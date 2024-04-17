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Россия выводит военных из Нагорного Карабаха

Ольга Лебедева
17 апреля 2024 г.

В Кремле подтвердили информацию азербайджанских и армянских СМИ о начале вывода российского контингента из Нагорного Карабаха. По данным агентства АПА, первые подразделения россиян уже покинули регион.

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Российские военные помогают эвакуировать армянское население Нагорного Карабаха в сентябре 2023 года
Российские военные помогают эвакуировать армянское население Нагорного Карабаха в сентябре 2023 года Фото: Russian Defence Ministry/TASS/IMAGO

Россия начала выводить своих миротворцев из Нагорного Карабаха, находившихся в этом регионе с конца 2020 года в соответствии с трехсторонними договоренностями РФ, Азербайджана и Армении. Сообщения армянских и азербайджанских СМИ в среду, 17 апреля, подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. "Да, это действительно так", - заявил он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Подробностей Песков не привел.

О начале вывода из Нагорного Карабаха российского контингента поздним вечером 16 апреля сообщило азербайджанское агентство АПА. По его данным, территорию храма Худаванг в Кяльбаджарском районе покинул первый состав и военная техника россиян.

В свою очередь армянское издание News.am сообщило о выводе российских войск из Нагорного Карабаха со ссылкой на анонимный дипломатический источник. По его данным, российские миротворцы будут выведены постепенно.

Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе

Российский миротворческий контингент находится в Нагорном Карабахе в соответствии с трехсторонними соглашениями, которые заключили Азербайджан, Армения и Россия в результате очередного обострения конфликта осенью 2020 года.

Азербайджан в сентябре 2023 года начал обстрелы территории Нагорного Карабаха, подконтрольные непризнанной "Нагорно-Карабахской республикой" (НКР), с целью "восстановления конституционного строя". Примерно через сутки воюющие стороны при посредничестве российских миротворцев достигли соглашения о прекращении огня. В результате военной операции Баку самопровозглашенная НКР прекратила существование, а спорный регион покинули 120 тысяч армян. В прошедшие месяцы Армения и Азербайджан начали  переговоры по урегулированию конфликта.

 

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