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Туск сообщил о задержании заказчика покушения на Волкова

Евгений Жуков
19 апреля 2024 г.

По словам польского премьера, нападение на Леонида Волкова было совершено по заказу гражданина Беларуси, работавшего на Россию. Туск сообщил, что он был задержан в Польше.

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Леонид Волков (фото из архива)
Леонид Волков (фото из архива)Фото: Emmanuele Contini/NurPhoto/IMAGO

В Польше задержан заказчик нападения на российского оппозиционера, бывшего руководителя штабов Алексея Навального Леонида Волкова. Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщил польский премьер-министр Дональд Туск. "Работающий на россиян белорус, который заказал двум полякам убийство соратника Навального, задержан", - написал Туск в соцсети X.

Он также подтвердил информацию о задержании двух нападавших на Волкова, уточнив, что они "связаны с кругами фанатов ультрас". "Никакого снисхождения к пособникам российских служб не будет, - заверил премьер Польши. - Мы будем выжигать железом каждое предательство и каждую попытку дестабилизации".

Ранее в тот же день президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что в Польше задержали двух человек, причастных к покушению на Волкова, которое было совершено 12 марта в Вильнюсе. По его словам, подозреваемые вскоре должны быть переданы Литве.

Накануне польские правоохранительные органы задержали гражданина Польши, подозреваемого в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Ему инкриминируют передачу информации российской военной разведке и содействие "российскому спецназу в планировании возможного покушения" на Зеленского.

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