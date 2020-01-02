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Выборы в Европарламент - 2019

Депутатов Европарламента выбирают все государства Евросоюза.

Выборы в парламент Европейского Союза прошли в странах ЕС с 23 по 26 мая. В Германии, как и в большинстве государств Евросоюза, граждане проголосовали в воскресенье, 26 мая. Выборы в Европарламент - одни их самых масштабных демократических выборов в мире. Мандат депутата Европарламента рассчитан на пять лет. В подавляющем большинстве случаев парламент Евросоюза вместе с Советом ЕС принимает законы Европейского Союза. Одна из главных интриг нынешних выборов - распределение мест между представителями проевропейских партий и популистами.

Former Catalan president Carles Puigdemont holds a press conference on February 12, 2019 in Berlin, on the day of the beginning of the trial in Madrid of twelve Catalan separatist leaders involved in an attempt to break from Spain. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) (Photo credit should read ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images)

Бельгия приостановила процедуру экстрадиции Пучдемона в Испанию 02.01.2020

Суд в Брюсселе принял решение приостановить процедуру выдачи Испании бывшего главы каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона, пока Европарламент не лишит его депутатской неприкосновенности.
Incoming European Council President Charles Michel is welcomed by outgoing European Council President Donald Tusk during a handover ceremony in Brussels, Belgium November 29, 2019. REUTERS/Yves Herman

Дональд Туск передал полномочия главы Евросовета Шарлю Мишелю 29.11.2019

Новый глава Евросовета Шарль Мишель на церемонии принятия полномочий потребовал экологической перестройки европейской экономики.
15.05.2019, Hessen, Frankfurt/Main: Eine Frau zieht sich zum Ausfüllen ihrer Briefwahlunterlagen für die bevorstehende Europawahl in die mit einer Europaflagge versehene Wahlkabine im Lufthansa Aviation Center zurück. Die Initiative #SayYesToEurope will zur EU-Wahl mobilisieren und bietet die Möglichkeit, die mitgebrachten Briefwahlunterlagen an besonderen Orten auszufüllen. Foto: Boris Roessler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Германия и Франция предлагают дискуссию по реформированию ЕС 26.11.2019

Берлин и Париж составили двухэтапный план-график обсуждений разных сфер работы Евросоюза, в которых важную роль будут играть представители гражданского общества.
dpatopbilder - 20.10.2018, Italien, Rome: Matteo Salvini, Innenminister von Italien, gestikuliert während einer Pressekonferenz im Palazzo Chigi. Italiens Regierung zeigt sich von der Kritik an ihren Finanzplänen unbeeindruckt und will ihren Kurs trotz wachsender Sorge vor einer neuen Schuldenkrise durchziehen. Lega-Chef Matteo Salvini sagte dazu, man halte an den Zielen fest - «trotz Ratingagenturen, EU-Kommissaren und interner Missverständnisse». Foto: Angelo Carconi/ANSA/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Сальвини отвергает обвинения в попытке получить деньги от России 10.07.2019

Глава МВД Италии заявил, что Россия не дала ему "ни рубля, ни литра водки". Правопопулисты пытались получить от Москвы 65 млн долларов перед выборами в Европарламент, пишет Buzzfeed.

Сергей Лагодинский: Политическая роль Европарламента растет (10.07.2019) 10.07.2019

В мае был избран новый Европарламент. В его состав вошел и Сергей Лагодинский из немецкой партии "зеленых". Первый выходец из России, ставший депутатом Европарламента от Германии, в проекте "Немцова. Интервью".
Nemtsova. Interview mit Sergey Lagodinsky, deutscher Rechtsanwalt, Publizist und Politiker russisch-jüdischer Herkunft, seit Mai 2019 Mitglied des Europaparlaments Schlüsselwörter: Russland, Deutshland, EU, Politik, Gesellschaft Wer hat das Bild gemacht? DW / Nemtsova. Interview Wann wurde das Bild gemacht? 1-2.07.2019 Wo wurde das Bild aufgenommen? Straßburg, im Zug Frankfurt-Straßburg

Евродепутат: Немецким политикам стоит поучиться инновациям у Навального 10.07.2019

Сергей Лагодинский - выходец из России и представитель партии "зеленых" - в проекте "Немцова. Интервью" о работе евродепутата, позиции "зеленых" по РФ и совместной учебе с Алексеем Навальным в Йеле.
2929386 09/06/2016 The international military-technical forum ARMY-2016 at the Patriot Congress and Exhibition Center in the Military Patriotic Park of Culture and Recreation of the Russian Armed Forces, near Moscow. Ramil Sitdikov/Sputnik |

В Брюсселе привели примеры российской дезинформации на выборах в Европарламент 14.06.2019

