В Польше задержан готовивший покушение на Зеленского

Гражданин Польши передавал ГРУ данные о безопасности в аэропорту на востоке Польши, которым часто пользуется президент Украины, заявили в Варшаве и Киеве. Он отправлен под стражу.

В Польше задержан подозреваемый в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Гражданину Польши Павлу К. вменяют в вину передачу информации российской военной разведке и содействие "российскому спецназу в планировании возможного покушения" на Зеленского, сообщила в четверг, 18 апреля, прокуратура в Варшаве .

Подозреваемый собирал информацию о безопасности в польском аэропорту

По данным польского следствия, задержанный заявил, что "был готов действовать по поручению военных спецслужб Российской Федерации" и "вступил в контакт с гражданами России, которые принимают непосредственное участие в войне в Украине". Мужчина находится под стражей, указывается в заявлении.

Как отмечается далее, информацию о деятельности подозреваемого польские власти получили от украинских коллег, она позволила им собрать "важные доказательства". Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский приветствовал разоблачение и отметил "хорошее сотрудничество с братской Украиной".

В свою очередь Служба безопасности Украины заявила, что задержанный гражданин Польши сотрудничал с Главным управлением Генерального штаба ВС РФ (ранее ГРУ) и передавал ему собранные данные о безопасности в польском аэропорту Жешув-Ясенка. По данным украинского ведомства, эта информация должна была помощь РФ спланировать возможное покушение на Зеленского на территории Польши. В офисе генпрокурора Украины отметили, что задержанный вступил в контакт с российской спецслужбой "по собственной инициативе".

Генпрокурор Украины: Очередное свидетельство угрозы РФ всему миру

Как отметили в СБУ, подозреваемого идентифицировали и задержали на территории Польши, а затем предъявили обвинение в готовности действовать в пользу иностранной спецслужы. 18 апреля окружной суд Варшавы арестовал его по ходатайству польской прокуратуры, указывается далее.

"Этот случай является очередным свидетельством того, что Россия - угроза не только Украине и украинцам, но и всему свободному миру", - заявил генпрокурор Украины Андрей Костин. По его словам, власти РФ не оставляют попыток "подорвать европейскую и глобальную безопасность", "готовят и осуществляют диверсии на территории других суверенных государств".

Как отмечает AFP, Владимир Зеленский часто использует расположенный недалеко от границы с Украиной польский аэропорт Жешув-Ясенка для зарубежных поездок. Кроме того, им пользуются представители других стран для визитов в Украину, через него также доставляют помощь обороняющейся от российского вторжения стране.