В Польше задержали двух подозреваемых в нападении на Волкова

В Польше задержали двух мужчин, которых подозревают в нападении на Леонида Волкова - соратника скончавшегося в российской колонии в феврале оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил в пятницу, 19 февраля, президент Литвы Гитанас Науседа.

"Благодарю Польскую Республику за отличную работу, мы говорили об этом с президентом Польши, благодарю за отличное сотрудничество. Тем самым хочу поблагодарить наших сотрудников криминальной разведки, которые выполнили первую, самую главную подготовительную работу. Вскоре, после осуществления процессуальных действий, эти лица будут переданы Литве", - цитирует выступление главы государства на пресс-конференции онлайн-издание Delfi . При этом Науседа отметил, что пока не готов назвать имена подозреваемых.

Нападение на Леонида Волкова в Литве

Леонида Волкова поздно вечером 12 марта жестоко избили около его дома в Вильнюсе. Как сообщили тогда соратники Навального - Кира Ярмыш и Иван Жданов, нападавший разбил окно в машине политика, распылил в глаза слезоточивый газ, после чего стал бить Волкова молотком.

На опубликованных в соцсетях фотографиях было видно, что у политика ссадины на голове, синяк под глазом и окровавленная нога. Позднее выяснилось, что у Волкова также сломана рука.

В ночь на 13 марта Волков опубликовал в Telegram видео, где заявил, что покушение на него - это "типичный, характерный, бандитский привет от Путина из бандитского Петербурга". Сам оппозиционер сказал тогда, что заметил одного нападавшего. Однако его жена Анна Бирюкова позже рассказала, что, как ей кажется, в последний момент она увидела из окна двоих мужчин.

Досудебное расследование ведет Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда, при участии Управления криминальной полиции Литвы. Кроме того, на место преступления выезжали сотрудники антитеррористического подразделения полиции Литвы Aras.