Бюджетники в Германии добились повышения зарплат

В Потсдаме в воскресенье, 25 октября, завершились четырехдневные переговоры профсоюза работников сферы обслуживания Ver.di и Объединения коммунальных союзов работодателей Германии (VKA) о повышении зарплат госслужащих федерального и муниципального уровней в Германии. С апреля 2021 года их зарплата вырастет на 1,4 процента (минимум на 50 евро), а с апреля 2022 года - еще на 1,8 процента. Кроме того, все бюджетники до конца текущего года получат так называемую "коронавирусную премию" в размере от 300 до 600 евро.

Для медицинского персонала согласованы особые условия. Те, кто занят уходом за пациентом, с марта 2021 года будут получать на 70 больше и еще на 50 евро - с марта 2022-го. Ежемесячные доплаты сотрудникам отделений интенсивной терапии вырастут вдвое - до 100 евро.

Для тех госслужащих, чья работа оплачивается по нижнему разряду тарифной сетки, общее повышение составит 4,5 процента, заявил глава Ver.di Франк Вернеке (Frank Werneke). Кроме того, проходящие профобучение на предприятиях будут получать на 25 евро больше. Постепенное повышение дохода затронет около 2,3 млн человек.

Профсоюз требовал повышения зарплат на 4,8 процента за 12 месяцев

Профсоюз требовал в течение 12 месяцев повысить зарплату бюджетникам на 4,8 процента, или минимум на 150 евро, а оплату стажеров и проходящих профессиональное обучение - на 100 евро. Кроме того, Ver.di настаивал на улучшении условий работы в предпенсионный период и сведении к минимуму разницы в продолжительности рабочего времени госслужащих в "новых" и "старых" землях. В свою очередь, VKA предлагал трехэтапное увеличение зарплат на 3,5 процента, растянутое до марта 2023 года.

В марте 2019 года бюджетники договорились о повышении зарплат, которое должно было распространиться примерно на 1 млн человек. Объединение госслужащих Германии (DBB) тогда требовало повысить оплату на 6 процентов, или минимум на 200 евро, и на 100 евро - выплаты практикантам и тем, кто проходит профобучение в госорганах, а также увеличить доплату за работу по субботам сотрудникам больниц до 20 процентов.

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