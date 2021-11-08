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Вильнюс

Nov. 11, 2011 - Belarus - Trucks and cars wait hours to cross at Lithuania Border Kammenny Log border post in Belarus. European Union Border, Schengen Zone border. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAx01_ Nov 11 2011 Belarus Trucks and Cars Wait Hours to Cross AT Lithuania Border Log Border Post in Belarus European Union Border Schengen Zone Border PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAx01_

Литва направляет военнослужащих к белорусской границе 08.11.2021

Президент Литвы пообещал поддержку Польше в урегулировании миграционного кризиса на границе с Беларусью. В Вильнюсе обсуждают введение режима ЧС в приграничных районах.
Minsker Forum in Vilnius Bildbeschreibung: Minsker Forum in Vilnius, November 2021 DW, Asta Perkunayte

Первый день "Минского форума": в Вильнюсе и с Тихановской 05.11.2021

На "Минском форуме" в Вильнюсе обсудили истоки белорусской государственности, особенности национальной идентичности и порассуждали о будущем Беларуси. Открыла форум Светлана Тихановская.
A woman reacts while sitting on the ground near Belarusian law enforcement officers, who disperse a crowd during a protest against the inauguration of President Alexander Lukashenko in Minsk, Belarus September 23, 2020. Tut.By via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.

Белорусские врачи, бежавшие от репрессий, принимают в Вильнюсе 19.10.2021

В Литве белорусские медики создали новую организацию - для помощи соотечественникам в изгнании и привлечения внимания к теме права на здоровье в белорусских тюрьмах. Подробности у DW.
06.08.2021, Litauen, Rudninkai: Migranten bereiten in einem neu errichteten Flüchtlingslager auf dem Truppenübungsplatz Rudninkai Essen zu. Die belarussische Grenzschutzbehörde erklärte am 06.08., sie habe die Kontrollen entlang der Grenze zu Litauen verschärft, um zu verhindern, dass litauische Behörden Migranten nach Belarus zurückschicken. Foto: Mindaugas Kulbis/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Кризис на границе с Беларусью: Литва получила от ЕС 30 млн евро 08.10.2021

Средства, предоставленные Вильнюсу Еврокомиссией, должны покрыть расходы Вильнюса на размещение нелегалов, прибывших из Беларуси.
Grenze zwischen Belarus und Litauen

Литва и Латвия приступили к строительству забора на границе с Беларусью 29.09.2021

Литва начала строительство забора на границе с Беларусью с укладки колючей проволоки возле Друскиникая. Вильнюс планирует завершить возведение заграждения в 2022 году, а Рига - в 2024-м.

09.08.21+++rudninkai refugees Camp

Лукашенко мстит Европе, зазывая мигрантов в Литву 19.08.2021

В Литве застряли тысячи беженцев - иракцев, а также выходцев из Сирии, Афганистана и африканских стран. Их привлекли сюда фейковые новости из Беларуси. Репортаж из лагеря беженцев в Руднинкай под Вильнюсом.

Литва в шоке от наплыва мигрантов: гибридная месть Лукашенко (18.08.2021) 18.08.2021

В Литве в лагерях для нелегалов оказались тысячи мигрантов из Ирака, Афганистана и других стран Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. В Вильнюсе уверены, что их из Беларуси в ЕС направляет Александр Лукашенко в качестве мести за санкции Брюсселя. Мигранты живут в очень тяжелых условиях.
Mitglieder des litauischen Grenzschutzdienstes patrouillieren an der Grenze zu Belarus. Litauen hat angesichts einer stark steigenden Zahl illegal Einreisender mit dem Bau eines Zauns an der Grenze zu Belarus begonnen. Der belarussische Machthaber Lukaschenko hat der EU wiederholt damit gedroht, als Reaktion auf die gegen Minsk verhängten Sanktionen Flüchtlinge aus Kriegsgebieten durchzulassen. +++ dpa-Bildfunk +++

МВД Литвы: ситуация с нелегалами на границе с Беларусью стабилизировалась 13.08.2021

Решение Вильнюса не пускать нелегальных мигрантов в Литву коснулся 1340 человек, заявила министр внутренних дел Билотайте. В последние месяцы выросло число нелегалов, проникающих в Литву из Беларуси.
Chinese flag. Sunset. Shanghai International Circuit. |

