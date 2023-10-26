В бундестаге призвали ЕС стать новым партнером для Армении

На фоне конфликта на Ближнем Востоке и войны в Украине ЕС должен не забывать о продолжающемся кризисе на Южном Кавказе и предоставить Армении всестороннюю поддержку, уверен глава комитета по иностранным делам бундестага.

На фоне множества кризисов Европа не должна упускать из виду продолжающийся конфликт на Южном Кавказе, считает председатель комитета по иностранным делам бундестага ФРГ Михаэль Рот (Michael Roth). Если это произойдет, то в тени масштабных кризисов на Ближнем Востоке и в Украине авторитарные режимы в регионе смогут добиться своих целей, предупредил немецкий социал-демократ в эфире радиостанции Deutschlandfunk в четверг, 26 октября.

"Россия на протяжении многих десятилетий была державой - защитницей Арменией. От этого хотят освободиться как население, так и политики. В политическом плане разрыв уже давно наступил", - отметил Рот, сославшись на недавние заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По его словам, президент РФ Владимир Путин пытается сделать все возможное, чтобы "отстранить от власти демократически избранное правительство Пашиняна". Кроме того, армяне разочарованы бездействием Москвы во время военной операции Азербайджана, в результате которой армяне были изгнаны из Нагорного Карабаха, указал политик, который несколько дней назад вернулся из Армении.

В связи с нарастающими угрозами со стороны соседних государств Еревану нужны новые союзники, уверен немецкий депутат. По его мнению, Евросоюзу следует предоставить Армении всестороннюю поддержку. "Европа должна стать новым партнером" Еревана, подчеркнул он. Усилия по достижению мира и стабильности в этом регионе являются частью европейской политики безопасности, считает Рот.

В ЕС констатируют радикальную перемену настроений в Армении

Ранее DW сообщала, что радикальную перемену настроений в Армении констатируют и в ЕС. "Армения изменила свою позицию в отношении России", - заявил 20 октября высокопоставленный чиновник ЕС в Брюсселе, сославшись на премьер-министра Армении Никола Пашиняна. "Они почувствовали, что Москва их предала, и на то были веские причины, и они столкнулись с новой ситуацией. Наша обязанность - помочь и поддержать Армению в этих переменах", - указал собеседник DW. По его словам, ЕС намерен направить Еревану финансовую помощь и оказать поддержку в построении демократии и в вопросах безопасности.

17 октября Пашинян заявил о готовности Еревана к сближению с Евросоюзом, "настолько, насколько ЕС сочтет возможным". Он назвал Брюссель главным партнером Еревана в сфере проведения реформ и поблагодарил за помощь в преодолении гуманитарного кризиса, вызванного массовым перемещением в страну большинства жителей Нагорного Карабаха. При бездействии миротворческой миссии Российской Федерации, около 100 000 человекпокинули Нагорный Карабах за одну неделю, напомнил армянский премьер.

Пашинян надеется подписать соглашение с Баку в ближайшие месяцы

Между тем 26 октября Пашинян выразил надежду на подписание соглашения о мире с Азербайджаном уже в ближайшие месяцы. "Сейчас мы с Азербайджаном работаем над проектом соглашения о мире и урегулировании отношений. Надеюсь, что этот процесс успешно завершится в ближайшие месяцы", - заявил он на международном форуме "Шелковый путь" в Тбилиси. Он сообщил, что стороны достигли соглашения о взаимном признании территориальной целостности друг друга на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой площадь Армении составляет 29 800 кв. км, а площадь Азербайджана - 86 600 кв. км. Мирное соглашение будет означать и установление дипломатических отношений между двумя государствами.

Армения и Азербайджан на протяжении десятилетий конфликтовали вокруг Нагорного Карабаха - мятежного региона Азербайджана, населенного преимущественно этническими армянами. В сентябре армия Азербайджана провела масштабную молниеносную операцию и вернула Карабах под своей контроль.

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