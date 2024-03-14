Жданов об атаке на Волкова: У них теперь развязаны руки

Директор ФБК Иван Жданов в интервью DW сравнил нападение на Леонида Волкова с первыми атаками на Алексея Навального и предупредил о вероятных новых ударах прокремлевских активистов по оппозиции за рубежом.

Было ли нападение на соратника Алексея Навального Леонида Волкова попыткой убийства и с чем связана эта атака, в интервью DW рассказал директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

Deutsche Welle: Иван, вы понимаете, кто напал на Леонида Волкова? Представители так называемого "Мужского государства" взяли на себя ответственность. Это действительно были они?

Иван Жданов: Мы понимаем, что это люди, связанные с Кремлем, а кто там конкретно - какие-нибудь группы Z-патриотов или чисто заказ спецслужб - у нас пока нет понимания. Но будет.

- Вы связываете эту атаку с выборами президента РФ 17 марта и акцией "Полдень против Путина"?

Директор ФБК Иван Жданов Фото: Getty Images/AFP/M. Zmevey

- В гораздо большей мере мы связываем это с убийством Алексея Навального и с абсолютным стиранием границ того, что дозволено (пропутинским группировкам. - Ред.). У них теперь полностью развязаны руки. Сложно напрямую связать нападение с акцией "Полдень против Путина", но в общем контексте предстоящих выборов внимание к любым политикам сейчас больше, и в этой связи они хотят показать, что "мы можем сделать что угодно в любое время, где хотим и с кем хотим".

Я думаю, что сейчас с убийством Алексея Навального ситуация сильно изменилась. Если раньше их основной триггер, источник приложения сил против оппозиции - люди, как Навальный, и люди, остающиеся в России, то сейчас они явно еще и переключатся на тех, кто находится за рубежом, потому что они стали слышимым голосом. Это большая часть людей, которая влияет на мнение внутри России.

Все, чем всегда занималась КГБ, - это борьба с диссидентами, с уехавшими, провокации против них, спецоперации против них, выманивания, убийства и так далее. В этом плане Путин просто хочет воссоздать эту систему. Очевидно, что после убийства Навального они даже не будут ходить к Путину за одобрением таких действий. Я с трудом себе представляю прямой указ Путина: "Убейте Леонида Волкова у его дома в Вильнюсе". Cкорее, сейчас разные группировки будут друг перед другом пытаться выслужиться, показать, насколько они крутые, кто кого преследовал за рубежом, кто до кого дотянулся.

Более серьезные спецслужбы будут работать условно по Христо Грозеву. А какие-нибудь подонки будут заниматься просто хулиганством: тут ШИЗО подожгли, тут яйцами закидали, а тут кого-то покалечили. И граница эта будет все время размываться.

- А в случае с Леонидом, по вашей оценке, по оценке ФБК, это была попытка убийства или нанесения вреда здоровью?

- Вряд ли целью этого преступления было убийство. Но когда на тебя нападают с металлическим молотком и когда происходит борьба, тут граница очень зыбкая: несколько минут борьбы, и черт его знает, ударили бы Леонида по голове, это могло бы стать убийством. Хотя, может, целью изначально и было только покалечить и напугать.

Но это борьба, и все могло пойти по другому сценарию. Я как раз об этом и говорю, что границы таких преступлений сейчас начнут размываться. Тут покалечили, тут похулиганили, а тут случайно убили, и ничего за это не было… Вопрос - как на это будет реагировать европейское сообщество.

Чем атака на Волкова похожа на первые нападения на Навального

- По вашим оценкам, насколько большой резерв таких пропутинских активистов в европейских странах?

- Думаю, у них небольшой резерв настоящих разведчиков, ГРУшников. Их все-таки достаточно сильно "зачистили" и после санкций за ними стали внимательнее наблюдать. Те же расследования Христо Грозева сильно помогли в том, чтобы выявить большие части этих сеток. Поэтому к этим классическим разведчикам они относятся более трепетно и используют их в совершенно исключительных случаях. Но при этом использовать местные криминальные сети, какие-то маргинальные группы - им ничего не стоит. Ну сколько - 10-20 тысяч евро заплатить? В масштабах путинских денег это ничто. Поэтому думаю, будут задействовать скорее такой метод.

- Вы сказали об общей кампании среди пропутинских активистов против уехавших, представителей оппозиции. Бьет ли это по вашему ощущению безопасности?

- Мы живем с этим ощущениям уже очень-очень давно, начиная с 2010-х годов, с покушений на Алексея Навального. Это было то же самое: сначала какие-то мелкие маргинальные группы что-нибудь где-то облили, обсыпали мукой, сделали какую-нибудь гадость. Потом уже глаза обожгли (зеленкой Навальному в 2017 году. - Ред.), там можно было уже зрения лишиться. А потом было более серьезное покушение.

Алексей всегда шел первым по этому ужасному пути. И мы должны исходить из этой реальности: есть очень-очень большое зло, уж точно крупнейшее зло этого века, и мы с ним боремся, находимся в состоянии войны с ним.

Мы должны понимать, что мы на войне. Если мы реально хотим с этим злом бороться, надо не сдаваться, не паниковать, но принимать разумные меры, шаги, направленные на то, чтобы себя обезопасить. Мы понимаем, что ресурсы, направленные против нас, несравнимы с теми ресурсами, которые мы можем затратить на безопасность. Но это не должно нас останавливать.

С другой стороны, слов поддержки и честных людей, которые всегда помогут и будут на нашей стороне, становится еще больше. Поэтому унывать и бояться не стоит.

Полную версию интервью с Иваном Ждановым смотрите в программе "DW Новости Шоу" .

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