Китай отозвал посла из Литвы 10.08.2021

Отзыв китайского посла из Литвы связан с решением Вильнюса разрешить Тайваню открыть представительство в стране. Литве предложено отозвать посла из Пекина.
Mitglieder des litauischen Grenzschutzdienstes patrouillieren an der Grenze zu Belarus. Litauen hat angesichts einer stark steigenden Zahl illegal Einreisender mit dem Bau eines Zauns an der Grenze zu Belarus begonnen. Der belarussische Machthaber Lukaschenko hat der EU wiederholt damit gedroht, als Reaktion auf die gegen Minsk verhängten Sanktionen Flüchtlinge aus Kriegsgebieten durchzulassen. +++ dpa-Bildfunk +++

Литва и Польша призвали ЕС расширить санкции в отношении Беларуси 07.08.2021

Режим Лукашенко превратил нелегальную миграцию в инструмент политического давления на ЕС, заявили премьеры Литвы и Польши. Возможным ответом Минску Вильнюс и Варшава называют расширение санкций ЕС.
Auf den Bildern sind belarussische Schauspieler, die von Grodno nach Litauen ausgewandert sind - von links nach rechts: Igor Kurilenko, Natalia Leonowa und Alexandr Radko. Fotos zum Thema Von Grodno nach Vilnius: Geschichte der Evakuierung und der Arbeit eines Theaters im Exil, die unser Korrespondent Konstantin Eggert in Vilnius im Juni gemacht.

Театр одного полковника. Как гродненские актеры оказались в Литве 04.08.2021

Они учат новые пьесы и новый язык - литовский. Эмигрировавшие из Беларуси актеры встретились в Вильнюсе с DW и рассказали, как Лукашенко руководит культурой и почему нужно было переплыть Неман.
BRU92 - - VILNIUS, LITHUANIA : The frontier pictured during a visit of Belgian Minister of Interior Patrick Dewael to a custom post at the border between Lithuania and Belarus during a visit to strengthen the cooperation between the police services of the Belgium and Lithuania, Wednesday 19 November 2003. PETERxDExVOECHT PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY x1447406x

В Литве погранзаставы заполнены мигрантами до предела 02.08.2021

На погранзаставах Литвы сейчас временно размещены две тысячи мигрантов, перебравшихся в страну из Беларуси. Вильнюс рассматривает возможность обращения к другим членам ЕС за помощью в размещении нелегалов.
Algirdas Paleckis, leader of Socialist People's Front of Lithuania, former vice mayor of Vilnius, at a news conference at Komsomolskaya Pravda publishing house. |

Бывший литовский политик приговорен к тюрьме за шпионаж в пользу РФ 27.07.2021

Альгирдас Палецкис, в прошлом член Сейма и вице-мэр Вильнюса, признан виновным в сотрудничестве с российской разведкой. Приговор может быть обжалован.
09.07.2021 A razor wire barrier is installed on border with Belarus in Druskininkai, Lithuania July 9, 2021. REUTERS/Janis Laizans

Мигранты в Литве: Лукашенко, "колючка" на границе и проблемы Вильнюса 23.07.2021

Литва столкнулась с беспрецедентным миграционным кризисом. Беженцы идут с территории Беларуси. В Вильнюсе решают, как дать отпор Минску, не нарушить права человека, и где найти переводчиков с арабского.
07.03.2020 *** Migrants stand near a cloud of tear gas as they gather on the Turkish-Greek border near Turkey's Pazarkule border crossing with Greece's Kastanies, in Edirne, Turkey March 7, 2020. REUTERS/Huseyin Aldemir

Греция готова помочь Литве сдержать поток мигрантов на границе с Беларусью 15.07.2021

Афины готовы предоставить Вильнюсу помощь экспертов и технические средства, чтобы сдержать поток мигрантов на литовско-белорусской границе.

Гибридное оружие Лукашенко: сможет ли забор на границе Литвы перекрыть поток нелегальных мигрантов? (13.07.2021) 13.07.2021

Парламент Литвы считает резко возросший приток нелегальных мигрантов через Беларусь гибридной агрессией. Вильнюс уверен, что Лукашенко использует мигрантов как оружие против ЕС. Эксклюзивное интервью с главой МИД Литвы.
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