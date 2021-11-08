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Баку

ARCHIV - 18.01.2011, Ungarn, Budapest: Die Menschenrechtskommissarin des Europarats, die frühere OSZE-Beauftragte für Pressefreiheit, Dunja Mijatovic, spricht während einer Pressekonferenz. Mijatovic kritisierte, dass die Polizei Menschen noch zu häufig wegen ihrer Hautfarbe oder Sprache überprüft. Das sogenannte «ethnische Profiling» sei weiterhin in Europa verbreitet, erklärte Dunja Mijatovic am Donnerstag in einer Mitteilung. Foto: Lajos Soos/MTI/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Комиссар СЕ призвала к соблюдению прав человека в конфликте вокруг Карабаха 08.11.2021

Дунья Миятович потребовала от Еревана и Баку обеспечить гуманитарным организациям доступ в зону конфликта. Она обвинила в необъективности и Армению, и Азербайджан.
Journalist Afgan Mukhtarli in Berlin

Похищение, тюрьма, эмиграция: история азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы 31.10.2021

Азербайджанский журналист-расследователь Афган Мухтарлы был похищен в Тбилиси, посажен в тюрьму в Баку, а после внезапного освобождения "сослан" в Лейпциг.
Blogger Alexander Lapschin aus Russland, am 20.01.2021 in Eriwan, Armenien. (c) Ashot Gazazyan/DW

ЕСПЧ отклонил жалобу Баку по делу блогера Лапшина 11.10.2021

Страсбургский суд отклонил жалобу Азербайджана на решение о признании правительства этой страны виновным в деле блогера Александра Лапшина.
Das von der offiziellen Website der iranischen Armee stammende Bild zeigt den Abschuss einer Rakete aus einem mobilen Raketenwerfer während einer Militärübung. In der Nähe der Grenze zu Aserbaidschan haben Bodentruppen der iranischen Armee mit einer Militärübung begonnen. +++ dpa-Bildfunk +++

Иран начал военные учения у границы с Азербайджаном 01.10.2021

Баку критикует решение Тегерана проводить маневры у границы с Азербайджаном. Иран объяснил учения желанием обеспечить стабильность в регионе.
Niederlande: Der Friedenspalast in Den Haag. Sitz des Internationalen Gerichtshofs der UN. Foto vom 20. Mai 2017. | Verwendung weltweit

Азербайджан подал в Международный суд ООН встречный иск против Армении 24.09.2021

В числе прочего Баку обвиняет Ереван в "этнических чистках" и тем самым - в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Konflikt in Nagorny Karabach, armenisch-azerbaydzanische Grenze nach dem Krieg, armenische Soldaten im Grenzgebiet, armenische Dörfer im Grenzgebiet, Juni 2021

В результате стрельбы на армяно-азербайджанской границе есть убитые и раненые 28.07.2021

Баку и Ереван обвинили друг друга в провокации на границе, где в результате перестрелки погибли трое и ранены пятеро военнослужащих Армении. Азербайджан заявил о двух раненных военных.
Konflikt in Nagorny Karabach, armenisch-azerbaydzanische Grenze nach dem Krieg, armenische Soldaten im Grenzgebiet, armenische Dörfer im Grenzgebiet, Juni 2021

Армения и Азербайджан сообщают о стрельбе на границе 28.07.2021

Локальные бои идут на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, заявил Ереван. Стороны обвинили друг друга в провокациях.
28.08.2016 An Israeli woman uses her iPhone in front of the building housing the Israeli NSO group, on August 28, 2016, in Herzliya, near Tel Aviv. - Apple iPhone owners, earlier in the week, were urged to install a quickly released security update after a sophisticated attack on an Emirati dissident exposed vulnerabilities targeted by cyber arms dealers. Lookout and Citizen Lab worked with Apple on an iOS patch to defend against what was called Trident because of its triad of attack methods, the researchers said in a joint blog post. Trident is used in spyware referred to as Pegasus, which a Citizen Lab investigation showed was made by an Israel-based organization called NSO Group. (Photo by JACK GUEZ / AFP) (Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

Проект Pegasus: кого мог прослушивать Баку c помощью израильского ПО 19.07.2021

Мировые СМИ опубликовали данные о возможной слежке в ряде стран за правозащитниками и журналистами с помощью израильского программного обеспечения Pegasus. Одна из стран - Азербайджан.

Konflikt in Nagorny Karabach, armenisch-azerbaydzanische Grenze nach dem Krieg, armenische Soldaten im Grenzgebiet, armenische Dörfer im Grenzgebiet, Juni 2021

Эксперт из ФРГ: Карабах после войны - под прицелом Баку и "защитой" Москвы 07.07.2021

Как относятся к России и ЕС в Карабахе после войны? Зачем в конфликт вмешалась Турция и как работает пропаганда Баку? Эксперт немецкого фонда Эберта поделился своим мнением по этому поводу.

