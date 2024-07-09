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ПолитикаФранция

Во Франции расследуют финансирование кампании Марин Ле Пен

Александра Иванова
9 июля 2024 г.

Национальная комиссия по счетам предвыборных кампаний и политическому финансированию обратилась в прокуратуру Парижа по поводу финансирования избирательной кампании Марин Ле Пен в 2022 году.

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Один из лидеров партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
Марин Ле ПенФото: Reuters/H.-P. Bader

Прокуратура Парижа 2 июля начала расследование в отношении политика крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в связи с подозрениями в нарушении ею правил финансировании избирательной кампании на президентских выборах 2022 года. Эту информацию, распространенную ранее телеканалом BFMTV со ссылкой на источники, во вторник, 9 июля, подтвердила прокуратура французской столицы.

Уточняется, что расследование было инициировано после того, как Национальная комиссия по счетам предвыборных кампаний и политическому финансированию (CNCCFP) в апреле 2023 года подготовила доклад по поводу счетов кампании Ле Пен на президентских выборах и направила его в прокуратуру Парижа. 

По данным прокуратуры среди прочего речь идет о займе на избирательную кампанию и незаконном присвоении средств.

Границы финансирования избирательных кампаний во Франции

Во Франции кандидатам запрещено превышать законодательно установленный лимит расходов на избирательную кампанию. CNCCFP осуществляет проверки в этой сфере. При соблюдении кандидатом финансовых рамок государство возмещает ему часть расходов.

В противном случае CNCCFP может уменьшить размер компенсации, предоставляемой государством, и при необходимости передать дело в суд для расследования, поясняет BFMTV. Именно так и произошло после проверки регулятором счетов Марин Ле Пен в связи с президентской кампанией 2022 года.

Ранее в беседе с телеканалом BFMTV комиссия указала, что "довольно часто" сообщает о фактах, которые могут быть квалифицированы как уголовные преступления, в прокуратуру, в частности в прокуратуру Парижа, следует из публикации. Журналисты отмечают, что, по их данным, Ле Пен - не единственный кандидат на президентских выборах 2022 года, в отношении которого был подготовлен доклад CNCCFP.

Парламентские выборы во Франции

30 июня и 7 июля во Франции состоялись первый и второй туры досрочныех парламентских выборов . Крайне правая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен одержала уверенную победу в первом туре, однако стала лишь третьей по числу отданных за нее голосов во втором туре.

По итогам выборов лучший результат показала левая коалиция "Новый народный фронт", получившая 182 депутатских мандата. На втором месте оказалась центристская коалиция действующего президента Франции Эмманюэля Макрона "Вместе за республику" (168 мест), на третьем - правая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен и Жордана Барделлы (143 места).

Следом за ними расположились консерваторы из партии "Республиканцы" (46 мест). Оставшиеся мандаты между собой разделяют независимые депутаты и представители малых объединений.

 

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