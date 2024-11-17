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Турция закрыла небо для самолета с президентом Израиля

Павел Мыльников
17 ноября 2024 г.

Из-за позиции Анкары Ицхак Герцог отметил поездку на конференцию ООН по вопросам изменения климата в Баку, пишет Yedioth Ahronot. Израильские министры на COP29 прибыли в Азербайджан через Грузию.

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Самолет Wing of Zion для передвижений первых лиц Израиля
Самолет для передвижений первых лиц ИзраиляФото: Andrew Leyden/NurPhoto/picture alliance

Президент Израиля Ицхак Герцог отменил поездку на конференцию ООН по вопросам изменения климата (COP29) в Азербайджане, поскольку Турция отказалась пропускать его самолет через свое воздушное пространство. Об этом израильская газета Yedioth Ahronot пишет в воскресенье, 17 ноября, ссылаясь на неназванных азербайджанских официальных лиц. Они подтвердили информацию, ранее обнародованную информационным порталом Caliber.az.

Ожидалось, что лидер Израиля воспользуется официальным бортом Wing of Zion. В то же время израильские министры, принимающие участие в форуме, добрались до Баку коммерческими авиарейсами через Грузию, отметило издание.

Интенсивные переговоры по дипломатическим каналам продолжались несколько дней, однако не принесли результатов, подчеркнул собеседник Yedioth Ahronot. При этом официальный Баку создал соответствующие условия для участия всех сторон в климатической конференции, добавил он.

Канцелярия президента объясняет отмену мерами безопасности

Канцелярия главы Государства Израиль ранее заявила, что визит на форум отменен из-за соображений безопасности. Однако высокопоставленный сотрудник министерства иностранных дел Азербайджана порталу Caliber.az, что Герцог не сможет посетить конференцию из-за позиции Анкары.

COP29 проходит в Баку с 11 по 22 ноября. Основной темой форума является финансирование мер по борьбе с изменением климата на период с 2025 года Эксперты оценивают такие меры в сумму не менее триллиона долларов США (940 миллиардов евро) в год. Кроме того, участники конференции обсудят дальнейшую работу по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу.

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