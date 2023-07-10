Где в мире рухнуло доверие к Путину? Итоги нового опроса

Негативное отношение к России и президенту Путину в мире бьет рекорды, хотя есть исключения. Уровень доверия к украинскому лидеру Зеленскому менее однозначен, даже в Европе, показало исследование Pew Research.

То, что война России против Украины изменила отношение к РФ и ее президенту Владимиру Путину в мире на более негативное, известно. Новое социологическое исследование американского центра Pew Research, опубликованное в понедельник, 10 июля, показало усиление этой тенденции и исключения в обратном направлении. Особая ценность этого соцопроса - его глобальный масштаб. Респондентов в 24-х странах просили оценить уровень доверия к РФ, к ее президенту, а также выразить свое отношение по вопросу закупки энергоносителей у России, и к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Среди некоторых стран НАТО проводился опрос об отношении их населения к организации, лидеры которой соберутся 11 и 12 июля на саммит в Вильнюсе. Об основных результатах исследования - в материале DW.

Как поменялось отношение к Путину

В целом, среди 24-х стран, где проводился опрос, отношение к Владимиру Путину резко негативное. 87 процентов респондентов не испытывают доверия к проводимой президентом РФ международной политике - полностью ("no confidence at all") или частично ("not too much confidence"). Самые высокие показатели негативного отношения к Путину - в Польше и Швеции (98 процентов), в Германии - 92 процента. Причем в Германии, где за несколько лет до вторжения РФ в Украину к Путину относились лучше, чем к бывшему президенту США Дональду Трампу, рост негативного отношения продолжился. Если в 2022 году к внешней политике президента РФ положительно относились 14 процентов немцев, то на момент опроса весной 2023 года таких было только восемь процентов.

Украинские военные на востоке страны, май 2023 Фото: Libkos/AP PhotoZ/picture alliance

В некоторых странах отношение к российскому президенту ухудшилось особенно резко, например, в Аргентине. Если в 2019 году Владимиру Путину не доверяли около половины аргентинцев (51 процент), то в 2023 году - почти три четверти (74 процента).

Исключение составляют страны Азии. Самый высокий уровень доверия ("a lot/ some confidence") к президенту РФ исследователи Pew Research зафиксировали в Индии (59 процентов - почти вдвое больше, чем недоверия) и Индонезии (43 процента против 26). В обеих странах уровень доверия к Путину побил рекорды прошлых лет.

Индия радикально отличается от двух других стран БРИКС, в которых проводились опросы. В ЮАР (50 процентов) и особенно в Бразилии (77 процентов) - преобладает негативное отношение к президенту РФ.

Что в мире думают о России

Отношение к России как стране там, где проводился опрос, чуть лучше, но, в целом, совпадает с уровнем доверия к ее президенту - негативный показатель составил 82 процента. По числу негативно настроенных по отношению к России снова лидирует Польша (98 процентов). В некоторых странах, например, в Аргентине, ухудшение показателей, по сравнению с опросом 2019 года, особенно резкое - с 36 до 17 процентов. В Европе наиболее позитивно к России относятся в Греции (32 процента), в Венгрии (23 процента) и в Италии (18 процентов).

Единственная страна в мире - среди тех, в которых проводился опрос - где к России положительно относится более половины опрошенных (57 процентов) - Индия. В Индонезии этот показатель составил 42 процента. Также относительно высок процент тех, кто положительно относится к РФ, в Нигерии и Кении (42 и 40 процентов соответственно), а вот в ЮАР таких чуть меньше трети (28 процентов).

Авторы исследования обращают внимание на отличия в возрасте респондентов. В девяти странах те, кто моложе сорока, более положительно относятся к РФ.

Отношение к российскому газу и нефти

Один из вопросов исследования касался импорта российских энергоносителей. Респондентов попросили выбрать, что для них важнее: жесткая политика в отношении России по Украине или сохранение доступа к российским запасам нефти и газа. Две трети - 66 процентов - выбрали первый вариант. Точно такой же показатель в Германии. Наиболее кардинальную позицию заняли шведы и поляки - 90 и 84 процента респондентов из этих стран выступают за жесткую политику в отношении России.

Среди стран, для подавляющего большинства жителей которых доступ к российским энергоресурсам оказался важнее, - Индия, Греция и Венгрия (лидер с показателем 76 процентов).

Половина респондентов доверяет Зеленскому

В отношении к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, точнее уровню доверия к нему в контексте мировой политики, ответы респондентов разделились не так однозначно, как к Владимиру Путину.

Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Чуть более половины опрошенных - 51 процент - доверяют ему во многом или частично. Не доверяют Зеленскому - 39 процентов. Наиболее высокие показатели доверия - в Швеции, Великобритании, Нидерландах (86, 77, 73 процента соответсвенно). Наиболее низкие - в Венгрии (11 процентов), Аргентине (24 процента), Мексике (25 процента), Индонезии (32 процента).

В Греции недовольны НАТО

Что касается отношения к НАТО, то среди 11 стран альянса 78 процентов опрошенных заявили о своем положительном отношении к ней. Единственная страна, где негативное отношение перевешивает позитивное, - Греция (55 и 40 процентов соответственно). Чуть более трети опрошенных относятся к НАТО неблагоприятно в Испании, Венгрии и Франции. Лидер в симпатиях к альянсу - Польша (93 процента тех, кто относится положительно).

Опросы по заказу Pew Research проводились с февраля по май 2023 года, в них приняли участие около 30 тысяч респондентов.

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