Еврокомиссия опубликовала отчет о дезинформации, с помощью которой совершались попытки повлиять на выборы в Европарламент. По просьбе DW еврокомиссар Кинг назвал примеры дезинформации из России.
14.01.2019 European flags wave in front of the Berlaymont building - European Commission (EC) headquarter - in Brussels, Belgium, on January 14, 2019, the day ahead of crucial U.K. Parliament Brexit vote. The EU is waiting to see the scale of U.K. Prime Minister Theresa May's expected parliamentary defeat on her Brexit deal before considering its response, officials said, with some predicting that she will have to delay Britain's departure from the bloc. (Photo by Michele Spatari/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В Брюсселе заявили о попытках повлиять на выборы в Европарламент из России 14.06.2019

Еврокомиссия представила отчет о противодействии дезинформации во время выборов в Европарламент. В нем говорится о российских попытках понизить явку и повлиять на выбор избирателей.

Удержит ли Меркель правящую коалицию от развала? (03.06.2019) 03.06.2019

Ангеле Меркель вновь приходится заниматься кризисным менеджментом. Ведь как только стало известно об отставке главы СДПГ Андреа Налес, многие эксперты заговорили о возможном развале правящей "большой коалиции".
ARCHIV - 29.10.2018, Berlin: Andrea Nahles (SPD), Bundesvorsitzende der SPD, beantwortet nach der Sitzung des Vorstandes der SPD-Bundespartei Fragen von Journalisten zu den Ergebnissen der Landtagswahl in Hessen. (zu dpa Politische Zukunft von Nahles offen - Heftige Kritik von Abgeordneten) Foto: Wolfgang Kumm/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Андреа Налес во главе СДПГ: крушение надежд 02.06.2019

У Андреа Налес были большие планы по реформированию немецких социал-демократов. Но рейтинги партии продолжали падать, что вынудило Налес подать в отставку.
21.01.2018 +++ Die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz und Stellvertretende Vorsitzende der SPD, Malu Dreyer, spricht am 21.01.2018 beim SPD-Sonderparteitag in Bonn (Nordrhein-Westfalen). Die Delegierten stimmen bei ihrem Bundesparteitag darüber ab, ob die SPD in Koalitionsverhandlungen mit der Union einsteigt. Foto: Kay Nietfeld/dpa | Verwendung weltweit

Социал-демократы призывают к сплоченности после отставки главы партии 02.06.2019

Будущее СДПГ выглядит "по-настоящему мрачным", если социал-демократам не удастся объединиться, заявила заместитель председателя партии.
Anstecker der Volksparteien CDU und SPD auf brüchigem Grund, Volksparteien in der Krise | Verwendung weltweit

"Зеленые" в ФРГ впервые в истории обогнали в рейтинге правящий блок партий 01.06.2019

Уровень поддержки СДПГ в Германии упал до рекордно низкой отметки. За неделю рейтинг партии снизился с 17 до 12 процентов. Рейтинг "зеленых" составляет 28%, блока ХДС/ХСС - 26%.
From left, Geert Wilders, leader of Dutch Party for Freedom, Matteo Salvini, Jörg Meuthen, leader of Alternative For Germany party, Marine Le Pen, Leader of the French National Front, Vaselin Marehki leader of Bulgarian 'Volya' party, and Tomio Okamura leader of Czech far-right Freedom and Direct Democracy, attend a rally organized by League leader Matteo Salvini, with leaders of other European nationalist parties, ahead of the May 23-26 European Parliamentary elections, in Milan, Italy, Saturday, May 18, 2019. (AP Photo/Luca Bruno) |

Как правые популисты выступили на выборах в Европарламент (инфографика) 31.05.2019

Эти партии объединяет идеология, а отличает уровень поддержки в их странах. На выборах в Европарламент правые популисты показали результаты, которые сильно различаются. Инфографика DW.

Постпред России при ЕС: Крупных сенсаций выборы в Европарламент не принесли 29.05.2019

Владимир Чижов рассказал в программе Немцова.Интервью о своем видении развития российско-европейских отношений.
Постпред России при ЕС: Евросоюз никогда не был легким переговорщиком

Постпред России при ЕС: Евросоюз никогда не был легким переговорщиком 29.05.2019

Посол России при ЕС Владимир Чижов в "Немцова. Интервью" о российском взгляде на итоги выборов в Европарламент и о перспективах российско-европейских отношений после выборов.
27.05.2019, Berlin: Annegret Kramp-Karrenbauer, Bundesvorsitzende der CDU spricht bei einer Pressekonferenz nach der Sitzung des CDU-Bundesvorstand. Foto: Michael Kappeler/dpa | Verwendung weltweit

Преемницу Меркель обвиняют в посягательстве на свободу мнений 29.05.2019

Преемница канцлера Меркель на посту лидера партии ХДС Крамп-Карренбауэр затронула тему свободного выражения политических мнений в интернете. И вызвала шквал критики. В чем ее обвиняют?

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