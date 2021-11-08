В Литве в лагерях для нелегалов оказались тысячи мигрантов из Ирака, Афганистана и других стран Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. В Вильнюсе уверены, что их из Беларуси в ЕС направляет Александр Лукашенко в качестве мести за санкции Брюсселя. Мигранты живут в очень тяжелых условиях.
Парламент Литвы считает резко возросший приток нелегальных мигрантов через Беларусь гибридной агрессией. Вильнюс уверен, что Лукашенко использует мигрантов как оружие против ЕС. Эксклюзивное интервью с главой МИД Литвы.