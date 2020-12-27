NZZ: массового бегства британцев из-под карантина в Швейцарии не было

Сообщения о том, что сотни британских туристов тайком покинули свои отели на горнолыжном курорте Вербье на юге Швейцарии после введения местными властями карантина для прибывших из Соединенного Королевства не соответствуют действительности. Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) в воскресном выпуске 3 января.

В конце декабря 2020 года новость о бегстве британцев из-под карантина облетела СМИ и информагентства по всему миру. Но представители полиции кантона Вале, где находится Вербье, в ответ на запрос NZZ опровергли сообщения СМИ о 200 туристах, нарушивших карантин. "У нас нет никаких сведений о 200 британцах, которые без разрешения покинули Вербье", - заявил Маркус Ридер, отвечающий за коммуникации местной полиции.

Местная полиция указывает на несоответствие цифр

Он добавил, что понятия не имеет, откуда в СМИ взялась подобная цифра. По данным отдела швейцарского Федерального управления общественного здравоохранения, всего в карантин должны были быть помещены 454 гражданина Великобритании во всем кантоне, а не только в Вербье. В кантон входят 14 округов, включая тот, где расположен этот горнолыжный курорт.

При этом 231 из них указал в качестве места своего пребывания конкретные адреса в Вале. Выборочные тесты на коронавирус были сделаны 150 британским подданным. Двенадцать британцев уехали до проведения тестирования. Нарушали ли они условия карантина, неизвестно. "Остальные 138 человек, которые находились у нас на контроле, соблюдали необходимые меры", - подчеркнул Маркус Ридер. Он добавил, что в полиции также исходят из того, что "большая часть тех, кто не был на контроле, также вела себя надлежащим образом".

Директор по туризму: историю раздули из одного случая

Директор по туризму в Вербье Симон Виже также подчеркивает, что "большого бегства не было". "Эта история - неправда. Сообщение хозяина одного из отелей об одном отъезде интерпретировали как нарушение предписаний о карантине. Журналисты раздули из него (историю. - Ред.) о массовом побеге", - отметил Виже.

Данные о массовом оттоке туристов не подтвердил NZZ также один из местных отельеров и горнолыжный инструктор. А представитель муниципалитета, в котором находится Вербье Жан-Марк Сандоз, чьи высказывания и стали основой истории о массовом бегстве, теперь отказался дать комментарии газете.

С 20 декабря 2020 года Швейцария перестала принимать рейсы из Великобритании и ЮАР, где также была зарегистрирована мутация коронавируса. Власти страны также постановили, что все туристы, прибывшие из этих государств с 14 декабря, должны провести под карантином 10 дней, начиная со дня приезда. О том, что в Швейцарии "сотни британцев сбежали из-под карантина", сообщил целый ряд СМИ, включая агентство dpa, а также германскую, итальянскую и британскую прессу.

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