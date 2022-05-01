Зеленський у Києві зустрівся з головою Палати представників Ненсі Пелосі

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну, зокрема хроніку подій в Україні за 30 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами неділі, 1 травня (час київський).

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Речник Одеської ОВА Сергій Братчук запевнив, що вранці в неділю в Одесі було чутно вибухи від роботи ППО. "Звуки вибухів в Одесі – це результат роботи ППО", – заявив в ефірі телемарафону речник Одеської ОВА, цитує "Інтерфакс-Україна". Він також запевнив, що додаткова інформація з'явиться згодом. У свою чергу чиновники Одеської міськради повідомили, що над містом збито ворожий безпілотник-розвідник.

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся 1 травня у Києві з головою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, повідомила пресслужба Офісу президента. "Я вдячний вам за цей сигнал потужної підтримки з боку Сполучених Штатів Америки, народу, Конгресу – двопалатної та двопартійної підтримки. Цей сигнал високо ціную я як Президент, наша команда й народ України. Це свідчить про те, що США сьогодні є лідером потужної підтримки України в часи війни проти агресії Російської Федерації", - сказав президент. Він також висловив подяку "дуже важливі сигнали, які сьогодні дають США і Президент Байден". "Це й нещодавні потужні кроки щодо оборонної та фінансової підтримки для України, а також рішення щодо ленд-лізу – ми вдячні за це», - заявив Володимир Зеленський.

Своєю чергою Ненсі Пелосі зазначила, що сьогодні Україна героїчно бореться за свободу, і США готові допомагати їй, доки ця боротьба не завершиться. За її словами, Україна є кордоном свободи, йдеться у повідомленні.

Також на офіційному Telegram-каналі Зеленського опубліковано відеокадри зустрічі президента з Пелосі.

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Російські війська зосередили зусилля на штурмі населеного пункту Оріхове на Луганщині, повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Там точаться інтенсивні стрілецькі бої. Смт Новоташівське окуповане. Штурм міста Золоте на ділянці Золоте-4 було відкинуто збройними силами України. Частина міста Золоте-3 зруйнована росіянами на 70 відсотків. На території Луганської та Донецької областей за минулу добу ЗСУ відбито дев'ять атак армії РФ.

++08.30++

Майже 4,5 мільйона тонн зерна заблоковано в українських портах і на кораблях, заявив агентству dpa директор відділення Всесвітньої продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй у Німеччині Мартін Фрік (Martin Frick). Проблеми з експортом продовольства викликані тим, що порти та морські шляхи перекриті через війну, розв'язану Росією. Україна є одним із найбільших у світі виробників пшениці та кукурудзи. За даними ООН, у 2020 році в країні було зібрано 30 мільйонів тонн кукурудзи та близько 25 мільйонів тонн пшениці. Багато країн світу, зокрема, у Північній Африці, залежні від дешевого продовольства з України. "Українське продовольство дуже гостро потребують у світі", - зауважив Фрік.

++08.18++

Уряд ФРН підтримує європейські плани щодо запровадження заборони на імпорт російської нафти. Під час останніх попередніх переговорів щодо шостого пакету санкцій Берлін однозначно висловився за запровадження ембарго, повідомляє агентство dpa з посиланням на дипломатів ЄС у Брюсселі. Причиною зміни курсу Берліна є успіхи в пошуку альтернативних постачальників нафти. Кілька днів тому міністр економіки Роберт Габек (Robert Habeck) оголосив, що Німеччині вдалося за вісім тижнів суттєво знизити залежність від російської нафти – з 35 відсотків до початку війни до 12 відсотків.

++07.55++

Збройні сили України заявляють про ліквідацію понад 40 російських загарбників, а також кількох одиниць зенітного озброєння на окупованому Зміїному острові, йдеться у зведенні Оперативного командування "Південь" у соціальній мережі Facebook у ніч на неділю. Зокрема, ударами ЗСУ на Зміїному знищено три зенітні установки, зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", а також машину зв'язку - серверну із телекомунікаційним обладнанням, йдеться у повідомленні.

Шольц захищає свою політику щодо України

++07.45++

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) відкинув закиди лідерів опозиції в його нерішучості щодо постачання важких озброєнь Києву і заявив, що "ухвалює рішення швидко - і в координації з нашими союзниками". За словами Шольца, він не схвалює "зайву квапливість та поодинокі дії Німеччини". Водночас він наголосив, що жорстка критика його рішень є цілком легітимною, оскільки це є "частиною демократії". "Опозиція кидає серйозний виклик. Для цього вона існує", - сказав Шольц в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, опубліковане у неділю.

