Зеленський закликав ООН направити експертів на енергооб'єкти

Війна Росії проти України - новини середи, 14 грудня (оновлюється).

++20.37++

Міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) на тлі повідомлень про готовність США передати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot заявила, що Берлін не планує аналогічних дій. Німеччина постачає комплекси Patriot партнеру по НАТО Словаччині, а потім поставить їх Польщі, а щодо України, то її підтримка Німеччиною у сфері ППО обмежується поставками ЗСУ Gepard і системами ППО IRIS-T SLM, сказала вона в середу в Берліні.

Ламбрехт відповіла таким чином на запитання про те, чи не змінилася позиція Німеччини щодо постачання Patriot Україні на тлі повідомлень про те, що ці комплекси можуть поставити Києву США. Досі уряд ФРН аргументував своє негативне ставлення до передачі Patriot Україні тим, що ці комплекси не поставляються Києву жодною іншою країною НАТО.

++20.25++

Російські окупанти зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також намагається покращити тактичне положення на Куп'янському та Лиманському напрямках, йдеться у вечірньому зведенні генерального штабу ЗСУ у середу.

Окрім того, протягом поточної доби окупанти завдали 23 авіаційних та 7 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міст Курахове та Костянтинівка Донецької області. Також окупанти здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по місту Херсон.

++19.50++

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томасом Бахом, повідомляє пресслужба глави держави. Він висловив розчарування присутністю президента Олімпійського комітету Росії на саміті МОК 9 листопада та наміром повернути російських та білоруських спортсменів на міжнародні змагання під нейтральним прапором. "З лютого 184 українські спортсмени загинули від дій Росії. Не можна намагатися бути нейтральними, коли знищуються основи мирного життя та ігноруються загальнолюдські цінності", - заявив президент України. За його словами, мовчання спортсменів, тренерів та функціонерів потурає агресії, а Росія використовує спорт у пропагандистських цілях.

++19.39++

Норвезьке управління державних доріг направить "Укравтодору" гуманітарну допомогу у вигляді 10 мостів, повідомило Держагентство автодоріг України. Ці мости встановлять замість зруйнованих під час російського повномасштабного вторгнення. Ідеться про тимчасові мостові конструкції типу acrow/bailey, які підходять для пересування важких транспортних засобів.

++19.15++

Бундестаг схвалив купівлю Німеччиною американських винищувачів F-35: бюджетний комітет парламенту ФРН підтримав план закупівлі 35 літаків на суму майже десять мільярдів євро. Перші літаки мають надійти в експлуатацію 2028 року. Бундестаг також дав "зелене світло" іншим проєктам, включно із закупівлею нових штурмових гвинтівок, які фінансуватимуться зі спеціального фонду Бундесверу в розмірі 100 мільярдів євро, про створення якого було оголошено через кілька днів після вторгнення Росії в Україну.

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++19.04++

Ісландія має намір виділити Україні ще 3 мільйони доларів, щоб допомогти країні пережити зимовий період, повідомила глава МЗС Ісландії Тоурдіс Кольбрун Гільфадоттір. За її словами, кошти буде спрямовано через Світовий банк у створений Євросоюзом Фонд енергетичної підтримки України та в рамках бюджетної підтримки.

++18.45++

Від моменту повномасштабного російського вторгнення з України виїхало близько 20 відсотків населення або близько 7,9 мільйона людей. Про це під час доповіді в медіацентрі "Україна-Укрінформ" повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Майже п'ять мільйонів українців стали внутрішньо переміщеними особами, з них 30 відсотків - це пенсіонери та особи з інвалідністю, додав він. Омбудсмен також зазначив, що в районах інтенсивних бойових дій та на окупованій території України залишаються 13 мільйонів українців.

++18.33++

У Кремлі стверджують, що не отримували жодних пропозицій про різдвяне перемир'я в Україні і ця тема відсутня на порядку денному. "Ні, жодних пропозицій ні від кого не надходило, і такої теми немає на порядку денному", - заявив у середу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, чи розглядає російська влада можливість різдвяного або новорічного перемир'я, повідомляє "Інтерфакс".

++18.20++

Від російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі страждають близько семи мільйонів дітей, практично кожна дитина в країні не має постійного доступу до електрики, опалення та води, йдеться в заяві Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Ідеться не тільки про те, що діти мерзнуть від сильного холоду, а й про те, що вони не можуть навчатися в інтернеті, при тому, що уроки онлайн - це для багатьох школярів єдиний доступ до освіти, оскільки багато шкіл пошкоджено або зруйновано, вказує ЮНІСЕФ.

