В Баку согласовали итоговый документ COP29

К 2035 году беднейшие страны мира будут получать 1,3 триллиона долларов США в год на защиту климата.

Участники 29-й сессии Конференции ООН по вопросам изменения климата в ночь на воскресенье, 24 ноября, согласовали увеличение климатической помощи бедным странам. К 2035 году объем средств, ежегодно выделяемые на эти цели индустриальными странами, должен увеличиться как минимум до 300 млрд долларов, а всего, учитывая как государственные, так и частные средства финансирования, беднейшие страны должны получать к этому времени 1,3 трлн долларов в год.

Эти деньги должны позволить развивающимся странам финансировать меры для борьбы с изменением климата, а также адаптироваться к последствиям глобального потепления, таким как более частые засухи, штормы и наводнения.

"Оптическая иллюзия": возражения против резолюции

Индия выступила с резкими возражениями против принятия соглашения, однако резолюция все равно была официально принята консенсусом. Представительница индийской делегации Чандни Райна заявила, что этот документ - "не более чем оптическая иллюзия". "По нашему мнению, он не поможет решить огромную проблему, с которой мы все столкнулись. Поэтому мы выступаем против принятия этого документа", - подчеркнула она на заключительном пленарном заседании саммита.

В свою очередь, представители ряда государств пожаловались, что их просьбы выступить игнорировались. Представитель Нигерии назвал "шуткой" и "оскорблением" 300 млрд долларов финпомощи от индустриальных стран. Представитель Боливии заявил, что развивающиеся страны были "брошены" со своими проблемами из-за климатического кризиса.

Еврокомиссар по вопросам климата Вопке Хукстра выступил в защиту резолюции. По словам чиновника, наступает "новая эра в финансировании климата", и ЕС будет продолжать играть ведущую роль, пообещал он. Новые цели амбициозны, но в то же время реалистичны, отметил Хукстра.

COP29 продлили из-за разногласий

Конференцию по климату COP29 в Баку продлили из-за разногласий по поводу проекта финального соглашения. Ряд участников COP29 посчитал недостаточным предлагаемое увеличение финансовой помощи от промышленно развитых стран до 250 млрд евро в год.