++07.33++

Війська РФ ведуть бойові дії з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області та створення сприятливих умов для наступу на міста Миколаїв і Кривий Ріг. Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні у неділю. Продовжується обстріл Харкова та активні наступальні дії по напрямках Ізюм - Барвінкове та Ізюм - Слов'янськ. Туди прибуло прикріплення близько тисячі осіб мобілізованих з ОРДЛО. Генштаб ЗСУ наголошує, що "зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури по всій території України". На Донецькому і Таврійському напрямку тривають активні бойові дії по всій лінії зіткнення. Також, з метою протиповітряного прикриття наступаючих військ російські окупанти розгорнули два зенітно-ракетних дивізіони озброєних ЗРК "Бук-М2" та ЗРК "Тор-М".

++06.44++

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag наголосила, що виведення всіх російських солдатів з України є необхідною умовою для скасування санкцій проти РФ і встановлення миру в Європі. "Припинення вогню може бути лише першим кроком. Мир на умовах, які диктуються Росією, не принесе бажаної безпеки ні Україні, ні нам у Європі. Ми більше ніколи не зможемо покладатися лише на обіцянки Путіна", - сказала вона.

"Кіберфронт Z": Лондон викрив фабрику фейків РФ про війну в Україні

++06.10++

Міністерство закордонних справ Великобританії заявляє, що Росія використовує "фабрику тролів" для поширення дезінформації про війну в Україні у соціальних мережах. Це виявило експертне дослідження, профінансоване британським урядом.

Як повідомляє британське видання The Guardian, "фабрику тролів", що базується на старому військовому заводі "Арсенал" у Санкт-Петербурзі, пов'язують з Євгеном Пригожиним. Вона використовує Telegram-канал "Кіберфронт Z" для найму інфлуенсерів, які поширюватимуть у соцмережах прокремлівські наративи. Найбільше вони зосереджені на Instagram, YouTube і TikTok, меншою мірою - на Twitter і Facebook. Основними об'єктами їх атак є акаунти політиків, наприклад, британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) чи верховного представника Європейського Союзу Жозепа Борреля, а також відомих західних ЗМІ. Йдеться про те, що в коментарях до вказаних сторінок проплачені коментатори маніпулюють громадською думкою.

"Ми не можемо дозволити Кремлю та його фермам тролів вдиратися до нашого онлайн-простору зі своєю брехнею про незаконну війну Путіна. Уряд Великобританії попередив міжнародних партнерів і продовжить тісно співпрацювати з союзниками та медіа-платформами, щоби підірвати російські інформаційні операції", - сказала міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.

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++05.20++

Як повідомляє видання Olfi, що спеціалізується на військовій тематиці, Данія збирається передати Україні 25 бронетранспортерів Piranha III, у той час як свою армію переозброює на БТР Piranha V, а також 50 бронетранспортерів М113 і міномети М10 зі снарядами до них.

++04.51++

Словаччина домовилась з Польщею, що її повітряний простір патрулюватимуть польські літаки F-16, натомість вона передасть Україні свої винищувачі радянського виробництва МіГ-29, повідомляє американське видання The New York Times без зазначення конкретних строків виконання домовленостей. Раніше цього місяця Словаччина надала Україні свою радянську систему протиповітряної оборони С-300 в обмін на зенітно-ракетний комплекс Patriot від США.

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++04.14++

Командування Повітряних сил Збройних сил України спростувало легенду про так званого "привида Києва". Це зробили в контексті статті британського видання The Times, в якій йшлося про те, що легендарний "привид Києва", який збив понад 40 російських літаків, - це Герой України майор Степан Тарабалка, який загинув 13 березня в бою.

"Привид Києва - це супергерой-легенда, чию постать створили українці! Це швидше збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил, які захищають небо столиці. Які раптово з'являються там, де їх не чекають!", - наголосили в командуванні.

Водночас зазначимо, що, наприклад, ще на четвертий день війни Служба безпеки України повідомляла про "привида Києва" - українського пілота, який на той час нібито вже збив 10 літаків РФ.

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Після того як уряд Німеччини пообіцяв Києву поставити зенітні самохідні установки "Гепард", посол України у ФРН Андрій Мельник закликав Берлін надати більше важкої військової техніки. "Напрямок правильний, але, звичайно, цього буде недостатньо", - зазначив він в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag. За словами дипломата, "Гепардам" уже 40 років, а "щоби перемогти Росію, потрібна найсучасніша німецька зброя". Тому Україна хотіла би "швидшого постачання 88 танків "Леопард", 100 бойових машин піхоти "Мардер", самохідних гаубиць та багато іншого", зазначив Мельник.

