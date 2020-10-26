Пять громких случаев растраты бюджетных средств в Германии - 2020

В 2020 году в Германии выявлено 100 случаев растранжиривания денег налогоплательщиков. Данные об этом содержатся в ежегодной "черной книге", которую во вторник, 27 октября, опубликовал Союз немецких налогоплательщиков (BdSt) - неправительственная организация, следящая за расходом бюджетных средств в ФРГ. DW ознакомилась с документом и выбрала пятерку самых абсурдных проектов, вошедших в список в этом году.

Сотни тысяч евро на ненужные мосты

В городке Гифхорн в федеральной земле Нижняя Саксония за 200 000 евро провели капитальный ремонт исторического моста, который в наши дни не имеет ни малейшего практического значения. Расположенный под ним водоем давно превратился просто в большую лужу, мимо которой уже ведет пешеходная дорожка.

Похожий случай произошел в Гамбурге, где за 2,5 млн евро восстановили разрушенный во время Второй мировой войны пешеходный мост через канал. В этом, однако, также не было практической необходимости: в 100 и 200 метрах от сооружения находятся два других моста.

Дискотека за 1,8 млн евро

Объектом критики Союза немецких налогоплательщиков также стал необычный и дорогостоящий проект, направленный на популяризацию в Германии перехода на альтернативные источники энергии. На протяжении трех лет по всей стране путешествовала Dance Cube - передвижная дискотека, которая должна была преобразовывать кинетическую энергию танцующих в электричество. Организаторы утверждали, что дискотека является энергетически самодостаточной и молодые люди своими танцевальными движениями могут полностью обеспечить электричеством ее акустические и световые устройства.

Тот самый отель "Петерсберг"

Однако на деле это оказалось рекламным трюком. Вопреки заявлениям организаторов без других источников электроэнергии танцплощадка работать не могла: энергии, вырабатываемой за счет движений присутствующих, оказалось слишком мало. В итоге проект Dance Cube обошелся немецким налогоплательщикам в 1,8 млн евро.

7 млн евро на нерентабельный гранд-отель

Немецкие налогоплательщики продолжают содержать и роскошный, однако убыточный отель "Петерсберг" около бывшей столицы ФРГ- Бонна. Отель долгое время имел статус гостевого дома правительства Германии и продолжает находиться в федеральной собственности. История комлекса насчитывает более сотни лет: за это время гранд-отель видел многих коронованных особ, сильных мира сего и знаменитостей. В числе прочих здесь останавливались бывший премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен, первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр (Konrad Adenauer), советский генсек Леонид Брежнев и Далай-лама.

Хотя столица страны давно переехала в Берлин, в "Петерсберге" до сих пор устраиваются важные международные мероприятия. Впрочем, ни исторический престиж, ни президентский люкс не меняют того факта, что отель остается нерентабельным: за период с 2013 года его убытки в общей сложности составили около 7 млн евро.

Слишком тяжелые пожарные автомобили

Администрация города Эшборна в федеральной земле Гессен закупила пожарные машины на общую сумму в 680 000 евро. Однако автомобили оказались слишком тяжелыми: каждая машина весила 17 тонн, что на целую тонну превышает допустимый вес такого транспортного средства.

Городские власти, однако, обратили внимание на параметры машин лишь после их закупки. В итоге автомобили так и не ввели в эксплуатацию и отправили обратно поставщику - согласно договору тот, правда, согласился вернуть заказчику лишь 440 000 евро.

Поездка депутатов в Африку

Внимание Союза немецких налогоплательщиков привлекла и поездка членов парламента федеральной земли Рейнланд-Пфальц в Буркина-Фасо и Сенегал в январе 2020 года. В пятидневной поездке, которая обошлась немецким налогоплательщикам почти в 50 000 евро, приняли участие около 20 человек.

При этом тот, кто думает, что парламентарии, в первую очередь, намеревались пообщаться со своими африканскими коллегами, ошибается. В общей сложности встречи с политиками Буркина-Фасо и Сенегала длились не более пяти часов. Куда больше времени гости из Германии уделили посещению скотоводческого хозяйства и молочной фермы, а также других объектов, не имеющих прямого отношения к работе депутатов.

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