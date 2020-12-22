 Забастовка против Пашиняна: кто поддержал армянскую оппозицию | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 22.12.2020

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Европа

Забастовка против Пашиняна: кто поддержал армянскую оппозицию

Оппозиция, добивающаяся отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его правительства, призвала сограждан начать общенациональную забастовку. О первом ее дне из Еревана - DW.

В первый день забастовки в Ереване - бастующие с флагом Армении

В первый день забастовки в Ереване, 22 декабря

В полдень во вторник, 22 декабря, представители оппозиции, объединяющей 16 политических партий Армении, начали митинг на ереванской площади Республики, где расположена резиденция премьер-министра Никола Пашиняна. Главное требование оппозиционеров, объявивших об общенациональной забастовке, не меняется - Пашинян должен уйти в отставку вместе со своим правительством. Как прошел первый день забастовки - у DW.

Кто присоединился к забастовке в Армении

Тысячи армян с утра 22 декабря не вышли на работу, поддержав призыв оппозиции. К ним присоединились студенты и преподаватели крупнейших вузов, включая Ереванский госуниверситет и столичный мединститут. Десятки медцентров объявили о забастовке, сообщив, что будут оказывать помощь только в самых неотложных случаях.

В Ереване не работают многие автозаправочные станции, на сторону оппозиции также встали почти семьсот адвокатов. Закрыты все предприятия, принадлежащие лидеру оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагику Царукяну, одному из крупнейших работодателей страны.

Сторонники отставки Никола Пашиняна

Тысячи армян с утра 22 декабря не вышли на работу, поддержав призыв оппозиции

Почта, банки, магазины функционируют в обычном режиме. Поскольку движение в центре столицы парализовано из-за митинга противников Пашиняна, общественный транспорт вынужден менять маршруты движения. Оппоненты прмеьера заявили, что бастуют и работники ереванского метрополитена, однако поезда метро ходят, поскольку, по выражению одного из лидеров оппозиции Гегама Манукяна, "рядом с каждым машинистом посадили по полицейскому".

Оппозиционеры также перекрыли несколько автомагистралей республиканского значения - в том числе, в третий по величине город республики Ванадзор и в Иджеван, родину Пашиняна.

Митинг у здания правительства

Между тем основная масса протестующих, примерно около тридцати тысяч человек, с полудня собралась на площади Республики, громко скандируя лозунги "Никол - предатель!" и "Армения без Никола!". Напомним, что ситуация в стране резко обострилась после подписания Пашиняном вместе с президентами Азербайджана и России заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Именно за этот документ оппозиция называет премьера предателем.

Согласно заявлению о прекращении боевых действий, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" потеряла ранее занятые ею районы Азербайджана, а часть территории собственно Карабаха также вернулась под контроль Баку. Кроме того, хотя безопасность в регионе после объявления перемирия обеспечивают российские миротворцы, у многих армян сохраняются опасения относительно дальнейшего развития событий.

Выступая на митинге, один из лидеров оппозиции Ишхан Сагателян назвал четыре возможных варианта отстранения от власти премьера Пашиняна. Первый - его добровольная отставка. Второй - парламент созывает внеочередное заседание и выносит вотум недоверия премьеру. Третий - генпрокуратура привлекает Пашиняна к уголовной ответственности за государственную измену. Четвертый - кабмин по требованию двух третей его членов сам решает вопрос об отставке премьера. Общенациональные акции протеста не прекратятся до тех пор, пока Пашинян не будет лишен власти каким-либо из указанных способов, заверил Сагателян.

На площади Республики появились палатки

Первый день забастовки прошел мирно. Самыми серьезными происшествиями были вспыхивавшие время от времени стычки между протестующими и силами правопорядка в центре Еревана.

К вечеру часть протестующих окружили здания правительства, Генпрокуратуры и ряда министерств, а другая часть начала устанавливать палатки на площади Республики, чтобы остаться там на ночь. Между тем в центр Ереван стянуты крупные силы полиции, оснащенной спецтехникой. Оппозиционеры заверяют, что не уйдут с площади, пока не уйдет Пашинян.

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    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


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