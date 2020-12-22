Забастовка против Пашиняна: кто поддержал армянскую оппозицию
Оппозиция, добивающаяся отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его правительства, призвала сограждан начать общенациональную забастовку. О первом ее дне из Еревана - DW.
В первый день забастовки в Ереване, 22 декабря
В полдень во вторник, 22 декабря, представители оппозиции, объединяющей 16 политических партий Армении, начали митинг на ереванской площади Республики, где расположена резиденция премьер-министра Никола Пашиняна. Главное требование оппозиционеров, объявивших об общенациональной забастовке, не меняется - Пашинян должен уйти в отставку вместе со своим правительством. Как прошел первый день забастовки - у DW.
Кто присоединился к забастовке в Армении
Тысячи армян с утра 22 декабря не вышли на работу, поддержав призыв оппозиции. К ним присоединились студенты и преподаватели крупнейших вузов, включая Ереванский госуниверситет и столичный мединститут. Десятки медцентров объявили о забастовке, сообщив, что будут оказывать помощь только в самых неотложных случаях.
Тысячи армян с утра 22 декабря не вышли на работу, поддержав призыв оппозиции
Почта, банки, магазины функционируют в обычном режиме. Поскольку движение в центре столицы парализовано из-за митинга противников Пашиняна, общественный транспорт вынужден менять маршруты движения. Оппоненты прмеьера заявили, что бастуют и работники ереванского метрополитена, однако поезда метро ходят, поскольку, по выражению одного из лидеров оппозиции Гегама Манукяна, "рядом с каждым машинистом посадили по полицейскому".
Оппозиционеры также перекрыли несколько автомагистралей республиканского значения - в том числе, в третий по величине город республики Ванадзор и в Иджеван, родину Пашиняна.
Митинг у здания правительства
Между тем основная масса протестующих, примерно около тридцати тысяч человек, с полудня собралась на площади Республики, громко скандируя лозунги "Никол - предатель!" и "Армения без Никола!". Напомним, что ситуация в стране резко обострилась после подписания Пашиняном вместе с президентами Азербайджана и России заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Именно за этот документ оппозиция называет премьера предателем.
Согласно заявлению о прекращении боевых действий, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" потеряла ранее занятые ею районы Азербайджана, а часть территории собственно Карабаха также вернулась под контроль Баку. Кроме того, хотя безопасность в регионе после объявления перемирия обеспечивают российские миротворцы, у многих армян сохраняются опасения относительно дальнейшего развития событий.
Выступая на митинге, один из лидеров оппозиции Ишхан Сагателян назвал четыре возможных варианта отстранения от власти премьера Пашиняна. Первый - его добровольная отставка. Второй - парламент созывает внеочередное заседание и выносит вотум недоверия премьеру. Третий - генпрокуратура привлекает Пашиняна к уголовной ответственности за государственную измену. Четвертый - кабмин по требованию двух третей его членов сам решает вопрос об отставке премьера. Общенациональные акции протеста не прекратятся до тех пор, пока Пашинян не будет лишен власти каким-либо из указанных способов, заверил Сагателян.
На площади Республики появились палатки
Первый день забастовки прошел мирно. Самыми серьезными происшествиями были вспыхивавшие время от времени стычки между протестующими и силами правопорядка в центре Еревана.
К вечеру часть протестующих окружили здания правительства, Генпрокуратуры и ряда министерств, а другая часть начала устанавливать палатки на площади Республики, чтобы остаться там на ночь. Между тем в центр Ереван стянуты крупные силы полиции, оснащенной спецтехникой. Оппозиционеры заверяют, что не уйдут с площади, пока не уйдет Пашинян.
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Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев
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