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Командування повітряних сил заявляє про збиття дев'яти повітряних цілей РФ 30 квітня. "Цього разу протиповітряною обороною знищено два штурмовики Су-25 та сім БпЛА російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

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Італійська гуманітарна організація Cesvi виділяє перші пів мільйона євро на відновлення Бучі на Київщині, що була окупована російськими військами.

Серед пріоритетних напрямків робіт - відновлення зруйнованої інфраструктури і житла, оновлення громадського транспорту і автопарків рятувальних служб, йдеться у пресрелізі компанії. Очікується, що ця сума ще буде збільшена за рахунок благодійних внесків, які фонд залучає від донорів. Із початку війни в Україні Cesvi вже виділив 1,5 мільйона євро на надання гуманітарної допомоги.

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Французький президент Еммануель Макрон під час телефонної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським виразив "готовність Франції зробити внесок в угоду про гарантії безпеки Україні", повідомляє посольство Франції в Україні.

В середині квітня Зеленський заявляв, що готовність стати гарантами безпеки України демонструють Великобританія, США, Італія й Туреччина, але остаточної відповіді ще ні від кого немає. 23 квітня радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що перемовини щодо гарантій безпеки для України завершаться протягом тижня. З тих пір ніяких новин щодо цієї теми не було.

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Анджеліна Джолі у Львові

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Сигнал повітряної тривоги прозвучав 30 квітня у Львові, коли голлівудська акторка, посолка доброї волі Організації Об'єднаних Націй Анджеліна Джолі перебувала на міському залізничному вокзалі. Відео того, як вона з командою втікала до укриття виклав у себе в Twitter керівник інтернет-порталу журналістської мережі розслідувань Bellingcat Христо Грозєв.

У Львові Анджеліна Джолі поспілкувалася з волонтерами, які надають медико-психологічну допомогу на Львівському вокзалі. Також вона відвідала в одному з медичних закладів міста дітей, які постраждали від ракетного удару російської армії по вокзалу в Краматорську на Донеччині.

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Україна очікує рішення щодо нафтових обмежень проти Росії найближчим часом. Про це сказав український президент Володимир Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні. "Наполягаємо на тому, що справедливою частиною санкцій щодо російської нафти має бути й блокування будь-яких спроб Росії обійти обмеження через продаж так званих нафтових сумішей. Якщо будь-яка компанія або держава буде допомагати Росії торгувати нафтою, вона так само повинна отримати санкції. Будь-яке спонсорство в інтересах російської воєнної терористичної машини має припинитися", - наголосив він.

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Президент України Володимир Зеленський наголосив у відеозверненні, що влада разом із іноземними партнерами робить все задля того, щоби евакуаційна місія з Маріуполя здійснилася. "Усі лідери вільного світу знають про те, що Росія зробила з Маріуполем. І це не залишиться без відповідальності для Росії. Багато хто з лідерів намагається допомогти врятувати наших героїчних захисників міста", - сказав він.

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Зеленський: РФ збирає додаткові сили для нових атак на сході України

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Український президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 66-го дня війни заявив, що Росія збирає додаткові сили для нових атак на сході України. "Нагнали підкріплення на Харківщину, пробують посилити тиск на Донбасі", - сказав він.

Зеленський звернувся російською мовою до військових РФ: "Набирають нових людей. Російські командири брешуть своїм солдатам, коли кажуть, що на них чекає якась серйозна відповідальність за відмову воювати. І при цьому не розповідають, наприклад, про підготовку російською армією додаткових рефрижераторів для зберігання трупів", - сказав він.

Президент повідомив, що українські військові знищили вже понад 23 тисячі російських солдатів, більше тисячі російських танків, майже двісті російських літаків і дві з половиною тисячі броньованих бойових машин. "Звісно, в окупантів ще є техніка в запасах. Так, у них ще залишаються ракети для ударів по нашій території. Але ця війна вже послабила Росію так, що вони змушені планувати навіть меншу кількість військової техніки для участі в параді в Москві", - зауважив він.

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Київ запропонував Китаю стати одним із гарантів безпеки України

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Київ запропонував Китаю стати гарантом безпеки України. Про це український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив в інтерв'ю китайській державній агенції "Сіньхуа".

"Раніше ми вважали Будапештський меморандум важливою нормою безпеки для України, але, на жаль, він не приніс реальної безпеки Україні. Зараз Україна вивчає можливість отримати гарантії безпеки від постійних членів Ради Безпеки ООН та інших великих держав, зокрема Китаю. Наша пропозиція, щоб Китай був одним із гарантів безпеки України, є ознакою нашої поваги та довіри до Китайської Народної Республіки", - сказав він.

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