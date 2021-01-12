Коронавирус: в Бельгии продлили ограничения до 1 марта

Мировое сообщество продолжает бороться с пандемией COVID-19. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 91,8 млн жителей планеты. Свыше 1,9 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 65,6 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 13 января (время московское).

++02.45++

В Бельгии до 1 марта продлили ограничения, введенные в связи со второй волной коронавируса, сообщили бельгийские СМИсо ссылкой на постановление правительства. Ограничения были введены 2 ноября сроком до 15 января. В начале ноября бельгийские власти значительно ужесточили меры по противодействию COVID-19. В частности, были запрещены все коллективные мероприятия и религиозные службы, ограничено количество приглашаемых гостей, закрыты бары и рестораны; приостановлены услуги, предполагающие непосредственный человеческий контакт, кроме медицинских; "настоятельно не рекомендовались" поездки за границу. Сохранялся ряд уже действовавших мер, таких как комендантский час, дистанционная работа, учеба студентов высших учебных заведений в удаленном режиме.

++02.05++

Около одного процента всех позитивных тестов на коронавирус во Франции приходится на новую мутацию вируса, которая впервые была выявлена в Великобритании. Об этом сообщил министр здравоохранения Франции Оливье Веран со ссылкой на новое исследование, в ходе которого были проанализированы все ПЦР-тесты, сделанные в стране 7 и 8 января. "Что произошло в Великобритании, скорее всего случится и у нас", - сказала телеканалу RTL парижский профессор Анн-Клод Кремьё, специалист по инфекционным заболеваниям. По ее словам, если новой мутацией вируса заражаются сейчас 1-2 процента от общего числа новых инфицированных, то еще есть время, чтобы что-нибудь предпринять. В противном случае Франции в ближайшие дни придется настроиться на ситуацию, которая сейчас царит в Британии.

++01.10++

Накануне открытия чемпионата мира по гандболу, который с 13 января пройдет в Египте, от участия в турнире были вынуждены отказаться сборные Чехии и США. У обеих команд одна причина – ряд членов получили положительные тесты на коронавирус. В чешской сборной заразились 17 человек, в американской – 18, включая тренера.

++00.15++

Прибывающие в США авиапассажиры должны будут предъявить негативный тест на коронавирус, сделанный не позднее трех дней перед поездкой. Об этом во вторник вечером сообщил глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд. Правило начнет действовать с 26 января.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 12 января >>>

Смотрите также: