Эксперт из ФРГ: Карабах после войны - под прицелом Баку и "защитой" Москвы

Как относятся к России и ЕС в Карабахе после войны? Зачем в конфликт вмешалась Турция и как работает пропаганда Баку? Эксперт немецкого фонда Эберта поделился своим мнением по этому поводу.