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Африка призвала Путина показать стремление к миру

Жан Рофе
10 мин. назад

По словам президента Сенегала, "очень хорошим сигналом" могут стать новые обмены пленными между Россией и Украиной и возвращение украинских детей.

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Президент Сенегала Маки Саль во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи (фото из архива)
Маки Саль и Владимир Путин (фото из архива)Фото: Mikhail Klimentyev/IMAGO

Африканские лидеры призвали президента РФ Владимира Путина показать свое желание двигаться к миру до того, как они соберутся на саммит Россия-Африка в Санкт-Петербурге в конце этого месяца. Об этом заявил президент Сенегала Маки Саль в интервью газете Financial Times, опубликованном в понедельник, 10 июля.

По словам Саля, это требование было доведено до российского лидера в рамках африканской миротворческой миссии в Украину и Россию в июне. "До следующего саммита Россия-Африка он (Путин. - Ред.) должен предпринять какие-то действия, чтобы показать свое желание двигаться вперед (к миру. - Ред.) хотя бы в гуманитарном плане ", - заявил президент Сенегала.

Он сказал, что дальнейшие обмены военнопленными и возвращение в Украину детей, похищенных российскими оккупантами, "могут стать очень хорошим сигналом". "Мы продолжим использовать саммит Россия-Африка, чтобы посмотреть, как мы можем продвинуться вперед в переговорах, которые мы пытались осуществить между Россией и Украиной", - отметил Саль.

На вопрос, выразил ли Путин какое-либо стремление к миру, сенегальский лидер ответил: "Во время этого саммита, возможно, мы сможем провести еще одну встречу и добиться некоторого прогресса. Это то, на что мы надеемся".

Экономический и гуманитарный форум Россия-Африка пройдет в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля.

Африканская мирная инициатива

Маки Саль руководит инициативой африканских стран по мирному урегулированию в Украине, о которой 16 мая объявил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса. Инициативу поддерживают президенты Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и Замбии - Хакаинде Хичилема, а также главы Республики Конго Дени Сассу-Нгессо и Уганды Йовери Кагута Мусевени.

16 июня лидеры и представители семи стран Африки представили в Киеве свой мирный план президенту Украины Владимиру Зеленскому, а 17 июня делегацию континента принял в Санкт-Петербурге Владимир Путин.

Мирная инициатива, предложенная ими, включала в себя, в том числе необходимость достижения мира "с помощью переговоров и дипломатическими средствами", окончание боевых действий "как можно скорее", "деэскалацию конфликта с обеих сторон", "уважение суверенитета государств и народов в соответствии с Уставом ООН" и "гарантии безопасности для всех стран".

Москва и Киев не оценили план

Инициатива не имела заметного успеха. "Допустить любые переговоры с Россией сейчас, когда оккупант на нашей земле, - это значит заморозить войну, заморозить боль и страдания", - прокомментировал план Зеленский.

По словам украинского лидера, "Россия долго пыталась обмануть всех с Минском" и сейчас "пытается вернуться к своей старой примитивной тактике". "Но обмануть мир у России больше не получится. Обмануть Украину точно невозможно. Еще раз подчеркну: нужен реальный мир, а значит - реальный вывод российских войск со всей нашей независимой земли", - сказал президент.

"Не все положения (мирной инициативы. - Ред.) могут коррелироваться с основными элементами нашей позиции, но это не значит, что не нужно продолжать работать. И африканские лидеры, и Путин выразили политическую волю дальше продолжать диалог", - сообщил после переговоров представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Сайт Financial Times

Интервью президента Сенегала Маки Саля FT
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