Выборы в Европарламент - 2019

Депутатов Европарламента выбирают все государства Евросоюза.

Выборы в парламент Европейского Союза прошли в странах ЕС с 23 по 26 мая. В Германии, как и в большинстве государств Евросоюза, граждане проголосовали в воскресенье, 26 мая. Выборы в Европарламент - одни их самых масштабных демократических выборов в мире. Мандат депутата Европарламента рассчитан на пять лет. В подавляющем большинстве случаев парламент Евросоюза вместе с Советом ЕС принимает законы Европейского Союза. Одна из главных интриг нынешних выборов - распределение мест между представителями проевропейских партий и популистами.