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Бронежилети для… дітей To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Також за відсутності електрики обмежені контакти дітей із друзями та родичами, що негативно позначається на їхній психіці. За оцінками експертів, 1,5 мільйона українських дітей схильні до ризику розвитку депресії, тривоги, посттравматичного стресу та інших проблем із психічним здоров'ям.

ЮНІСЕФ почав відправляти зимовий одяг, обладнання для підігріву води та генератори в прифронтові та звільнені українськими військами райони Харківської, Херсонської та Донецької областей, повідомила виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

++17.58++

Президент України Володимир Зеленський закликав генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша направити експертів ООН на об'єкти української енергетики. "Подякував Антоніу Гутеррішу за участь у конференції з підтримки України в Парижі. Обговорили нашу формулу миру та Global Peace Formula Summit. Закликав якнайшвидше направити експертів ООН на об'єкти української енергетики. Розвиватимемо Чорноморську зернову ініціативу та програму #GrainFromUkraine ("Зерно від України". - Ред.)", - написав він у Telegram у середу.

++17.47++

З початку війни Україна отримала понад 9 тисяч тонн медичної гуманітарної допомоги на загальну суму близько 12,7 мільярда гривень, повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич. "З початку війни Україна отримала понад 9 тисяч тонн медичної гуманітарної допомоги, її загальна оцінна вартість 12,7 млрд грн", - сказала вона в ефірі телеканалу "Суспільне. Регіони" у середу, цитує "Інтерфакс-Україна". Карчевич повідомила, що допомога надходила з більш як 35 країн світу.

++17.40++

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що результатом візиту урядової команди до Франції стали домовленості щодо 1,5 мільярда євро допомоги. "Близько 1,5 мільярда євро допомоги. Такі результати візиту урядової команди до Франції. За підсумками конференції "Солідарність з українським народом" було залучено 1 мільярд євро. Частина з них - це обладнання, яке буде передано найближчим часом для відновлення енергоінфраструктури України. Також є низка угод на понад 530 мільйонів євро на розвиток цифрової сфери та швидке відновлення інфраструктури", - написав Шмигаль у Telegram.

++17.10++

Служба безпеки України затримала у Херсоні власника компанії-автоперевізника, який надавав окупантам автобуси для перевезення російських військових з Криму, повідомляє пресслужба СБУ, передають Українськi Новини. "Служба безпеки затримала ще одного ворожого поплічника у ході стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Зловмисником виявився власник місцевої компанії-автоперевізника, який брав участь у транспортуванні російських окупаційних угруповань під час захоплення українського міста", - йдеться в повідомленні. Для перекидання особового складу збройних сил Росії з тимчасово окупованого Криму було залучено понад 50 одиниць пасажирського транспорту із автопарку підприємства. Після звільнення обласного центру пособник агресора намагався втекти до Молдови, щоб уникнути правосуддя, однак СБУ запобігла цьому. Співробітники української спецслужби встановили його місцеперебування і затримали на спробі перетину кордону. За даними слідства, фігурантом є керівник однієї з великих транспортних компаній, яка займається пасажирськими перевезеннями, зокрема, до країн Європейського Союзу.

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Звільнений Вовчанськ: місто-привид на кордоні з РФ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

++16.45++

У рамках Чорноморської зернової ініціативи з портів Одеси вийшли чотири судна з 69,5 тисячі тонн агропродукції для країн Азії, повідомило міністерство інфраструктури України у середу. Загалом станом на середу у портах Великої Одеси під обробкою перебуває 21 судно, на них завантажується 665,8 тисячі тонн української агропродукції. У Босфорі 81 судно очікує перевірки й ситуація з чергою стабільно важка, адже Росія реєструє не більше трьох суден на день за необхідних 12, вказали у міністерстві.

++16.18++

Великобританія почала навчання українських суддів проведенню судових процесів над військовослужбовцями Збройних сил Росії, які скоїли воєнні злочини в Україні, повідомляє британське видання Sky News із посиланням на генеральну прокурорку країни Вікторію Прентіс. За її словами, навчання забезпечить можливість безпрецедентного за масштабами судового переслідування російських військових, винних у жорстоких злочинах. Наразі у Великій Британії перебуває група з 90 українських суддів. Найближчим часом до них приєднаються ще кілька груп. Уряд Великої Британії виділив 2,5 мільйона фунтів стерлінгів на програму з навчання українських суддів.

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++16.04++

Франція та Італія прийняли заявку України на постачання системи ППО Mamba SAMP/T. Як повідомляє французьке видання Challenges з посиланням на звіт посла Франції в Україні Етьєна де Понсена від 9 листопада, "Франція та Італія нададуть Україні запитані засоби протиповітряної оборони". "Це дуже наполегливе прохання президента Зеленського, й італійці підтвердили нам, що готові його виконати. У такий спосіб ми можемо задовольнити їхні потреби", - сказав він. Раніше міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Le Monde 9 грудня заявив, що Україна просить SAMP/T та франко-італійську систему Mamba.

++15.57++

Правоохоронці Києва викрили п'яту учасницю організованої групи з незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон - столичну адвокатесу, якій повідомлено про підзору, інформує Київська міська прокуратура. Жінка підозрюється в організації та керівництві злочинною схемою, підробці офіційних документів і несанкціонованих діях з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах. У повідомленні зазначається, що після запровадження обмежень на виїзд за кордон чоловіків призовного віку в умовах воєнного стану група осіб за грошову винагороду розробила та впровадила механізм виготовлення лікарських документів, за допомогою яких військовозобов'язані чоловіки могли безперешкодно перетинати державний кордон України. "Вартість зазначених "послуг" становила 12 тисяч доларів з особи.

++15.42++

Служба безпеки України провела обшуки в офісах і приміщеннях представників заборонених Комуністичної партії та політичної партії "Русь єдина" в рамках контрдиверсійних заходів у Києві, Дніпрі та Кривому Розі, повідомляє пресслужбаСБУ. "У результаті слідчо-оперативних дій знайдено зброю, георгіївські стрічки і прапори країни-агресора. Крім того, виявлено склади з прокремлівською літературою, агітаційними листівками із символікою тоталітарного режиму СРСР і "методички" російських пропагандистів. У них рашисти закликають до підтримки окупаційних угруповань РФ і надають "рекомендації" щодо насильницького захоплення влади в Україні", - йдеться в повідомленні української спецслужби. У СБУ зазначають, що, за оперативною інформацією, функціонери КПУ планували використати весь "арсенал" пропагандистських засобів для проведення агітаційно-масових заходів на підтримку ворога в разі захоплення Києва і Дніпропетровської області.

Європарламент схвалив 18 мільярдів євро макрофіну для України

++15.15++

Європейський парламент схвалив виділення Україні в 2023 році 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Відповідне рішення було ухвалено в середу в рамках пленарного засідання Європейського парламенту в Страсбурзі без голосування, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в ЄП. Президент Європарламенту Роберта Мецола підпише відповідний документ у середу в другій половині дня. Йдеться про зміну регламенту, що дає змогу 2023 року перерахувати Україні пакет допомоги в розмірі 18 мільярдів євро, після того як Угорщина наклала вето на початкову пропозицію.

++15.01++

Президент України Володимир Зеленський закликав Європейський парламент ухвалити окрему резолюцію про підтримку створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Він заявив про це, виступаючи в середу в Європарламенті через відеозв'язок на церемонії вручення премії Андрія Сахарова. "Я вдячний усім лідерам і державам, усім політикам і міжнародним організаціям, які працюють разом з нами й докладають усіх можливих зусиль для створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Закликаю всіх вас, ваші партії та держави дієво підтримати цю роботу!", - заявив він. "Суд повинен запрацювати. Європарламент уже підтримав цю ідею. Треба якнайшвидше втілити її в реальність. Зокрема, через ухвалення окремої резолюції Європарламенту на підтримку створення трибуналу, через вашу підтримку та підтримку вашими країнами відповідної резолюції Генасамблеї ООН", - продовжив президент.

Він також закликав Європарламент підтримати під час голосування у четвер визнання Голодомору геноцидом українського народу. "Європа має дати максимально сильний сигнал, що в історії трагедій на нашому континенті, в історії злочинів проти людства і людяності, що чиняться на нашій із вами землі, не залишиться жодного пропуску", - сказав Зеленський.

