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Участники COP29 обязались развивать туризм, щадящий климат

Александра Иванова
20 ноября 2024 г.

Благоприятный для климата туризм впервые стал одной из целей ООН. Представители гостиничного бизнеса будут фиксировать данные по объему эмиссий и расходу воды и электроэнергии.

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Участники конференции COP29 в Баку
Участники конференции COP29 в БакуФото: Sean Gallup/Getty Images

Более 50 государств - участников Конференции ООН по вопросам изменения климата, проходящей в столице Азербайджана Баку, взяли на себя обязательство продвигать туризм, не приносящий вреда климату на планете. Исполнительный директор Всемирной туристской организации ООН Зорица Уросевич, выступая перед журналистами в среду, 20 ноября, назвала принятое решение "исторической вехой".

Она подчеркнула, что благоприятный для климата туризм впервые стал одной из целей ООН по защите климата. По данным Усоревич, на туристический бизнес приходится 3% мирового ВВП, в то же время за счет этой сферы производится 9% парниковых газов в мире.

Указывается, что страны, подписавшие соответствующее соглашение в Баку, хотят сделать защиту климата более важным фактором в области туризма. При этом планируется достижение конкретных целей.

Объединение гостиничного бизнеса World Sustainable Hospitality Alliance объявило, что будет фиксировать такие данные, как объем выбросов парниковых газов, а также расход воды и электроэнергии в своей сфере деятельности, и сообщать об этих цифрах. Как заявил глава объединения Гленн Мадзиук, эти данные помогут представителям туристической индустрии и путешественникам понять, какие последствия имеют их действия. "Мы - сфера, которая изначально заинтересована в защите каждой туристической цели", - указал он на полях форума в Баку.

Объединение World Sustainable Hospitality Alliance представляет интересы 55 тысяч отелей, в которых расположено суммарно 7 млн комнат. Кроме прочих, членами организации являются такие гостиничные сети, как Accor, Hilton и Marriott.

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