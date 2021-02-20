 Экс-президент Армении Кочарян подал в суд на премьера Пашиняна | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.04.2021

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Мир

Экс-президент Армении Кочарян подал в суд на премьера Пашиняна

Роберт Кочарян требует от Никола Пашиняна опровергнуть "клевету" на него, публично произнесенную премьером во время митингов 1 марта 2021 года в Ереване.

Экс-президент Армении Роберт Кочарян, март 2018 года

Экс-президент Армении Роберт Кочарян

Бывший президент Армении Роберт Кочарян подал судебный иск против премьер-министра страны Никола Пашиняна, требуя от него опровергнуть "публично произнесенную клевету". Как сообщила в четверг, 8 апреля, пресс-секретарь команды адвокатов Кочаряна Элина Саакова, речь идет о высказываниях Пашиняна на митинге 1 марта 2021 года. В качестве компенсации морального ущерба истец требует 4 млн драмов (около 7,5 тысячи долларов), уточнила она.

На митинге своих сторонников в Ереване 1 марта 2021 года Пашинян утверждал, что обвиняемые в рамках уголовного дела о свержении конституционного строя пытаются затянуть судебный процесс "с надеждой на повторную узурпацию власти". "Эти люди в 2008 году, находясь у власти, вывели армию против народа, чтобы народ не смог реализовать свое право волеизъявления. "Дело 1 марта", по моей оценке, раскрыто. Но убийцы не раскрыты, поскольку следственные органы сфальсифицировали улики. И сегодня же эти люди пытаются вывести армию против народа", - заявил тогда глава правительства Армении.

Обвинения с Кочаряна в свержении конституционного строя сняты

6 апреля суд в Ереване прекратил уголовный процесс по статье о свержении конституционного строя в отношении экс-главы государства Роберта Кочаряна в связи с отсутствием состава преступления. Уголовное преследование по этой же статье было прекращено в отношении бывшего министра обороны Армении Сайрана Оганяна, экс-начальника Главного штаба ВС страны Юрия Хачатурова, а также бывшего руководителя аппарата президента, бывшего вице-премьера Армена Геворкяна.

Ранее, 26 марта, Конституционный суд (КС) Армении признал уголовную статью о свержении конституционного строя не соответствующей двум статья Основного закона страны.

Роберт Кочарян был арестован в Ереване в июле 2018 года. Ему предъявили обвинение в свержении конституционного строя в ходе событий марта 2008 года. Тогда Кочарян готовился передать президентские полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с официальными результатами выборов сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна, среди которых был и нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян, организовали тогда в Ереване массовые акции протеста. В ходе возникших при разгоне этих демонстраций беспорядков погибли 10 человек, более 250 человек получили ранения.

В июне 2020 года Роберта Кочаряна освободили из-под стражи после уплаты залога в размере около 4 млн долларов.

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  • Безрезультатные переговоры

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

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  • Обезглавливание протестного движения

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

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  • Жители и гости города относятся с пониманием

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Жители и гости города относятся с пониманием

    Акции протеста в Ереване стали причиной многих неудобств для жителей и гостей города. Перекрываются автомагистрали, с перебоями работает транспорт, многие люди не могут попасть на работу, страдает учебный процесс в школах и вузах. Поэтому есть много недовольных тем, что нарушен привычный образ их жизни. Но в целом ереванцы с пониманием относятся к тому, что происходит в центре столицы.

  • В Брюсселе обеспокоены ситацией в Армении

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    В Брюсселе обеспокоены ситуацией в Армении

    Европейский Союз следит за ситуацией в Армении, которая вместе с пятью другими странами входит в программу ЕС "Восточное партнерство". Брюссель выразил разочарование срывом переговоров Саргсяна и Пашиняна и призвал армянские власти уважать право демонстрантов на свободу мирных собраний.

  • Armenien Proteste (Reuters/V. Baghdasaryan)

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    К протестующим присоединились военные

    В понедельник, 23 апреля, на сторону участников протестов перешли военнослужащие одной из частей, дислоцированных в Ереване. Министерство обороны подтвердило эту информацию, предупредив о последствиях для нарушителей воинской дисциплины, самовольно покинувших часть.

  • Armenien - Proteste zur Wahl des Ministerpräsidenten (Reuters/H. Baghdasaryan/Photolure )

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Победа демонстрантов

    В результате многодневных протестов Серж Саргсян 23 апреля объявил об отставке. "Никол Пашинян (лидер оппозиции - Ред.) был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра", - заявил Саргсян.

  • Глава оппозиционной фракции Елк Никол Пашинян

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    С первой попытки Пашинян не стал премьером

    1 мая на специальном заседании Национального собрания прошли выборы нового премьер-министра Армении. Единственным кандидатом на этот пост был лидер протестного движения, глава оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян. В итоге ему не удалось получить необходимое для избрания число голосов: Пашиняна поддержали лишь 45 депутатов, 56 проголосовали против.

  • Протестующие блокируют дорогу в Ереване

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Новая акция тотального гражданского неповиновения

    2 мая сторонники Никола Пашиняна в знак протеста против отказа парламента Армении избрать Пашиняна премьер-министром страны начали по его призыву акцию тотального неповиновения. Протестующие заблокировали некоторые дороги в Ереван, а также автотрассу в столичный аэропорт "Звартноц". Кроме того, в стране было полностью прекращено железнодорожное сообщение.

    Автор: Ольга Мищенко


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