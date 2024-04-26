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Шольц призвал Баку и Ереван найти мужество для компромиссов

Алексей Волошинов
26 апреля 2024 г.

Лидеры ФРГ и Азербайджана на встрече в Берлине обсудили права человека, войну в Украине, энергоносители и возможный мир между Ереваном и Баку.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева), канцлер ФРГ Олаф Шольц (посередине) и министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (справа)
Президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева), канцлер ФРГ Олаф Шольц (посередине) и министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (справа)Фото: Juliane Sonntag/photothek/Auswärtiges Amt/picture alliance

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Берлине в пятницу, 26 апреля, обсудили войну России против Украины, права человека в Азербайджане, заключение мира между Баку и Ереваном и энергоносители.

Визит Ильхама Алиева в Берлин проходит в рамках подготовки к климатическому саммиту ООН, который пройдет в Азербайджане в ноябре 2024 года.

Шольц: Мясорубка в Украине должна прекратиться

Как заявил канцлер ФРГ на совместной конференции по итогам встречи, одной из тем переговоров стала война России против Украины и ее последствия для Южного Кавказа. "Мы все знаем, что своим незаконным нападением Россия несет в Украину многотысячное горе. Эта беспощадная мясорубка должна в конце концов прекратиться. Путин должен прекратить свое наступление, вывести войска и признать суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявил Шольц.

Ильхам Алиев в четверг, 25 апреля, назвал войну в Украине "большой трагедией". Он пояснил, что Азербайджан помогает Киеву с гуманитарной помощью, но не поставляет туда оружие.

Шольц призвал соблюдать права человека в Азербайджане

Канцлер ФРГ также призвал к соблюдению прав человека в Азербайджане. "Правительство Германии привержено соблюдению прав человека во всем мире, и это также относится к Азербайджану", - пояснил он. Ильхам Алиев, в свою очередь, заявил, что в его стране отсутствует цензура, и есть свободный интернет. "В Азербайджане сотни медиа-организаций", - добавил Алиев.

Шольц заявил о возможном заключении мира между Азербайджаном и Арменией 

Олаф Шольц заявил, что шансы на заключение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном сегодня "хороши как никогда". Он приветствовал контакты лидеров стран и недавнее установление демаркационной линии на их границе. "Германия готова поддержать любое долгосрочное мирное решение, мы готовы содействовать в любое время, когда обе стороны пожелают этого. Я хочу обе страны призвать найти мужество, необходимое для компромиссов. 2024 может и должен бы стать годом мира для региона", - сказал Шольц.

Во вторник, 23 апреля, Ильхам Алиев также рассказал, что мирное соглашение между Ереваном и Баку может быть достигнуто "до середины осени этого года".

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