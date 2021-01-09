Коронавирус: BioNTech произведет 2 млрд доз вакцины в 2021 году

Мировое сообщество продолжает бороться с пандемией COVID-19. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 90,5 млн жителей планеты. Свыше 1,9 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели почти 65 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 11 января (время московское).

BioNTech сможет произвести два миллиарда доз вакцины в 2021 году

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Немецкая фармакологическая компания BioNTech значительно расширила прогноз по объемам производства вакцины в наступившем году. Фирма из Майнца, выпускающая вакцину в партнерстве с американским концерном Pfizer, рассчитывает выпустить до конца года два миллиарда доз препарата. До сих пор планировалось производство 1,3 миллиарда доз. Скорректированный прогноз основывается на постоянном совершенствовании процессов и расширении линий производства, сообщила компания BioNTech. Для вакцинации одного человека необходимо две дозы вакцины.

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В Москве с 13 января будет расширен перечень категорий граждан, которые могут сделать прививку от коронавируса. Запись на вакцинацию будет открыта для сотрудников научных институтов, IТ-специалистов, соцработников частных компаний, сотрудников гостиниц, туристических агентств, компаний по управлению недвижимостью, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Греции открылись школы и детские сады

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В Греции после двухмесячного перерыва открылись школы и детские сады. Более 850 тысяч детей младше 12 лет вновь смогут посещать занятия, заявили власти. Детские учебные и дошкольные учреждения в Греции были закрыты с середины ноября. С начала пандемии в 11-миллионной Греции более 5200 человек скончались от последствий заражения коронавирусом, из них более 4000 - за последние два месяца.

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Агентство Moody's представило негативный прогноз для федеральных земель Германии на 2021 год в связи с продолжающимся кризисом на фоне пандемии коронавируса. Восстановление экономики по итогам наступившего года будет недостаточным, чтобы восстановить бюджетные поступления до докризисного уровня, заявило рейтинговое агентство. При этом расходы земель останутся на высоком уровне из-за мер по оживлению региональных экономик.

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От последствий заражения коронавирусом скончалась ректор одного из девяти системообразующих вузов России - Московского государственного технологического университета "Станкин". О заражении SARS-CoV-2 64-летней Елены Катаевой стало известно в декабре.

Армения продлила ограничительные меры на шесть месяцев

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Правительство Армении продлило режим карантина в стране еще на полгода, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства в Ереване. В рамках ограничительных мер запрещен въезд в Армению сухопутным транспортом лицам, не являющимся гражданами страны за исключением дипломатов, близких родственников покойных и водителей международного грузового транспорта. Кроме того, запрещены общественные и массовые мероприятия с участием более 60 человек. Карантин был объявлен в Армении 11 сентября и действовал до 11 января.

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Индонезия одобрила по ускоренной процедуре использование вакцины китайского производителя Sinovac. По предварительным результатам клинических испытаний, его эффективность составляет 65,3 процента, заявило ведомство по надзору за продуктами питания и медикаментами BPOM.

Парламент Ирана

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Парламент Ирана поддержал решение руководителя страны аятоллы Али Хаменеи запретить импорт западной вакцины от коронавируса. "Поскольку в некоторых случаях после инъекций вакцин, в частности, концерна Pfizer, были отмечены внезапные побочные эффекты и даже летальные исходы, правительству следует запретить ввоз западных вакцин", - говорится в заявлении, поддержанном 200 депутатами из 290. Запрет должен распространяться на вакцины из США, Великобритании и Франции, указывается далее.

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Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Микронезии. Вирус выявлен у одного из членов экипажа прибывшего в страну торгового судна, сообщил президент Дэвид Паньюэло. Островное государство в западной части Тихого океана, насчитывающее немногим более 100 тысяч жителей, до сих пор оставалось одним из нескольких стран мира, свободных от коронавируса. Теперь в этом списке остаются тихоокеанские государства и территории Кирибати, Науру, Палау, Тонга и Тувалу.

В Англии ускорят темпы вакцинации

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Власти Англии намерены ускорить темпы вакцинации населения. 11 января на ее территории открылись первые семь центров вакцинации, сообщила Национальная служба здравоохранения (NHS). До конца текущей недели начнут работать еще ряд учреждений, указывается далее. Помимо крупных центров вакцинации, привки будут делать в больницах, врачебных практиках и аптеках. Общее количество пунктов вакцинации составит около 1,2 тысячи. До середины февраля планируется предложить сделать прививку 13 миллионам жителей Англии, входящим в категории первоочередной вакцинации.

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В России за прошедшие 24 часа зафиксировано 23 315 новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщил оперативный штаб. Больше всего инфицированных выявлено в Москве (4646), Санкт-Петербурге (3004) и Московской области (1315). Тем самым с начала пандемии, по официальным данным, в России инфицированы 3 425 269 человек. Число смертей от последствий коронавирусной инфекции возросло на 436 до 62 273.

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Пандемия негативно повлияла на 60% компаний малого бизнеса в РФ, заявил ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. В целом об отрицательном воздействии на свою деятельность в ходе опроса заявили представители 41,2% компаний - членов РСПП, указал он далее.

