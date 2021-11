Unsere multimedialen Inhalte in 32 Sprachen erreichen 2021 wöchentlich über 289 Millionen Menschen weltweit. Die Online-Angebote der DW machen 122 Millionen aus und überholen erstmals die TV-Formate. Diese liegen bei 117 Millionen, die Radionutzung bleibt stabil bei 50 Millionen Kontakten pro Woche.

Unsere Mission

Als unabhängiges, internationales Medienunternehmen aus Deutschland informieren wir Menschen weltweit, damit sie sich frei entscheiden können.

Unsere Vision

Bis 2025 ist die DW eine unverzichtbare digitale Informationsanbieterin, die mit on-demand-fähigen, regionalisierten, dialogischen Angeboten ihre Nutzenden begeistert. Die DW Akademie ist die führende Medienentwicklerin aus Europa.

Unser Medienangebot

+90 - ein Angebot in der Sendesprache Türkisch

Unseren gesetzlichen Auftrag erfüllen wir mit einem profunden, verlässlichen Informationsangebot in 32 Sprachen. Unsere Angebote vermitteln Deutschland als eine liberale Demokratie, die in der europäischen Kultur verwurzelt ist. Wir bieten ein Forum für europäische und andere Standpunkte zu wichtigen Themen mit dem Ziel, das Verständnis und den Gedankenaustausch zwischen verschiedenen Kulturen und Völkern zu fördern.

Unsere Expertinnen und Experten produzieren hochwertige multimediale Inhalte, die über Fernsehen, Radio, Soziale Medien und das Internet verbreitet werden. 24-stündige TV-Programme bieten wir dem weltweiten Publikum auf Englisch – unser News-Flaggschiff – sowie auf Deutsch, Spanisch und Arabisch. Unser englischsprachiger Fernsehkanal ist fast überall auf der Welt verfügbar.

Vielfach ausgezeichnet: Jaafar Abdul Karim, Moderator von JaafarTalk

Durch die Arbeit vor Ort in unseren Zielregionen und mit regionalen Partnern stellen wir sicher, dass unsere Inhalte den Interessen und Ansprüchen unseres Publikums gerecht werden.

Freiheit. Dialog. Wissen.

Unser Ziel ist die Förderung einer friedlichen, stabilen Weltgemeinschaft. Deshalb konzentrieren wir uns auf Themen wie Freiheit und Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaat, Welthandel und soziale Gerechtigkeit, gesundheitliche Aufklärung und Umweltschutz, Technologie und Innovation.

Unser Publikum

Publikum auf dem DW Global Media Forum 2019

Wir wenden uns weltweit an junge Akteurinnen und Akteure der politischen Meinungsbildung. Diese sind Multiplikatoren neuer Ideen in Politik, Gesellschaft und Kultur. Wir berichten über Themen, die unseren Zielgruppen am Herzen liegen und ihre Alltagsrealität aufgreifen. Wir bieten Plattformen für den Dialog, wir hören zu, sprechen die Sprache unseres Publikums und schließen Informationslücken.

Unsere deutschsprachigen Angebote richten sich vornehmlich an Menschen im Ausland, die Deutsch sprechen, Deutsch lernen oder lehren.

Unsere Verbreitung

Parabolantennen auf dem Dach der DW in Bonn

Wir setzen auf ein globales Satellitennetzwerk, auf unsere rund 5.000 Partnerstationen, auf das Internet und zunehmend auch auf den mobilen Vertrieb. Die DW-App bietet Inhalte nach Nutzerpräferenzen an. Unsere Radiosendungen in zehn Sprachen erreichen nach wie vor viele Menschen in Afrika und Teilen Asiens.

Unsere DW Akademie

Die DW Akademie ist das Zentrum der Deutschen Welle für internationale Medienentwicklung, journalistische Aus- und Fortbildung und Wissensvermittlung.

Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir uns weltweit für Meinungsfreiheit, Menschenrechte und die Entwicklung funktionierender Mediensysteme ein.

Unsere Überzeugung: Journalismus, Bildung und Kultur machen das Leben besser. Starke Geschichten fördern den gesellschaftlichen Dialog. Menschen brauchen verlässliche Fakten, unabhängige Einordnung, faire Moderation und Zugang zu Wissen. Mit Medien stärken wir nachhaltige Entwicklung.

Veranstaltung der DW Akademie in Ghana

Wir wollen, dass Menschen ihre Meinungsfreiheit nutzen und dass ein freier Austausch auf der Basis von verlässlichen Informationen möglich wird. Medien spielen dabei eine wichtige Rolle: Sie ordnen Fakten ein, geben vielfältigen Meinungen einen öffentlichen Raum und moderieren die Diskussion. Wir setzen auf Menschen, Organisationen und Gemeinschaften, die einen konstruktiven Dialog wollen und die zu einer aktiven und informierten Zivilgesellschaft beitragen. So wird gemeinsames Handeln möglich.

Für die Schwerpunkte unserer Arbeit haben wir Handlungsfelder definiert: Media and Information Literacy (MIL), Media Viability, Media and Journalism Education, Innovation for Dialogue und Digital Rights.

Unsere Organisation

DW-Zentrale im Bonner Schürmann-Bau

Die DW ist öffentlich-rechtlich organisiert und wird aus Steuermitteln des Bundes finanziert. Weltweit arbeiten für die DW rund 4.000 Kolleginnen und Kollegen aus mehr als 140 Nationen für ein gemeinsames Ziel.

Diversity Management

Die DW fördert ein Arbeitsumfeld, das frei von Vorurteilen ist. Ziel ist, dass alle Mitarbeitenden Respekt und Wertschätzung erfahren – unabhängig von Geschlecht und geschlechtlicher Identität, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität.

DW-Standort in Berlin

Seit 2011 gehört die DW zu den Mitgliedern der deutschen Arbeitgeber-Initiative Charta der Vielfalt. Der Verein setzt sich für die Förderung von Diversität in der Arbeitswelt ein.

Mit der Schaffung des Bereichs International Relations and Diversity im November 2019 hat die Geschäftsleitung der DW dem Thema Vielfalt eine hohe Priorität eingeräumt und Veränderungsprozesse angestoßen.

Unser Code of Conduct beschreibt die Werte, die unsere Unternehmenskultur prägen, und unsere Verantwortung für unser Publikum, unsere Partner, die Gesellschaft und Umwelt.

Nachhaltigkeit

Die DW arbeitet nachhaltig, indem sie Ressourcen effizient nutzt, ihren ökologischen Fußabdruck reduziert und sich für soziale Fragen engagiert. Den ersten Nachhaltigkeitsbericht der DW finden Siehier und die DW-Klimaschutzstrategie hier.