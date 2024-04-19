Туск сообщил о задержании заказчика покушения на Волкова

По словам польского премьера, нападение на Леонида Волкова было совершено по заказу гражданина Беларуси, работавшего на Россию. Туск сообщил, что он был задержан в Польше.

В Польше задержан заказчик нападения на российского оппозиционера, бывшего руководителя штабов Алексея Навального Леонида Волкова. Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщил польский премьер-министр Дональд Туск. "Работающий на россиян белорус, который заказал двум полякам убийство соратника Навального, задержан", - написал Туск в соцсети X.

Он также подтвердил информацию о задержании двух нападавших на Волкова, уточнив, что они "связаны с кругами фанатов ультрас". "Никакого снисхождения к пособникам российских служб не будет, - заверил премьер Польши. - Мы будем выжигать железом каждое предательство и каждую попытку дестабилизации".

Ранее в тот же день президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что в Польше задержали двух человек, причастных к покушению на Волкова, которое было совершено 12 марта в Вильнюсе. По его словам, подозреваемые вскоре должны быть переданы Литве.

Накануне польские правоохранительные органы задержали гражданина Польши, подозреваемого в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Ему инкриминируют передачу информации российской военной разведке и содействие "российскому спецназу в планировании возможного покушения" на Зеленского.