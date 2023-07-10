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Где в мире рухнуло доверие к Путину? Итоги нового опроса

Роман Гончаренко
4 мин. назад

Негативное отношение к России и президенту Путину в мире бьет рекорды, хотя есть исключения. Уровень доверия к украинскому лидеру Зеленскому менее однозначен, даже в Европе, показало исследование Pew Research.

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Владимир Путин
Владимир Путин Фото: Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo/AP/piucture alliance

То, что война России против Украины изменила отношение к РФ и ее президенту Владимиру Путину в мире на более негативное, известно. Новое социологическое исследование американского центра Pew Research, опубликованное в понедельник, 10 июля, показало усиление этой тенденции и исключения в обратном направлении. Особая ценность этого соцопроса - его глобальный масштаб. Респондентов в 24-х странах просили оценить уровень доверия к РФ, к ее президенту, а также выразить свое отношение по вопросу закупки энергоносителей у России, и к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Среди некоторых стран НАТО проводился опрос об отношении их населения к организации, лидеры которой соберутся 11 и 12 июля на саммит в Вильнюсе. Об основных результатах исследования - в материале DW.

Как поменялось отношение к Путину

В целом, среди 24-х стран, где проводился опрос, отношение к Владимиру Путину резко негативное. 87 процентов респондентов не испытывают доверия к проводимой президентом РФ международной политике - полностью ("no confidence at all") или частично ("not too much confidence"). Самые высокие показатели негативного отношения к Путину - в Польше и Швеции (98 процентов), в Германии - 92 процента. Причем в Германии, где за несколько лет до вторжения РФ в Украину к Путину относились лучше, чем к бывшему президенту США Дональду Трампу, рост негативного отношения продолжился. Если в 2022 году к внешней политике президента РФ положительно относились 14 процентов немцев, то на момент опроса весной 2023 года таких было только восемь процентов.

Украинские военные на востоке страны, май 2023
Украинские военные на востоке страны, май 2023Фото: Libkos/AP PhotoZ/picture alliance

В некоторых странах отношение к российскому президенту ухудшилось особенно резко, например, в Аргентине. Если в 2019 году Владимиру Путину не доверяли около половины аргентинцев (51 процент), то в 2023 году - почти три четверти (74 процента).  

Исключение составляют страны Азии. Самый высокий уровень доверия ("a lot/ some confidence") к президенту РФ исследователи Pew Research зафиксировали в Индии (59 процентов - почти вдвое больше, чем недоверия) и Индонезии (43 процента против 26). В обеих странах уровень доверия к Путину побил рекорды прошлых лет.  

Индия радикально отличается от двух других стран БРИКС, в которых проводились опросы. В ЮАР (50 процентов) и особенно в Бразилии (77 процентов) - преобладает негативное отношение к президенту РФ.   

Что в мире думают о России

Отношение к России как стране там, где проводился опрос, чуть лучше, но, в целом, совпадает с уровнем доверия к ее президенту - негативный показатель составил 82 процента. По числу  негативно настроенных по отношению к России снова лидирует Польша (98 процентов). В некоторых странах, например, в Аргентине, ухудшение показателей, по сравнению с опросом 2019 года, особенно резкое - с 36 до 17 процентов. В Европе наиболее позитивно к России относятся в Греции (32 процента), в Венгрии (23 процента) и в Италии (18 процентов).

Единственная страна в мире - среди тех, в которых проводился опрос - где к России положительно относится более половины опрошенных (57 процентов) - Индия. В Индонезии этот показатель составил 42 процента. Также относительно высок процент тех, кто положительно относится к РФ, в Нигерии и Кении (42 и 40 процентов соответственно), а вот в ЮАР таких чуть меньше трети (28 процентов).

Авторы исследования обращают внимание на отличия в возрасте респондентов. В девяти странах те, кто моложе сорока, более положительно относятся к РФ.

Отношение к российскому газу и нефти

Один из вопросов исследования касался импорта российских энергоносителей. Респондентов попросили выбрать, что для них важнее: жесткая политика в отношении России по Украине или сохранение доступа к российским запасам нефти и газа. Две трети - 66 процентов - выбрали первый вариант. Точно такой же показатель в Германии. Наиболее кардинальную позицию заняли шведы и поляки - 90 и 84 процента респондентов из этих стран выступают за жесткую политику в отношении России.

Среди стран, для подавляющего большинства жителей которых доступ к российским энергоресурсам оказался важнее, - Индия, Греция и Венгрия (лидер с показателем 76 процентов).  

Половина респондентов доверяет Зеленскому

В отношении к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, точнее уровню доверия к нему в контексте мировой политики, ответы респондентов разделились не так однозначно, как к Владимиру Путину.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Чуть более половины опрошенных - 51 процент - доверяют ему во многом или частично. Не доверяют Зеленскому - 39 процентов. Наиболее высокие показатели доверия - в Швеции, Великобритании, Нидерландах (86, 77, 73 процента соответсвенно). Наиболее низкие - в Венгрии (11 процентов), Аргентине (24 процента), Мексике (25 процента), Индонезии (32 процента).

В Греции недовольны НАТО

Что касается отношения к НАТО, то среди 11 стран альянса 78 процентов опрошенных заявили о своем положительном отношении к ней. Единственная страна, где негативное отношение перевешивает позитивное, - Греция (55 и 40 процентов соответственно). Чуть более трети опрошенных относятся к НАТО неблагоприятно в Испании, Венгрии и Франции. Лидер в симпатиях к альянсу - Польша (93 процента тех, кто относится положительно).

Опросы по заказу Pew Research проводились с февраля по май 2023 года, в них приняли участие около 30 тысяч респондентов.

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Роман Гончаренко
Роман Гончаренко Автор отдела политики и экономики русской редакции DW.
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