COVID-19: в Швейцарии через пять дней после прививки умер пожилой мужчина

В швейцарском кантоне Люцерн зафиксирован первый летальный исход, возможно, имеющий отношение к предшествовавшей ему прививке от коронавируса с применением вакцины, разработанной немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. Об этом в среду, 30 декабря, сообщило локальное швейцарское издание Der Zeitpunkt.

По его сведениям, вакцинация проводилась в канун Рождества (24 декабря) в доме престарелых в одной из агломераций Люцерна. Вакцина вводилась всем (за одним исключением) обитателям одного из жилых блоков учреждения. Как отмечает автор публикации, перед прививкой с домашним врачом, ответственным за здоровье постояльца, страдавшего от деменции, не связывались.

Позднее, 26 декабря, пожилой мужчина пожаловался на боли в уретре и животе. Он стал вести себя беспокойно, позднее у пенсионера упало давление и повысился пульс. Домашний врач осмотрел пациента 27 декабря, утром 29 декабря дом престарелых уведомил медика по электронной почте об ухудшении здоровья мужчины, после чего тот скончался.

По словам домашнего врача, ранее его пациенту уже делали прививку от гриппа, на которую он отреагировал плохо, после чего вакцинации решили больше не проводить.

Официального подтверждения связи прививки и летального исхода пока нет

Der Zeitpunkt отмечает, что данный случай еще не подтверждает возможной связи между прививкой и летальным исходом. Говорить об этом можно будет лишь на основании заключений медиков - в случае возможного вскрытия. Ответственные за вакцинацию органы швейцарского здравоохранения пока не дали комментарий на этот счет. Представительница отдела здравоохранения кантона Люцерн лишь заявила агентству Reuters, что она осведомлена "об этом случае".

В Швейцарском агентстве по терапевтической продукции Swissmedic ранее - вне связи с этим инцидентом - говорили, что с января 2021 года хотят сделать доступным онлайн-формуляр, чтобы пациенты сами вносили туда побочные эффекты от вакцинации, в случае их возникновения, чтобы "выявить сигналы, касающиеся безопасности (вакцины. - Ред.), не известные на ранней стадии". Само агентство пока не отреагировало на произошедшее в Люцерне.

По состоянию на 18 декабря Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) США отмечали, что при 112 807 случаях вакцинации препаратом BioNTech и Pfizer - в 3150 случаях отмечались "повлиявшие на здоровье" факторы, которые сделали работу пациентов невозможной и потребовали медицинской помощи.

В ЕС кампания вакцинации официально стартовала 27 декабря.

Глава Еврокомиссии: вакцина доставлена во все страны ЕС

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 26 декабря (Ursula von der Leyen) сообщила, что вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 доставлена во все страны ЕС. По мнению фон дер Ляйен, прививочная кампания - это "трогательный момент единения" европейского сообщества, а также - "устойчивый выход из пандемии".

Вакцина BioNTech и Pfizer прошла сертификацию

До этого, 21 декабря, Еврокомиссия окончательно одобрила для применения вакцину от коронавируса BNT162b2, разработанную немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. Препарат прошел сертификацию, после того как Европейское агентство лекарственных средств (EMA) допустило BNT162b2 к использованию.

По результатам исследований, эффективность вакцины достигает 95%, в случае с людьми старше 65 лет - более 94%. Серьезных побочных действий у участников испытаний, более 40% которых - люди в возрасте от 56 до 85 лет, до сих пор не выявлено. В испытаниях вакцины, снижающей до минимального риск тяжелого течения вирусной пневмонии, участвовали 43,5 тысячи человек, около половины из них получили плацебо.

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