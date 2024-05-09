Тысячи митингующих в Ереване требовали отставки Пашиняна

На митинг на площади Республики в центре столицы Армении Ереваневечером в четверг, 9 мая, по данным местных телеграм-каналов, собрались более 20 тысяч человек. Демонстранты требовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна в связи с согласием армянского правительства на демаркацию границы с Азербайджаном.

Как отмечают местные паблики и СМИ, большинство на акции протеста представляли сторонники движения "Тавуш во имя родины" под руководством главы Тавушской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископа Баграта Галстаняна. Во время митинга он заявил, что протестующие инициируют "акции неповиновения", и у Пашиняна есть один час на то, чтобы уйти в отставку с поста премьер-министра. Срок истек в 19 часов мск. Пашинян на требования о встрече и отставке не ответил. После этого архиепископ заявил, что будет добиваться отставки премьера путем импичмента в Национальном собрании (парламенте Армении. - Ред.).

Галстанян принял решение остаться на площади и призвал всех последовать его примеру. "Мы не будем затягивать, предпримем конкретные действия и добьемся результата, но только вместе", - заявил архиепископ участникам акции протеста.

Ереван уступил Баку четыре территориальных единицы

Ранее МИД Армении заявил, что Ереван и Баку предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел между Тавушской областью и северо-западным Газахским районом Азербайджана. С начала 1990-х годов эти территории контролировались Арменией, но по итогам военного конфликта 2020 года между странами они перейдут Азербайджану.

Местные жители были категорически против этого решения и начали протест. Митинг в центре Еревана стал завершением шествия, которое протестующие начали 4 мая, выйдя из приграничного села Киранц, а 9 мая добрались до столицы. В частности, протестующие заблокировали участок трассы М6, который ведет в соседнее село Воскепар, расположенное ближе к армяно-азербайджанской границе.

В начале мая власти Армении перекрыли доступ к поселку и задержали несколько десятков демонстрантов. После этого, отмечает ВВС, архиепископ Баграт Галстанян объявил о протестном марше "Тавуш за Родину".

Армения и Россия согласовали вывод военных из ряда областей

В ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прошедших 8 мая в Москве, был согласован вывод российских военных и пограничников из нескольких областей Армении. По словам пресс-секретаря российского президента Пескова, "по просьбе армянской стороны" пограничники РФ останутся на участках границы Армении с Турцией и Ираном.

Ранее в тот же день глава парламентской фракции правящей в Армении партии "Гражданский договор" Айк Конджорян сообщил, что Пашинян и Путин достигли договоренности о прекращении деятельности всех российских пограничных и военных пунктов, размещенные после 2020 года в пяти областях Армении - Тавушской, Сюникской, Вайоцдзорской, Гегаркуникской и Араратской.

Запад пообещал Армении гранты и инвестиции

В начале апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) анонсировала "новую амбициозную программу партнерства" между ЕС и Арменией, в частности план, в рамках которого Еревану будет выделено 270 млн евро в виде грантов в течение четырех лет, "чтобы сделать экономику и общество Армении более прочными и устойчивыми".

Эти средства предназначены на поддержку бизнеса, модернизацию и диверсификацию рынков. Кроме того, глава Еврокомиссии пообещала новые инвестиции в ряд инфраструктурных проектов и улучшение взаимосвязей с Грузией. Экономическое сотрудничество ЕС и Армении уже позволило мобилизовать более полумиллиарда евро инвестиций, сообщила фон дер Ляйен.