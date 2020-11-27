Бундестаг утвердил бюджет ФРГ на 2021 год

Бундестаг принял бюджет ФРГ на 2021 год. На пленарном заседании в пятницу, 11 декабря, проект главного финансового документа поддержали 361 депутат, 258 парламентариев проголосовали против. Воздержавшихся не было.

Пандемия коронавирусной инфекции, рассматриваемая как чрезвычайная ситуация, позволила при формировании бюджета отказаться от закрепленного в конституции "долгового тормоза" - принципа ограничения государственной задолженности. Поэтому расходная часть бюджета, утвержденная в размере примерно 500 млрд евро, будет более чем на треть финансироваться за счет кредитов, которые составят почти 180 млрд евро - второй по величине за всю историю ФРГ показатель. При этом доходы от налоговых поступлений запланированы на уровне 292,8 млрд евро.

Дополнительные расходы в 2021 году связаны также с некоторыми платежами, которые изначально были запланированы на 2020 год, но были перенесены. Это позволяет предположить, указывает агентство AFP, что дефицит бюджета в текущем 2020 году окажется ниже, чем запланированные 218 млрд евро.

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