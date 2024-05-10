Протесты в Армении из-за уступок Баку: церковь против власти

Оппозиция в Армении призвала сторонников 10 мая выйти на акции гражданского неповиновения. Впервые в постсоветской истории этой страны акцию протеста возглавила церковь. Репортаж DW.

Объявление импичмента премьер-министру Армении Николу Пашиняну - таким было главное требование участников многотысячного антиправительственного митинга, который прошел в Ереване в четверг, 9 мая.

Впервые в постсоветской истории Армении акцию протеста возглавила церковь. Добиться своей цели оппозиционное движение намерено бессрочными акциями гражданского неповиновения по всей стране, которые начнутся утром 10 мая.

Митинг, который, по мнению экспертов, стал самым масштабным после электоральных протестов 2021 года, пока не вызвал серьезных шатаний в правительстве. Однако возглавивший нынешнюю акцию архиепископ Баграт Галстанян призывал сторонников сохранять спокойствие и готовиться к продолжительной борьбе.

Площадь Республики в Ереване, 9 мая 2024 года Фото: DW

Что стало спусковым крючком для протеста

Поводом для такого масштабного протеста стало принятое Баку и Ереваном решение о делимитации и демаркации небольшого участка границы Армении с Азербайджаном, что привело к передаче под азербайджанский контроль нескольких пограничных сел. Возмущенные решением, принятым 19 апреля, жители Тавушской области, затронутой делимитацией, вместе с главой их епархии Багратом Галстаняном, неделями ранее в знак протеста перекрыли трассу, ведущую из Армении в Грузию.

Позднее было решено перенести протестные акции под названием "Тавуш во имя Родины" в Ереван, трансформируя их в более масштабное политическое движение. С этой целью началось шествие оппозиции, которое дошло до Еревана 9 мая, где на площади Республики в центре столицы была оборудована специальная сцена с большими экранами. Оттуда лидер оппозиционного движения архиепископ Баграт Галстанян впервые потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Более того, сделал он это в ультимативной форме. "Я готов встретиться и обсудить все условия отъезда в течение 1 часа. У вас больше нет власти в какой-либо форме в Республике Армения", - заявил Галстанян, слова которого протестующие встретили аплодисментами, скандируя: "Пашинян, уходи!".

Выполнять это требование власти не стали, и тогда Галстанян после совещания с оппозиционными политическими силами объявил о начале акций гражданского неповиновения, которые должны стартовать по всей стране в пятницу, 10 мая, с 10.00 утра.

Уличные акции, по задумке лидера протеста, должны вынудить премьер-министра Армении Никола Пашиняна, пришедшего к власти под давлением масштабных митингов в 2018 году, подать в отставку.

В акции протеста в Ереване приняли участие более 20 тысяч человек Фото: DW

Насколько реален запуск процесса импичмента?

Параллельно оппозиционеры намерены запустить процесс объявления импичмента премьер-министру Николе Пашиняну в парламенте. Баграт Галстанян, обсудив план действий с представителями оппозиции, объявил об их готовности инициировать такой процесс в законодательном органе, что, однако, будет обречено на провал без поддержки правящей партии "Гражданский договор".

Голоса двух оппозиционных фракций в парламенте составляют менее одной трети от общего числа депутатов, которая, согласно Конституции, необходима для представления в парламенте проекта постановления, выражающего недоверие премьер-министру. Даже если оппозиционерам удастся преодолеть этот порог, перед ними стоит еще более сложная задача, так как решение о принятии этого постановления принимается большинством голосов всех депутатов при поименном голосовании.

В правящей партии "Гражданский договор" ясно дали понять, что не только не поддержат инициативу оппозиции, но даже не собираются вступать с ней в диалог.

Депутат парламента Армении Ваагн Алексанян, выступая в эфире Общественного телевидения, заявил об отсутствии необходимости диалога с архиепископом Багратом Галстаняном. Представители правящей партии убеждены, что лидер протеста действует под влиянием бывшего, второго, президента Армении Роберта Кочаряна - одного из главных оппонентов премьер-министра Никола Пашиняна.

Впрочем, сам Пашинян на своей последней пресс-конференции 8 мая заявил, что антиправительственное политическое движение фактически возглавляет "Католикос всех армян Гарегин II, конечным бенефициаром которого является экс-президент Роберт Кочарян".

Церковь впервые в постсоветсткой Армении возглавила протест

Архиепископ Баграт Галстанян на акции протеста в Ереване 9 мая 2024 года Фото: Alexander Patrin/ITAR-TASS/IMAGO

В целом многие эксперты обращают внимание на сложившуюся в Армении нестандартную политическую обстановку. Впервые в постсоветской истории страны антиправительственный протест возглавляет церковь, чьи отношения с властью и ранее были напряженными.

Противоречия Армянской апостольской церкви (ААЦ) с правительством стали более очевидными после поражения страны во второй карабахской войне в 2020 году. Тогда католикос всех армян Гергин II призвал премьера уйти в отставку. С тех пор Пашинян перестал участвовать даже в Рождественской литургии.

В ответ на критику ААЦ в отношении политики правительства по урегулированию отношений с Азербайджаном представители власти призвали священнослужителей вместо церковной службы "основать партию" и "заниматься политикой".

За два дня до митинга высший духовный совет ААЦ выступил со специальным заявлением, в котором назвал "крайне опасными действия, осуществляемые под предлогом демаркации границы в приграничном районе Тавуша без всеобъемлющих и гарантированных решений". Это, по мнению авторов заявления, создает новые угрозы для армянского народа.

Полицейские и протестующие в Ереване 9 мая Фото: DW

То, что митинг в Ереване прошел под руководством церковных деятелей, не показалось странным его участникам. Многие из них в беседе с корреспондентом DW посчитали это закономерным, поскольку традиционные политические силы, по их мнению, не пользуются особым авторитетом.

"Баграт Галстанян - один из немногих, кто взял на себя ответственность, - подчеркнул, в частности, 35-летний житель Еревана Акоп Аракелян. - И я, как человек, недовольный политикой армянских властей, не могу в этих акциях не участвовать".