В Париже начались беспорядки после выборов

Сторонники левых сил устроили беспорядки в центре Парижа после объявления предварительных итогов внеочередных выборов в парламент Франции, лучший результат на которых показала левая коалиция "Новый народный фронт". Об этом сообщают французские СМИ в ночь на понедельник, 8 июля.

Как отмечают корреспонденты с места событий, празднующие победу левой коалиции парижане нападали на полицию, применяя петарды, дымовые шашки и другие предметы. На видео, которые публикуют СМИ, видно также, как протестующие громят остановки, витрины магазинов и кафе. Полицейские, в свою очередь, применяли слезоточивый газ и задерживали отдельных погромщиков.

По данным парижской полиции, всего в демонстрации на площади Республики приняли участие около 8000 человек. Сколько из них поучаствовали в беспорядках - неизвестно.

Французское издание Le Figaro сообщает также об одном пострадавшем правоохранителе во французском Нанте. В него, как пишут журналисты, празднующие победу левой коалиции запустили бутылку с зажигательной смесью.

Прогнозы: левые неожиданно побеждают на выборах во Франции

Во втором туре досрочных парламентских выборов во Франции на первое место, согласно неофициальным предварительным результатам, неожиданно вышел левый альянс "Новый народный фронт", в который входят крайне левые, коммунистические, социал-демократические и "зеленые" силы. По прогнозу телеканала TF1 "Новый народный фронт" может получить в новом французском парламенте от 187 до 198 мест.

На втором месте, по предварительным данным, расположился центристский блок президента Макрона, которому отводят от 161 до 169 мандатов. Третьим может стать правое "Национальное объединение" Марин Ле Пен и Жордана Барделлы, которое может провести в парламент от 135 до 143 депутатов. Для абсолютного большинства необходимо 289 мест из 577.