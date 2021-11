Wie kann ich die Deutsche Welle empfangen?

Die Deutsche Welle bietet ein multimediales Informationsangebot in 30 Sprachen, mit hochwertigen journalistischen Inhalten in Fernsehen, Hörfunk und Internet. Bei der Verbreitung setzen wir auf ein weltweites Satellitennetz, auf mehrere Tausend Partnerstationen und auf das Internet, wo wir multimediale Inhalte auch mobil anbieten. In Afrika sind wir auch weiterhin über Kurzwelle zu hören und erreichen auf diesem Weg nach wie vor viele Menschen.

Ihre Frage ist hiermit noch nicht beantwortet? Kontaktieren Sie uns.

info@dw.com