Stewards intervene on a Denmark supporter who was holding up a rainbow flag before the UEFA EURO 2020 quarter-final football match between the Czech Republic and Denmark at the Olympic Stadium in Baku on July 3, 2021. (Photo by Darko Vojinovic / POOL / AFP) (Photo by DARKO VOJINOVIC/POOL/AFP via Getty Images)

УЕФА изучает конфискацию радужного флага на матче Евро-2020 в Баку 04.07.2021

Стюарды на стадионе "Олимпийский" в Баку на время забрали символ ЛГБТ-сообщества у болельщика сборной Дании во время матча с чехами. УЕФА назвал радужный флаг символом своих ценностей.
BAKU, AZERBAIJAN - JULY 03: Kasper Dolberg of Denmark celebrates after scoring their side's second goal during the UEFA Euro 2020 Championship Quarter-final match between Czech Republic and Denmark at Baku Olimpiya Stadionu on July 03, 2021 in Baku, Azerbaijan. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

Евро-2020: Дания победила Чехию в матче за выход в полуфинал 03.07.2021

Соперниками датчан в ходе полуфинального поединка Евро-2020 в Лондоне станут украинцы или англичане.
17.09.2014 YAVOROV, UKRAINE - SEPTEMBER 17: Troops from Azerbaijan charge forward in an attack on U.S. soldiers on the third day of the 'Rapid Trident' bilateral military exercises between the United States and Ukraine that include troops from a variety of NATO and non-NATO countries on September 17, 2014 near Yavorov, Ukraine. Ukrainian President Petro Poroshenko is scheduled to travel to Washington tomorrow to appeal for more economic and military aid for his country burdened by the pro-Russian insurgency in eastern Ukraine. (Photo by Sean Gallup/Getty Images) Copyright: Getty Images/S. Gallup

Азербайджан и Турция начали совместные военные учения в Баку 28.06.2021

Совместные маневры Баку и Анкары с участием танков, артиллерийских установок, вертолетов и беспилотников проходят в Азербайджане до 30 июня.
Azerbaijani President Ilham Aliyev, right, and Turkey's President Recep Tayyip Erdogan, pose for photos outside Shusha, in Nagorno-Karabakh, Azerbaijan, Tuesday, June 15, 2021. Shusha, a culturally revered city that Azerbaijan liberated from Armenian forces in last autumn's war. Shusha, a center of Azerbaijani Turkish culture for centuries, came under Armenian control in 1992 in fighting over the separatist Nagorno-Karabakh region.(Turkish Presidency via AP, Pool)

В карабахской Шуше Баку и Анкара подписали декларацию о союзничестве 15.06.2021

В декларации отражены вопросы сотрудничества двух стран по широкому кругу вопросов, включая в том числе и военную помощь Анкары Баку.
Konflikt in Nagorny Karabach, armenisch-azerbaydzanische Grenze nach dem Krieg, armenische Soldaten im Grenzgebiet, armenische Dörfer im Grenzgebiet, Juni 2021

Азербайджан передал Армении 15 пленных 12.06.2021

И.о. премьера Армении Пашинян подтвердил возвращение 15 пленных из Азербайджана. Баку утверждает, что Ереван в ответ передал карты с расположением мин на азербайджано-грузинской границе.
Armenian servicemen transport used tyres in the back of a truck to fortify their positions on the Armenian-Azerbaijani border near the village of Movses on July 15, 2020. - Defence officials in Armenia and Azerbaijan said fighting on their border subsided on July 15, 2020 after several days of deadly clashes raised fears of a major flare-up. At least 16 people on both sides were killed in three days of shelling that started Sunday between the ex-Soviet republics, which have been locked for decades in a conflict over Azerbaijan's separatist region of Nagorny Karabakh. (Photo by Karen MINASYAN / AFP) (Photo by KAREN MINASYAN/AFP via Getty Images)

Азербайджан взял в плен шесть армянских военнослужащих 27.05.2021

Минобороны в Баку заявило о попытке армянских военных перейти через границу. В Ереване подтвердили факт взятия в плен военнослужащих, но опровергли, что это произошло на территории Азербайджана.
Frankreich: Europäische Nationalflaggen vor Hauptsitz des Europäischen Parlaments in Straßburg. Foto vom 10. Oktober 2015.

Европарламент потребовал от Баку освободить армянских пленных 20.05.2021

В резолюции Европарламента Азербайджан призывают освободить всех лиц, задержанных во время карабахского конфликта и после него.
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