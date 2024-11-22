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Конференция по климату COP29 может продлиться на выходных

Алексей Волошинов
22 ноября 2024 г.

Климатическая конференция COP29 в Баку может продлиться дольше запланированного из-за разногласий по поводу проекта финального соглашения.

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Вход в павильон в Баку, в котором проходит 29-я сессия Конференции ООН по вопросам изменения климата
Вход в павильон в Баку, в котором проходит 29-я сессия Конференции ООН по вопросам изменения климатаФото: Maxim Shemetov/REUTERS

29-я сессия Конференции ООН по вопросам изменения климата в Баку, которая должна была завершиться 22 ноября, продлится дольше, чем планировалось, и может затянуться на выходные. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщают СМИ. 

Причина продления работы форума - острые разногласия вокруг итогового документа конференции, в котором определяются размеры необходимых капиталовложений в защиту климата и круг государств, готовых взять на себя финансирование этих расходов.

В частности, ряд участников COP29 посчитали недостаточной сумму в 250 млрд долларов в год, предложенную в качестве финансовой помощи развивающимся странам со стороны промышленно развитых для борьбы с изменением климата. Несмотря на то, что она превосходит объем оказываемой сегодня помощи в 2,5 раза, климатические активисты и представители отдельных государств настаивают на ее значительном увеличении.

Так, группа экспертов ООН пришла к выводу, что к 2030 году потребность во внешней помощи для развивающихся стран составит около триллиона долларов, а к 2035 году - 1,3 трлн.

Вместе с тем, в проекте соглашения не указывается, будут ли привлечены к выплате помощи беднейшим странам государства, традиционно не считающиеся наиболее промышленно развитыми. В их числе, в частности, Китай и страны Персидского залива.

Анналена Бербок критикует нефтедобывающие страны

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) из партии "зеленых" на полях саммита в Баку заявила, что нефтедобывающие страны, в частности Саудовская Аравия, препятствуют переговорному процессу и стремятся отменить достигнутое на предыдущей конференции соглашение о постепенном отказе от использования газа и нефти.

По ее словам, Германия и Евросоюз настаивают на том, чтобы все решения, принятые на прошлой климатической конференции в ОАЭ, были включены в соглашение по итогам COP29.

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