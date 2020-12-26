В Швейцарии сотни британцев сбежали из-под карантина

Сотни британцев, которые собирались провести отпуск в швейцарском курортном местечке Фербир, тайком покинули свои отели, после того как местные власти распорядились отправить всех прибывших из Соединенного Королевства туристов на десятидневный карантин. Об этом сообщает в воскресенье, 27 декабря, информационное агентство dpa. Решение об изоляции прибывших из Великобритании гостей было принято на фоне новостей о быстром распространении в королевстве нового варианта коронавируса.

С 20 декабря Швейцария перестала принимать рейсы из Великобритании и ЮАР, где также была зарегистрирована мутация коронавируса. В то же время власти страны приняли решение о том, что все туристы, прибывшие из этих государств в период с 14 декабря, должны провести под карантином 10 дней, считая со дня приезда.

Горнолыжный курорт Фербир, расположенный в кантоне Валлис, традиционно пользуется большой популярностью у британских туристов. По данным dpa, в соответствии с распоряжением властей Швейцарии, на карантин должны были отправиться в общей сложности 420 человек, прибывших в Фербир из Великобритании, включая граждан Швейцарии, вернувшихся на родину из Соединенного Королевства.

50 человек из числа тех, кому было предписано отправиться на карантин, покинули Швейцарию сразу же после получения уведомления о необходимости изолироваться. Из оставшихся 370 туристов к 27 декабря в Фербире находилось меньше 12 человек.

Карантин в Швейцарии для приезжих из Великобритании

Многие гости покинули свои отели ночью. "Сотрудники заметили отсутствие гостей в их номерах благодаря тому, что оставленные у двери подносы с завтраком остались нетронутыми", - рассказал журналистам Жан-Марк Сандоз - официальный представитель муниципалитета Багнес, в котором находится курорт Фербир. "Мы понимаем их гнев", - добавил он. По словам Сандоза, муниципалитеты в Швейцарии не получили никакой поддержки в реализации карантинных требований, о которых было объявлено столь внезапно.

"Семьи с малыми детьми оказались запертыми на 20 квадратных метрах. Это было невыносимо", - подчеркнул Сандоз. Некоторые из покинувших Швейцарию британцев решили провести остаток отпуска в соседней Франции. Горнолыжные спуски там закрыты, однако гражданам Великобритании не запрещается покидать гостиничные номера.

Население местечка Фербир составляет 9 000 человек. Примерно 20 процентов туристов, которые ежегодно проводят отпуск на этом горнолыжном курорте, - британцы. После объявления карантина для них многие швейцарцы сочли курорт возможным очагом распространения инфекции и также аннулировали уже забронированные комнаты в отелях, указывает Сандоз.

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