++14.38++

Папа Римський Франциск закликав вірян скромніше святкувати Різдво, щоб мати змогу більше допомогти Україні. Цей заклик понтифіка пролунав під час загальної авдієнції, передає "Радіо Ватикану". "Браття і сестри, кажу вам, що в Україні багато страждань, багато, багато… І я хотів би дещо звернути увагу на Різдво, що наближається, на святкування. Святкувати Різдво, влаштовувати свято - прекрасно. Але знизьмо трохи рівень так званих видатків на Різдво, проведімо скромніше Різдво, зі скромнішими подарунками. А заощаджене відправмо українському народові, який цього потребує. Там великі страждання, там голодують і страждають від холоду. Багато людей помирають через те, що поблизу немає лікарів і медперсоналу. Не забуваймо: Різдво - так, у мирі з Господом - так, але з українцями в серці. І зробімо цей конкретний жест для них", - цитує слова понтифіка "Радіо Ватикану".

++14.28++

Україна повернула з російського полону 64 вояки. Крім того, серед звільнених був і громадянин США, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram-каналі. "Черговий обмін полоненими. Продовжуємо повертати своїх. 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема брали участь в обороні міста Бахмут, їдуть додому. Це офіцери, рядові та сержанти, наші герої. Вдалося також звільнити громадянина США, який допомагав нашим людям - Мурекезі Суеді. Також повернули тіла 4 загиблих", - написав Єрмак.



++14.07++

Україна отримала останній транш у розмірі 500 мільйонів євро в рамках восьмої програми макрофінансової допомоги ЄС, повідомила пресслужба міністерства фінансів. За даними мінфіну, загальне фінансування за даною програмою становить п'ять мільярдів євро. "З початку повномасштабної війни Європейський Союз надав Україні 7,2 мільярда євро макрофінансової допомоги. Ці кошти допомогли впоратися з негативними економічними наслідками війни й зберегти стійкість фінансової системи в умовах повномасштабного вторгнення агресора. Дякую колегам з ЄС за послідовну та системну підтримку України", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко. Отримані кредитні кошти спрямують на фінансування найбільш нагальних видатків держбюджету та на підтримку фінансової стабільності в Україні, йдеться в повідомленні.

Про виділення такої суми макрофіну для України повідомила також і Єврокомісія. "Сьогодні ми виплатили третій транш у розмірі 500 мільйонів євро у межах виключної макрофінансової допомоги Україні у розмірі 5 мільярдів на 2022 рік. Це сприятиме макроекономічній стабільності України та зміцнить її загальну економічну та фінансову стійкість", - ідеться у повідомленні Єврокомісії у Twitter.

++13.58++

У Європарламенті вручили премію "За свободу думки" імені Андрія Сахарова, лауреатом якої 2022 року став український народ. На урочистій церемонії у Страсбурзі в середу, 14 грудня, виступив із відеозверненням президент України Володимир Зеленський. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять українців, які загинули в розв'язаній Росією війні проти України. Грошова частина премії становить 50 тисяч євро, її вручено українському народу в особі Володимира Зеленського та інших обраних його представників, а також громадянського суспільства.

++13.41++

Російські окупаційні сили обстріляли будівлю Херсонської ОВА, унаслідок чого було пошкоджено два поверхи. Про обстріли повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram-каналі. "Близько 11:00 рашисти з реактивних систем залпового вогню вдарили по середмістю Херсона. Снаряди поцілили у будівлю Херсонської ОВА - пошкоджені два поверхи", - написав посадовець. Згодом він опублікував також відео наслідків російського обстрілу будівлі Херсонської ОВА.

++13.17++

У Лондоні не виключають сильної напруженості в відносинах між різними фракціями російського військового керівництва. Таке припущення містить актуальний огляд британської військової розвідки, розміщений у Twitter-акаунті міноборони Сполученого Королівства. Автори огляду посилаються зокрема на нещодавню критику з боку Ігоря Гіркіна-Стрєлкова. Той розповідав про власний досвід участі у бойових діях проти України, нарікав на прорахунки стратегічного планування у російській армії та різко критикував спорудження масивних оборонних укріплень, які, на його думку, не матимуть жодної практичної користі в сучасній війні. Тож у міноборони Великобританії припускають, що така різка критика з боку Гіркіна-Стрєлкова є однією з ознак запеклих суперечок серед російських військових загалом щодо того, як потрібно вести війну РФ проти України. "У соцмережах упродовж останніх 48 годин поширюються чутки, ніби начальника Генштабу РФ Валєрія Герасимова могли звільнити. Перевірити їх неможливо. Проте напруженість між різними фракціями, швидше за все, досягла верхівки російської військової ієрархії", - зазначають автори огляду.