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В течение дня Германия получит первые партии вакцины от коронавируса американского концерна Moderna, с 12 января этот препарат наряду с вакциной BioNTech/Pfizer будут использовать в прививочной кампании, сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) в эфире телеканала ZDF. Он напомнил, что граждане не смогут выбирать между двумя препаратами из-за незначительного числа имеющихся в распоряжении доз. Шпан также указал, что ожидает поставок до конца первого квартала двух миллионов доз вакцины Moderna, а в течение 2021 года - 50 миллионов доз.

Новые данные по Украине

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В Украине за минувшие сутки выявлено 4288 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 133 среди детей и 184 среди медицинских работников. Общее число инфицированных с начала пандемии тем самым возросло до 1 119 314, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Число летальных исходов от пневмонии COVID-19 увеличилось на 68 до 19 835.

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Институт имени Роберта Коха отметил сокращение числа случаев многих инфекционных заболеваний в Германии после начала пандемии коронавируса. С марта по начало августа RKI получил данные о примерно 140 тысячах инфицированных гриппом, туберкулезом, ветряной оспой, сифилисом и другими возбудителями. Это на 35 процентов меньше, чем ожидалось экспертами на основании данных за период с января 2016 по февраль 2020 года, заявила эксперт института Сонья Бёндер (Sonja Boender). Сезон гриппа 2020/2021 года, по ее словам, также начался очень спокойно. С начала октября зафиксированы 266 лабораторно подтвержденных случая заражения гриппом.

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В Китай 14 января прибудет делегация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для расследования причин возникновения коронавируса SARS-CoV-2 в конце 2019 года, сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Расследование будет проводиться совместно с китайскими учеными, указало ведомство.

В Германии выявлено 12,5 тысячи новых инфицированных

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В Германии за прошедшие 24 часа, по данным Института имени Роберта Коха (RKI), было зарегистрировано 12 497 новых случаев заражения коронавирусом и 343 летальных исхода в связи с вызываемым этим вирусом легочным заболеванием COVID-19. Таким образом, общее число столкнувшихся с инфекцией с начала пандемии в стране достигло 1 921 094 человека, а количество жертв увеличилось до 40 686.

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В китайской провинции Хэбэй, расположенной вблизи Пекина, продолжается рост числа заражений коронавирусом. По данным Госкомитета здравоохранения КНР, за последние сутки вирус SARS-CoV-2 был обнаружен здесь у 82 человек. Для сравнения: по всему Китаю суточный прирост заражений составил 103 случая, причем в 18 случаях речь идет о пациентах, прибывших в страну из-за рубежа. С начала пандемии в Китае было зарегистрировано 87 5236 заражений и 4 634 случая летального исхода.

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Уже во второй раз в этом сезоне матч по баскетболу чемпионата NBA пришлось отменить в связи с пандемией коронавируса. В команде Miami Heat, готовящейся сыграть в гостях против клуба Boston Celtics, из-за карантинных ограничений оказалось менее минимально допустимого количества игроков, готовых выйти на паркет (а именно: менее восьми). О необходимости отменить матч стало известно всего за два часа до его начала.

Немецкие полицейские просят признать заражение коронавирусом производственной травмой

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Папа римский не исключает отмену своего визита в Ирак, запланированного на начало марта. По словам понтифика, он не хочет во время пандемии становиться поводом для массового скопления людей. "Жизнь изменилась", - сказал он, выступая в эфире итальянского телеканала Canale 5.

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Профсоюз полиции в Германии (GdP) собирается добиться в суде права на признание заражения коронавирусом у стражей правопорядка травмой, полученной во время исполнения профессиональных обязанностей. Принятие соответствующего решения отразится на размере пенсии полицейских. Для некоторых полицейских, имеющих статус госслужащих, речь идет о нескольких тысячах евро в год, пишет газета Neue Osnabrücker Zeitung. В Германии профсоюз полиции представляет интересы около 200 тысяч сотрудников органов защиты правопорядка..

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В Праге тысячи людей вышли на улицы в воскресенье, 10 января, чтобы выразить протест против ужесточения правительством карантинных ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом. Некоторые протестующие имели при себе плакаты с надписями: "Остановите коронавирусный террор" и "Мы не овцы".

Московским школьникам продлили каникулы

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Зимние каникулы в московских школах и колледжах продлили на неделю до 17 января. Соответствующий указ подписал мэр российской столицы Сергей Собянин. После осенних каникул в Москве для учащихся 6-11-х классов ввели временный дистанционный режим обучения, который неоднократно продлевался. Последний раз дистанционное обучение продлевалось до конца второй четверти, то есть до окончания 2020 года.

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Алжир первым из африканских стран зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщает Российский фонд прямых инвестиций. По данным фонда, вакцина уже одобрена для применения в России, Беларуси, Сербии, Аргентине, Боливии.

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В Японии была выявлена новая разновидность мутировавшего коронавируса, отличная от его вариантов, широко распространенных в Великобритании и Южной Африке. Инфекция была обнаружена у четырех путешественников, прибывших 2 января в Токио из Бразилии, сообщил в воскресенье, 10 января, генеральный директор Национального института инфекционных заболеваний Японии Такаи Вакита.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 9 января >>>

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