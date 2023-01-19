Визит Мишеля: танки для Украины и орден для главы Евросовета

Кроме помощи союзников, для обеспечения ВСУ Владимир Зеленский надеется и на собственное производство тяжелого вооружения. Об этом президент Украины заявил после встречи в Киеве с главой Евросовета.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января на пресс-конференции с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, который находится с визитом в Киеве, заявил, что надеется на собственное производство Украиной танков, которое ныне продолжается.

"И Польша готова, и Финляндия, Португалия, Испания и еще достаточное количество стран готовы обеспечить даже небольшое количество танков Украине. Готовы были это сделать раньше. Мы все ожидаем согласия страны, имеющей права на лицензии (очевидно, что речь идет о танках Leopard 2, которые страны могут передать только с разрешения правительства ФРГ. - Ред.). Мы в Украине ждем поддержки партнеров, но и рассчитываем на свои силы, и поэтому занимаемся соответствующим производством. О деталях не готов говорить, чтобы не готовить нашего соседа", - сказал он.

Украина нуждается в танках

Зеленский подчеркнул, что против тысяч танков РФ недостаточно мужества украинских военных и мотивации украинского народа. "Нужно соответствующее оружие: иметь большое количество артиллерийских систем или адекватное количество танков", - отметил он.

Глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что после 24 февраля ЕС в первые же дни начал поставлять тяжелое вооружение Украине, и "нужно продолжать в этом направлении, потому что, возможно, следующие недели станут решающими в этой войне". "Мы очень решительно настроены убеждать страны ЕС предоставлять Украине танки. Танки должны быть предоставлены, и чем скорее, тем лучше", - сказал он. При этом Мишель напомнил, что сейчас ЕС также готовит украинских военных - обучение проходят 15 тысяч солдат. Кроме того, за время полномасштабной войны Брюссель выделил в общей сложности 11 миллиардов евро на военную поддержку Украины, добавил председатель Евросовета.

Ужесточение санкций против РФ

Кроме того, стороны сообщили, что обсудили дальнейшее ужесточение санкционного давления на РФ и ее сообщников. Как отметил Зеленский, санкции против России "существенно уменьшают потенциал государства-террориста и должны остаться одним из ключевых защитных инструментов". "Сегодня мы обсудили конкретные решения, которые могут усилить давление на агрессию РФ и ее сообщников, в частности Иран, который продолжает пока поставлять дроны для террора", - сказал он. Также Зеленский подчеркнул, что пришла пора для санкций против российской ядерной отрасли, субъектов, работающих на российскую ракетную программу, а также на новые шаги в энергетике, включая эмбарго на российские энергоносители.

Шарль Мишель Фото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance

Мишель подтвердил, что сейчас продолжаются консультации по десятому пакету санкций в отношении РФ, который коснется энергетики и уменьшения возможностей обходить уже существующие ограничения. "Мы решили направить санкции на энергетическую отрасль. Очень важно направить санкции на пропагандистов. Также нужно привлечь к санкциям как можно больше стран, чтобы еще больше изолировать Россию и давить на страны, которые помогают России обходить санкции", - подчеркнул он.

Формула мира и вступление в ЕС

Также Мишель заверил, что Евросовет работает над тем, чтобы направить замороженные активы всех причастных к агрессии РФ против Украины на восстановление Украины. "Нужно восстановить справедливость. Надо действовать в этом направлении в разных международных организациях, собирать все вещественные доказательства, мобилизовать все правовые учреждения, заморозить активы всех причастных к агрессии. Эти средства должны пойти на восстановление Украины, и Евросовет работает над этим", - сказал он. Также Мишель выразил поддержку украинской "формуле мира" и пообещал продолжать работу над тем, чтобы мобилизовать вокруг нее остальной мир.

В то же время президент Евросовета заявил о "решительном настрое сотрудничать для движения вперед" на пути к вступлению Украины в ЕС. "Мы надеемся, что очень быстро получим отчет ЕС и завершим следующий этап. Скоро состоится саммит Украина - ЕС (3 февраля. - Ред.), который позволит еще раз подчеркнуть поддержку и подытожить необходимые шаги", - сказал он.

Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Мишеля за "готовность быть одним из лидеров формулы мира и предстоящего саммита". "Спасибо, Шарль, и за личное лидерство привлекать других партнеров к реализации, помощи Украине", - сказал он. Во время выступления президент Украины также наградил Шарля Мишеля орденом "За заслуги" I степени.

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