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Бербок критикует нарушения прав человека в Азербайджане

Сергей Куприков
21 ноября 2024 г.

Анналена Бербок в своем первом выступлении на конференции ООН по вопросам изменения климата высказала резкую критику в адрес Азербайджана.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок Фото: Omar Havana/AP Photo/picture alliance

Министр иностранных дел ГерманииАнналена Бербок (Annalena Baerbock) в своем первом выступлении на 29-й сессии Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP29) которая проходит в Азербайджане, высказала резкую критику в адрес принимающей страны. Положение с правами человека в Азербайджане вызывает беспокойство, заявила политик в Баку в четверг, 21 ноября. Она указала, что арест активистов, работающих в СМИ, и представителей оппозиции вызывает большую озабоченность.

В качестве примера она особо упомянула запрет на выезд находящемуся под домашним арестом критику правительства Губаду Ибадоглу. 53-летний профессор Лондонской школы экономики, изучающий нефтегазовый сектор Азербайджана и экологические проблемы, был арестован на родине летом 2023 года по обвинению в мошенничестве.

Анналена Бербок назвала также абсолютно неприемлемым запрет на въезд в Азербайджан для 76 депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы. "Они затрагивают и немецких депутатов бундестага и несовместимы с обязательствами Азербайджана в Совете Европы", - указала министр. Она подчеркнула важность того, чтобы на этой конференции по изменению климата была рассмотрена ситуация и с правами человека.

В то же время, указала глава германского МИД, саммит должен принести результат в борьбе с климатическим кризисом, который она назвала самой большой проблемой политики безопасности нашего времени. Министр подчеркнула, что Берлин осознает ответственность за климатическое финансирование, призвав и другие страны разделить ее.

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