторона офисной бумаги
Целлюлозно-бумажная отрасль считается достаточно вредным производством из-за используемых в технологических процессах веществ и выбросов в атмосферу. В 2013 году занятые в этой сфере немцы провели на больничном примерно по 18 дней, что на 9 процентов больше, чем годом ранее.
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Кто в Германии чаще всех уходит на больничный
Осторожно: высокое напряжение!
Настройка электронного оборудования, работа с заупрямившимся станком на заводе или капризной антенной на крыше здания - профессии, связанные с электричеством, не всегда дружелюбны к человеку. Итог: мужчины уходят в отпуск по болезни на 15 дней в году, а женщины - на целых 20.
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Кто в Германии чаще всех уходит на больничный
Больничный на свежем воздухе
Залитые солнцем поля, аромат скошенной травы… Правда, работа на свежем воздухе не гарантирует отменного здоровья: занятые в сельском хозяйстве немцы болеют в среднем 17 дней в году. При этом мужчины чаще занимаются обслуживанием машин, поэтому риск физических травм у них выше, как и, соответственно, продолжительность больничного.
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Кто в Германии чаще всех уходит на больничный
Исцели себя сам
Кроме уважения, коим пользуется профессия врача, у ее представителей есть еще одно преимущество: они как никто другой умеют жить по принципу "cura te ipsum" - "исцели себя сам". В результате медики в Германии проводят на больничном лишь около 14 дней в году.
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Кто в Германии чаще всех уходит на больничный
Вне стен редакции
Частые встречи и интервью за пределами редакции - отличное дополнение к фитнесу. За журналистов и представителей творческих профессий можно только порадоваться: они болеют меньше 12 дней в году.
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Кто в Германии чаще всех уходит на больничный
Эффективным управлением - по болезни
Кроме журналистики в тройку наиболее безопасных для здоровья отраслей вошли также экономика и управление. При работе с цифрами белые воротнички избегают вредных веществ, болезнетворных микробов или тяжелого физического труда. В вынужденный ежегодный отпуск по болезни им приходится уходить лишь на 11,5 дней.
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Кто в Германии чаще всех уходит на больничный
Здоровье под микроскопом
По статистике Techniker Krankenkasse, по количеству здоровых сотрудников первое место в Германии занимает наука. Тщательный контроль за всем происходящим в далеких от повседневной суеты лабораториях означает высокую ответственность, в том числе и за собственное здоровье. Вот почему немецкие исследователи берут больничные на небольшие сроки: в среднем они длятся чуть более 10 дней в год.
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Кто в Германии чаще всех уходит на больничный
Работа для профилактики
По статистике, самыми распространенными поводами обратиться за больничным в Германии являются психические расстройства, заболевания органов дыхания и опорно-двигательного аппарата, а также травмы. Тем не менее, хотя некоторые профессии и связаны с риском для здоровья, в целом работа только способствует хорошему самочувствию: ведь дольше всех, в среднем по 28 дней в году, болеют… безработные.
Автор: Павел Мыльников