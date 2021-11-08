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Дунья Миятович потребовала от Еревана и Баку обеспечить гуманитарным организациям доступ в зону конфликта. Она обвинила в необъективности и Армению, и Азербайджан.
Азербайджанский журналист-расследователь Афган Мухтарлы был похищен в Тбилиси, посажен в тюрьму в Баку, а после внезапного освобождения "сослан" в Лейпциг.
Страсбургский суд отклонил жалобу Азербайджана на решение о признании правительства этой страны виновным в деле блогера Александра Лапшина.
Баку критикует решение Тегерана проводить маневры у границы с Азербайджаном. Иран объяснил учения желанием обеспечить стабильность в регионе.
В числе прочего Баку обвиняет Ереван в "этнических чистках" и тем самым - в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Баку и Ереван обвинили друг друга в провокации на границе, где в результате перестрелки погибли трое и ранены пятеро военнослужащих Армении. Азербайджан заявил о двух раненных военных.
Локальные бои идут на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, заявил Ереван. Стороны обвинили друг друга в провокациях.
Мировые СМИ опубликовали данные о возможной слежке в ряде стран за правозащитниками и журналистами с помощью израильского программного обеспечения Pegasus. Одна из стран - Азербайджан.
Как относятся к России и ЕС в Карабахе после войны? Зачем в конфликт вмешалась Турция и как работает пропаганда Баку? Эксперт немецкого фонда Эберта поделился своим мнением по этому поводу.
Стюарды на стадионе "Олимпийский" в Баку на время забрали символ ЛГБТ-сообщества у болельщика сборной Дании во время матча с чехами. УЕФА назвал радужный флаг символом своих ценностей.
Соперниками датчан в ходе полуфинального поединка Евро-2020 в Лондоне станут украинцы или англичане.
Совместные маневры Баку и Анкары с участием танков, артиллерийских установок, вертолетов и беспилотников проходят в Азербайджане до 30 июня.
В декларации отражены вопросы сотрудничества двух стран по широкому кругу вопросов, включая в том числе и военную помощь Анкары Баку.
И.о. премьера Армении Пашинян подтвердил возвращение 15 пленных из Азербайджана. Баку утверждает, что Ереван в ответ передал карты с расположением мин на азербайджано-грузинской границе.
Минобороны в Баку заявило о попытке армянских военных перейти через границу. В Ереване подтвердили факт взятия в плен военнослужащих, но опровергли, что это произошло на территории Азербайджана.
В резолюции Европарламента Азербайджан призывают освободить всех лиц, задержанных во время карабахского конфликта и после него.
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