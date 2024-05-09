Армения и Россия согласовали вывод военных из ряда областей

Ереван и Москва согласовали вывод российских пограничников и военных из нескольких армянских областей. По словам Пескова, военнослужащие РФ останутся на границе Армении с Турцией и Ираном.

В ходе переговоров российского президента Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые прошли 8 мая в Москве, был согласован вывод российских военных и пограничников из нескольких областей Армении. Эту информацию, распространенную армянским депутатом Айком Конджоряном, подтвердил в четверг, 9 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводят российские информационные агентства.

При этом, по его словам, "по просьбе армянской стороны" пограничники РФ останутся на участках границы Армении с Турцией и Ираном.

Песков пояснил, что на встрече с Путиным Пашинян заявил, что в связи с изменившимися условиями больше нет потребности в размещении в Армении российских военных и пограничников, которые были дислоцированы там осенью 2020 года, после войны в Нагорном Карабахе.

"Президент Путин согласился, и вывод наших военных, пограничников был согласован", - указал Песков. О сроках вывода не сообщается.

Ранее в тот же день глава парламентской фракции правящей в Армении партии "Гражданский договор" Айк Конджорян сообщил, что Пашинян и Путин достигли договоренности о прекращении деятельности всех российских пограничных и военных пунктов, размещенные после 2020 года в пяти областях Армении - Тавушской, Сюникской, Вайоцдзорской, Гегаркуникской и Араратской.

Кроме того, по словам Конджоряна, утверждено решение о прекращении с 1 августа деятельности пограничников России в ереванском аэропорту "Звартноц".

Военное присутствие РФ в Армении

Российские пограничники были размещены в Армении согласно межгосударственному договору 1992 года. В соответствии с этим документом они несут службу на армяно-турецкой и армяно-иранской границах, а также на отдельном контрольно-пропускном пункте в международном аэропорту "Звартноц" в Ереване. Содержание сотрудников пограничной службы ФСБ в Армении обеспечивают правительства обеих стран.

17 апреля 2024 года стало известно, что Россия начала выводить своих миротворцев из Нагорного Карабаха, который по итогам войны 2020 года перешел под контроль Баку. Вскоре после этого Армения и Азербайджан впервые согласовали, как будет проходить часть границы между ними. В результате Ереван согласился передать под контроль Азербайджана четыре села. Стороны договорились продолжить делимитацию границы.