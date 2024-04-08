На посольство РФ в Вильнюсе дважды совершены атаки

Две ночи подряд неизвестные бросали бутылки с зажигательной смесью в здание российского посольства на улице Героев Украины, ведется расследование.

Неизвестные в Вильнюсе совершили две атаки на российское посольство, в результате которых была повреждена стена здания на улице Героев Украины, сообщает Delfi со ссылкой на департамент полиции Литвы. Первое нападение было совершено в ночь на 7 апреля, второе - следующей ночью, пишет издание в понедельник, 8 апреля.

Неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью

В обоих случаях неустановленные лица бросили в здание бутылки с зажигательной смесью и нанесли повреждения. По данным издания, начато расследование.

Посольство РФ в Литве и российский МИД пока не комментировали инциденты.

Нападения на российские диппредставительства за рубежом неоднократно имели место с начала полномасштабной войны России против Украины. В частности, в апреле 2022 года в ворота посольства РФ в Бухаресте врезался автомобиль, водитель скончался на месте. В октябре того же года и в августе 2023-го были совершены атаки на российское посольство в Кишиневе.

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