Спустя две недели после встречи Пашиняна и Алиева в Мюнхене в Германии проходят переговоры глав МИД Армении и Азербайджана. Бербок заявила о смелых шагах двух стран.

Армения и Азербайджан начали мирные переговоры в Берлине по приглашению правительства ФРГ. В среду, 28 февраля, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) приняла глав внешнеполитических ведомств обеих стран Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова в рамках усилий по разрешению длящегося несколько десятилетий конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Бербок: Появилась возможность для установления прочного мира

Теперь появилась возможность установления прочного мира в регионе, заявила Бербок. По ее словам, обе стороны уже предприняли смелые шаги, чтобы оставить прошлое позади. "Я аплодирую вам и вашим правительствам за смелость, которую вы проявляете для достижения этой цели", - заявила она армянскому и азербайджанскому коллегам. Открывая двухдневные переговоры, Бербок подчеркнула, что для продвижения вперед необходимы "настоящая приверженность и решительность", а достижение согласия между двумя кавказскими государствами будет иметь "положительный эффект за пределами обеих стран" и "откроет путь к лучшему будущему и процветанию на Южном Кавказе".

Глава МИД Германии также отметила, что переговоры в Берлине должны будут продолжить начатые две недели назад в Мюнхене "продуктивные дискуссии". Она также указала, что Берлин хочет предложить "подходящую платформу для прогресса" в переговорах. "Германия прилагает усилия, чтобы нерешенные вопросы между Арменией и Азербайджаном решались мирным путем и без применения силы. -заявили в МИД ФРГ перед началом переговоров. - Для этого важно, чтобы мирные переговоры двух стран завершились как можно скорее".

Договоренность о мирных переговорах в Берлине была достигнута на встрече канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По ее итогам Шольц сообщил, что Ереван и Баку готовы уладить свои разногласия без применения насилия. Он приветствовал готовность обеих сторон искать решение существующих разногласий и открытых вопросов "исключительно мирным путем и без применения насилия".

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха

Нагорный Карабах- мятежный район Азербайджана, который до недавнего времени был населен преимущественно этническими армянами. 2 сентября 1991 года в границах Нагорно-Карабахской автономной области и части прилегающих к ней территорий Азербайджанской ССР была провозглашена "Нагорно-Карабахская республика" (Арцах). Ее не признала ни одна страна - член ООН. С того времени конфликт вокруг Нагорного Карабаха не прекращался. Неоднократно он переходил в вооруженные столкновения и полномасштабные боевые действия (1992-1994 и 2020 годы).

Азербайджан 19 сентября 2023 года объявил о проведении в Нагорном Карабахе "антитеррористических мероприятий локального характера" с целью восстановления конституционного строя. Уже на следующий день была достигнута договоренность о прекращении огня. Одним из ее условий было разоружение армии Нагорного Карабаха и вывод армянский военных из непризнанной республики. В результате военной операции Баку в Нагорном Карабахе регион покинуло почти все его армянское население.

В декабре 2023 года Армения и Азербайджан подтвердили "намерение заключить мирный договор, основанный на уважении принципов суверенитета и территориальной целостности". 1 января 2024 года "Нагорно-Карабахская республика" официально прекратила свое существование. Несмотря на политическую волю к урегулированию конфликта, ситуация остается напряженной. В частности, очередное обострение произошло в середине февраля, когда Баку заявил об обстрелах с армянской стороны, а Ереван - об атаке армянского поста и обстрелах, в результате которых были убиты четверо армянских военнослужащих.

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