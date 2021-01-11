Коронавирус: заражение подтвердилось у президента Португалии

Мировое сообщество продолжает бороться с пандемией COVID-19. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 91,2 млн жителей планеты. Свыше 1,9 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 65 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 12 января (время московское).

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Избранный президент США Джо Байден получил вторую дозу вакцины от коронавируса. Видеозапись вакцинации Байдена опубликована на странице в Twitter телеканала ABC News. Первую прививку от COVID-19 политик сделал 21 декабря в одной из больниц штата Делавэр. Байден прививался препаратом от BioNTech/Pfizer.





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Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза заразился коронавирусом, сообщил его офис. Тест политика оказался позитивным, однако заболевание протекает у него бессимптомно, говорится далее в документе. Ди Соуза 72 года. На выборах главы государства 24 января 2021 года он собирается баллотироваться на второй срок.

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Немецкая компания BioNTech, разработавшая одну из вакцин от коронавируса, которые были одобрены для применения в Евросоюзе, готова привить ею своих сотрудников за счет предприятия. Предложение добровольно пройти вакцинацию препаратом BioNTech получили также сотрудники, занимающиеся ее поставкой, а также партнеры по дистрибуции препарата в Германии и Австрии, заявили представители компании изданиям группы VRM.



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Председатель Постоянной конференции министров образования и культуры федеральных земель Германии (Kultusministerkonferenz der Bundesländer) Бритта Эрнст (Britta Ernst) призвала родителей школьников отнестись с пониманием к техническим проблемам с образовательными платформами, которыми дети должны пользоваться во время локдауна. "Досадно, что серверы школ иногда не работают", - сказала Эрнст в эфире немецкого общественно-правового канала ARD. "Однако то, что мы за последние восемь лет упустили в плане инициатив в области цифрового образования, нагнать за шесть месяцев уже не получится", - добавила она.

Рождественские и новогодние каникулы в школах Германии начинаются и заканчиваются в разные дни, в зависимости от федеральной земли. С 11 января занятия должны были вестись уже во всех федеральных землях Германии, однако из-за режима локдауна, действующего в стране до 31 января в ФРГ, школьники были переведены на дистанционное обучение. В ряде федеральных земель Германии пользователи образовательных платформ 11 января сообщили о проблемах при работе с ними, связанных, возможно, с перегрузкой серверов.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 11 января >>>

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