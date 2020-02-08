Российская политика в карикатурах DW
В галерее DW - реакции в виде политических карикатур на последние события в России.
Бюст Сталину в Волгограде: плеть диктатора снова над Россией
В 80-ю годовщину победы в Сталинградской битве в Волгограде установлен бюст Сталину - недалеко от скульптуры памяти жертв сталинских репрессий. О мотивах потомков - в карикатуре DW.
Поставки оружия Киеву: "красные линии" - понятие растяжимое?
Канцлер ФРГ Шольц разрешил отправить Украине танки Leopard 2, но он против поставок боевых самолетов и отправки солдат. Таковы "красные линии" Берлина. Или их придется снова растягивать из-за Путина?
Чем Солженицын единороссу не угодил
Убрать из школьной программы произведения вроде "Архипелага ГУЛАГ" предложил депутат от "Единой России" Дмитрий Вяткин. Что ему могло не понравиться в книгах Солженицына - в карикатуре DW.
Изъятие имущества уехавших из РФ, или Кошмар поросенка Петра
В России призывают изымать имущество у граждан, которые эмигрировали и "своими действиями могут наносить вред стране", то есть - не согласны с властями. Чего ждать герою мема об эмиграции - в карикатуре DW.
Заграница только снится: чиновники РФ будут отдыхать дома?
Госчиновникам в российских регионах "настоятельно рекомендуют" не ездить за рубеж, сообщают СМИ. Единороссы в Петербурге в ответ предлагают не постить фото из отпуска. Эта инициатива - в карикатуре DW.
Каннибализация самолетов - будущее авиаперевозок в России?
Власти РФ узаконили снятие исправных запчастей и компонентов с гражданских самолетов для их хранения или установки на другие воздушные суда, сообщают российские СМИ. Карикатура DW о последствиях санкций Запада.
Что с Навальным, или Как Путин использует ФСИН
Состояние здоровья Алексея Навального, который вновь отправлен в штрафной изолятор, у многих вызывает опасения. Но только не у того, по чьей вине он в колонии и в ШИЗО. Карикатура DW.
Денонсация конвенции СЕ, или Путин - гроза коррупционеров
Владимир Путин хочет денонсировать Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную Россией в 1999 году. О методах президента РФ по борьбе с коррупцией - карикатура DW.
Цены на газ в ЕС упали: что это значит для Путина?
Теплая погода, заполненные газохранилища - в итоге цены на газ в Европе опустились на довоенный уровень. С ними упало и настроение Владимира Путина, считавшего, что ЕС не выжить без российского газа. Карикатура DW.