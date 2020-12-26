 В Швейцарии сотни британцев сбежали из-под карантина | Новости из Германии о Европе | DW | 27.12.2020

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Европа

В Швейцарии сотни британцев сбежали из-под карантина

В связи с распространением в Британии нового варианта коронавируса власти Швейцарии ввели карантин для туристов, прибывших из Соединенного Королевства. Однако те предпочли тайком вернуться на родину.

Швейцарский горнолыжный курорт Фербир

Швейцарский горнолыжный курорт Фербир

Сотни британцев, которые собирались провести отпуск в швейцарском курортном местечке Фербир, тайком покинули свои отели, после того как местные власти распорядились отправить всех прибывших из Соединенного Королевства туристов на десятидневный карантин. Об этом сообщает в воскресенье, 27 декабря, информационное агентство dpa. Решение об изоляции прибывших из Великобритании гостей было принято на фоне новостей о быстром распространении в королевстве нового варианта коронавируса.

С 20 декабря Швейцария перестала принимать рейсы из Великобритании и ЮАР, где также была зарегистрирована мутация коронавируса. В то же время власти страны приняли решение о том, что все туристы, прибывшие из этих государств в период с 14 декабря, должны провести под карантином 10 дней, считая со дня приезда.

Горнолыжный курорт Фербир, расположенный в кантоне Валлис, традиционно пользуется большой популярностью у британских туристов. По данным dpa, в соответствии с распоряжением властей Швейцарии, на карантин должны были отправиться в общей сложности 420 человек, прибывших в Фербир из Великобритании, включая граждан Швейцарии, вернувшихся на родину из Соединенного Королевства.

50 человек из числа тех, кому было предписано отправиться на карантин, покинули Швейцарию сразу же после получения уведомления о необходимости изолироваться. Из оставшихся 370 туристов к 27 декабря в Фербире находилось меньше 12 человек.

Карантин в Швейцарии для приезжих из Великобритании

Многие гости покинули свои отели ночью. "Сотрудники заметили отсутствие гостей в их номерах благодаря тому, что оставленные у двери подносы с завтраком остались нетронутыми", - рассказал журналистам Жан-Марк Сандоз - официальный представитель муниципалитета Багнес, в котором находится курорт Фербир. "Мы понимаем их гнев", - добавил он. По словам Сандоза, муниципалитеты в Швейцарии не получили никакой поддержки в реализации карантинных требований, о которых было объявлено столь внезапно.

"Семьи с малыми детьми оказались запертыми на 20 квадратных метрах. Это было невыносимо", - подчеркнул Сандоз. Некоторые из покинувших Швейцарию британцев решили провести остаток отпуска в соседней Франции. Горнолыжные спуски там закрыты, однако гражданам Великобритании не запрещается покидать гостиничные номера.

Население местечка Фербир составляет 9 000 человек. Примерно 20 процентов туристов, которые ежегодно проводят отпуск на этом горнолыжном курорте, - британцы. После объявления карантина для них многие швейцарцы сочли курорт возможным очагом распространения инфекции и также аннулировали уже забронированные комнаты в отелях, указывает Сандоз.

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    Автор: Марина Барановская


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