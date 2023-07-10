Страны НАТО согласовали планы на случай нападения России

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 10 июля.

На 502-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 10 июля (время московское).

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Российские войска днем обстреляли поселок городского типа Острое и город Авдеевка Донецкой области, сообщила областная прокуратура в Telegram-канале . По предварительным данным, населенные пункты были обстреляны из артиллерии. В результате два человека погибли, еще три - получили ранения. Кроме того, в населенных пунктах повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки. Прокуратура начала досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

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Государства-члены НАТО согласовали планы обороны альянса на случай нападения России, пишет агентство dpa со ссылкой на нескольких дипломатов. Документы, в которых содержится более 4000 страниц, были приняты в письменном виде за день до начала саммита в Литве. 11 июля главы государств и правительств должны еще раз подтвердить эти решения, а затем официально объявить о них. По информации dpa, в документах подробно описывается, как следует защищать критически важные территории альянса средствами сдерживания и оборонять их в чрезвычайных ситуациях. В этой связи определяется также, какие военные возможности необходимы. Помимо сухопутных, воздушных и военно-морских сил, сюда включены также возможности кибернетических и космических сил. Как отмечает Reuters, ранее Североатлантический альянс не видел необходимости в подготовке подобных планов, поскольку вел "небольшие войны" в Афганистане и Ираке, а также не чувствовал реальной угрозы со стороны постсоветской России.

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Украинские военнослужащие взяли под контроль основные господствующие высоты вокруг Бахмута, сообщила в своем Telegram-канале заместительница министра обороны Анна Маляр.

Благодаря этому ВСУ уже несколько дней держат под огневым контролем выходы и входы в Бахмут, а также перемещение российской армии внутри города.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, в свою очередь, рассказал, что силы обороны в Бахмуте "берут город под огневой контроль", а российские войска "находятся в ловушке".

"На Бахмутском направлении армию РФ продолжают выбивать с позиций", - написал Сырский в Telegram-канале.

Концерн Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники

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Немецкий концерн Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине в течение ближайших 12 недель, сообщает CNN со ссылкой на генерального директора компании Армина Паппергера (Armin Papperger).

Завод, по словам Паппергера, будет расположен в западной части страны. Там будут строить и ремонтировать танки, а также обучать украинских специалистов обслуживанию танков и других бронированных машин.

"[Украинцы] должны помогать себе сами - если они будут постоянно ждать помощи от европейцев или американцев в течение следующих 10 или 20 лет... это невозможно", - уверен гендиректор Rheinmetall.

В начале этого года компания немецкая газета Rheinische Post сообщала, что концерн намерен открыть на территории Украины завод по производству боевых танков стоимостью 200 млн. евро, способный выпускать около 400 танков в год.

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Партнерские отношения Берлина с Москвой остаются замороженными. Из-за агрессивной войны России против Украины с членами правительства столицы РФ не может быть никаких контактов, говорится в ответе канцелярии Сената Берлина в ответ на запрос парламентской группы правопопулистской партии "Альтернатива для Германии".

Как пояснил глава канцелярии Сената Флориан Граф (Florian Graf), мэр Москвы Сергей Собянин, будучи непостоянным членом Совбеза РФ, разделяет ответственность за агрессивную войну. Кроме того, он ни разу не выступил с критикой российского вторжения в Украину. Продолжение отношений с Москвой на официальном уровне означало бы, что Берлин легитимирует московское правительство. Такая позиция нанесла бы ущерб столице ФРГ.

Bloomberg: Зеленский приедет на саммит НАТО в Вильнюсе

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Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе, чтобы заручиться поддержкой участников встречи в вопросе присоединения его страны к Североатлантическому альянсу. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Зеленский прибудет на саммит в среду, 12 июля, рассказали собеседники Bloomberg, знакомые с ситуацией.

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Правительство Германии готовит новый комплексный пакет военной помощи Украине. В ходе предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе будет объявлено об "очень существенной" поставке техники, заявил в понедельник в Берлине высокопоставленный представитель правительства. Он отказался раскрыть дальнейшие детали и оставил без комментария вопрос, войдут ли в новый пакет помощи крылатые ракеты Taurus, предоставить которые просил Киев.

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Отряды теробороны в Белгородской области в ближайшее время получат оружие, пообещал губернатор области Вячеслав Гладков. В первую очередь будут вооружены члены батальонов, расположенных вдоль границы с Украиной, заявил Гладков. Он добавил, что вооружение будет передано "в рамках действующего законодательства".

К настоящему времени в теробороне региона, по словам Гладкова, состоят три тысячи человек. Сейчас формируется еще один полк численностью три тысячи человек.

Российское законодательство не позволяет вооружать участников теробороны. Российские депутаты уже неоднократно предлагали изменить эти нормы и вооружить тероборону.

Брюссель не против поставок Киеву кассетных боеприпасов из США

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Генштаб ВС РФ принял решение о переброске спецподразделения Росгвардии "Ахмат" "на сложное бахмутское направление". Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Комментируя заявление Кадырова о передислокации спецназа "Ахмат", командир батальона "Свобода" Петр Кузик, чье подразделение сражается в районе Бахмута, в эфире "Радио Свобода" рассказал , что украинские военные пока не видели чеченских бойцов. Кузик добавил, что появление чеченцев в Бахмуте вряд ли повлияет на ход боев, так как эти бойцы "не являются чем-то серьезным".

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Брюссель одобрительно относится к решению США поставлять Украине кассетные боеприпасы в рамках готовящегося пакета военной помощи, сообщает корреспондентка DW из штаб-квартиры Евросоюза. "Это, конечно, вопрос, который должны решать страны-поставщики боеприпасов и Украина. Но в целом мы поддерживаем поставку боеприпасов, чтобы Украина могла защищаться", - заявила официальная представительница внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали.

88% украинских беженцев в Польше готовы вернуться домой

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88% украинских беженцев, нашедших приют в Польше, намерены вернуться домой. 17% из них планируют уехать в течение ближайших трех месяцев. Такие данные приводит Агентство ООН по делам беженцев со ссылкой на результаты исследования, проводившегося с апреля по май 2023 года. 8% респондентов еще не определились с этим вопросом, и только у 4% украинцев в Польше нет надежды на возвращение домой, указывают авторы опроса.

Одним из самых важных факторов для возвращения в Украину является безопасность - это условие назвали 93 % опрошенных. Для 79% решение о возвращении зависит от окончания войны. 90% готовы вернуться при отсутствии проблем с базовыми услугами (образование, медицина, трудоустройство, электроэнергия, вода). Для 52% важным фактором станет поддержка в процессе возвращения и в реинтеграции.

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Достигнуто согласие по исключению плана действий по подготовке к членству (ПДПЧ) в НАТО из мер, которые должна выполнить Украина на пути вступления в Североатлантический альянс, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"После интенсивных переговоров союзники по НАТО достигли консенсуса, чтобы убрать ПДПЧ с пути Украины к членству", - написал Кулеба в Twitter.

"Приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО", - отметил он. "Это также лучший момент для того, чтобы внести ясность в приглашение Украине стать членом альянса", - добавил украинский министр.

Хроника событий 10 июля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 9 июля 14.00 - 23.59 >>>

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