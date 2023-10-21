The Insider: Разведка РФ совершала взрывы в ЕС с 2011 года

Группа сотрудников Главного управления Генштаба ВС РФ (ранее известного как ГРУ), которую считают причастным к отравлению Скрипалей в Солсбери в 2017 году, совершала взрывы в Евросоюзе с 2011 года. Об этом говорится в расследовании, опубликованном в пятницу, 20 октября, изданием The Insider.

Подразделение, известное как "воинская часть 29155", отвечало за диверсионные операции за границей, говорится в расследовании. Численность группы со временем достигла примерно 70 человек. Возглавлял ее с самого начала Андрей Аверьянов, тогда - полковник, а ныне - генерал. По данным The Insider, подразделение совершило первую диверсию осенью 2011 года, после нескольких лет организационной и технической подготовки.

Целью стал склад компании EMCO в болгарском селе Ловнидол, на котором находились тысячи артиллерийских снарядов. В военной разведке РФ "были уверены, что EMCO продаст эти снаряды в Грузию, и очень этого опасались: после того, как Россия в 2008 году де-факто аннексировала Абхазию и Южную Осетию, в Кремле ожидали, что Грузия может попытаться эти регионы вернуть", пишет The Insider. Глава болгарской компании Эмилиан Гебрев подтвердил изданию, что Грузия была одним из возможных покупателей боеприпасов.

Журналисты сообщают, что Аверьянов и его подчиненные, среди которых был Анатолий Чепига (позже он стал одним из предполагаемых отравителей бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери) в октябре 2011-го проникли в Чехии на склад недалеко от деревни Врбетице, где хранились закупленные EMCO 6 тысяч снарядов, предназначенных для отправки в Болгарию. Там они установили дистанционно управляемые взрывные устройства в комплекте боеприпасов, а после их прибытия на склад в Ловнидоле подорвали их. Результатом стал масштабный пожар, бушевавший несколько дней, пишет The Insider.

Новые взрывы в Болгарии и Чехии

Хотя болгарские следователи сразу обнаружили доказательства того, что склад был подорван "самодельным дистанционным взрывным устройством", через три года прокуратура Болгарии прекратила расследование из-за отсутствия улик. "Диверсия 2011 года в Ловнидоле - первая диверсионная операция" подразделения военной разведки РФ №29155 на территории НАТО, говорится в материале The Insider. "Убедившись в своей безнаказанности", сотрудники ГУ Генштаба ВС России "продолжили операции в Болгарии и Чехии, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения", указывается далее.

В июне 2012 года серия взрывов прогремела на складе рядом с болгарским городом Стралжа, где также хранились боеприпасы, предназначенные для экспорта в Грузию. При этом погибли трое работников склада, еще 18 получили серьезные ранения. В 2014 году был взорван уже упоминавшийся склад во Врбетице, тогда погибли два человека и было уничтожено 150 тонн боеприпасов. А в марте 2015 года более 2 тысяч ракет и противотанковых гранат, предназначенных для экспорта в Украину, взорвались на складе в Иганово, недалеко от болгарского города Сопот. Улики, собранные полицией на месте этого взрыва, пропали в ходе пожара в судебно-медицинском центре в Софии до окончания расследования, в мае 2015 года. Во время всех этих происшествий Чехию и Болгарию посещали члены "воинской части 29155", выяснили журналисты.

Кроме того, Аверьянов с подчиненными, по данным The Insider, стоят за несколькими провалившимися попытками отравить "Новичком" главу EMCO Эмилиана Гебрева, а также за неудавшимся госпереворотом в Черногории в 2016 году.

Аверьянов и ЧВК "Вагнер"

Как отмечает издание, члены "воинской части 29155" "не были брошены" президентом РФ Владимиром Путиным "на произвол судьбы". Генерал Андрей Аверьянов стал замглавы Главного управления Генштаба ВС РФ, участвовал в саммите Россия - Африка в июле нынешнего года в составе команды переговорщиков, а после предполагаемой гибели основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина "стал колесить по африканским странам, переподчиняя бывшие "вагнеровские" части" российской военной разведке, пишет The Insider.

Четверо из исполнителей диверсионных операций в Болгарии вошли в аппарат федеральных инспекторов или полпредов президента в различных сибирских регионах, в том числе в Сахалинской и Магаданской областях, пишет издание. Рустам Джафаров стал помощником полпреда в Дальневосточном федеральном округе. Что касается судьбы Анатолия Чепиги, то о ней авторы расследования пообещали "рассказать позднее".

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