++12.55++

Президент Росії Володимир Путін "фундаментально" прорахувався у війні проти України, вважає канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). На його думку, жоден з планів Путіна не спрацював, адже російський президент недооцінив як мужність українців, так і волю їхніх європейських союзників об'єднатися проти "великодержавної манії та імперіалізму". Як наслідок, Росія перебуває в ізоляції як ніколи раніше, зауважив канцлер у своїй промові в Бундестазі. Він додав, що через брак успіху на фронті, Путін вдається до стратегії випаленої землі, атакуючи інфраструктуру України. "Але у тут Путін не має успіху. Тому що українці згуртовані й все витримують", - заявив канцлер, якого цитує інформагенція dpa.

++12.43++

Завдяки блискучій роботі сил ППО під час масованої атаки дронів зранку 14 грудня об'єкти енергоінфраструктури не зазнали ушкоджень - всі 13 випущених БПЛА було збито, повідомили в держкомпанії "Укренерго". Однак ситуація в енергосистемі України досі залишається складною. "Вчора було введено в роботу ще один блок на атомній станції. Це допомогло не застосовувати минулої доби аварійні відключення для збалансування енергосистеми. Але ситуація в енергосистемі України все ще залишається складною через великий обсяг пошкоджень в енергетичній інфраструктурі. Зберігається значний дефіцит електроенергії", - наголосили в компанії.

++12.32++

Біля кордону з Білоруссю від вибуху російської міни постраждала людина. Її доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою. "На Київщині в одному з населених пунктів, що перебував під окупацією російських загарбників, прикордонники зафіксували вибух невідомого предмету. На місце події негайно викликали фахівців, які виявили протипіхотну міну російського виробництва ПМН-4", - повідомила Державна прикордонна служба України у Facebook. Тож Держприкордонслужба нагадала, що "в прикордонних з Росією та Білоруссю областях діють режимні обмеження, зокрема заборонено перебувати в лісових масивах".

++12.22++

Україна отримає підтримки на 415 мільйонів євро для відновлення українського енергосектора, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. "Я вдячний країнам і компаніям, які з самого початку війни допомагають Україні. Через постійні російські атаки наші потреби зростають щотижня. В пріоритеті - високовольтне обладнання, але є потреба й в іншій техніці та запчастинах для проведення ремонту мереж. Підтримка на суму 415 мільйонів євро, про яку було оголошено на Конференції в Парижі, значною мірою допоможе відновленню українського енергосектора", - наводить слова урядовця сайт міністерства .

Галущенко нагадав, що внаслідок російських атак постраждало майже 50 відсотків енергетичної інфраструктури України, що протягом двох місяців практично щодня потерпає від російських ударів. З огляду на це міністр наголосив на важливості солідарності європейських країн для захисту цивільного населення України від "енергетичної" агресії Росії. Очільник міненерго додав, що Україна також потребує газотурбінних та газопоршневих блоків, що допоможуть забезпечити стабільну роботу енергосистеми.

++11.58++

Більшість громадян країн-членів Європейського Союзу схвалюють підтримку ЄС України після повномасштабного вторгнення РФ, свідчать результати опитування "Євробарометра", проведеного Європейським парламентом з 12 жовтня до 7 листопада 2022 року, результати якого оприлюднено у середу. "74 відсотки громадян ЄС схвалюють підтримку ЄС України після російського вторгнення. У всіх державах-членах ЄС більшість громадян схвалюють підтримку ЄС, однак найвищий рівень підтримки спостерігається у Швеції (97 відсотків), Фінляндії (95 відсотків), Нідерландах (93 відсотки), Португалії (92 відсотки) та Данії (92 відсотки). Через десять місяців після початку війни в Україні підтримка конкретних заходів, вжитих ЄС, таких як санкції проти російського уряду або фінансова, військова чи гуманітарна допомога Україні, залишається настільки ж високою і становить 73 відсотки", - ідеться у супровідному пресрелізі.

++11.45++

Служба безпеки України в середу вживає контррозвідувальних заходів на 19 об'єктах УПЦ (МП) у дев'яти областях. "Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській та Херсонській областях", - ідеться у повідомленні на сайті СБУ.

"Заходи проводяться спільно з Національною поліцією та Національною гвардією - у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі", - наголошується у повідомленні. Мета заходів - недопущення використання релігійних громад як осередку "руского міра" та захисту населення від провокацій і терористичних актів, кажуть у спецслужбі. "За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень (у тому числі готельного типу) для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу", - інформують у СБУ.

++11.41++

Унаслідок російських обстрілів Херсонської області 13 грудня загинула одна людина, а ще одна отримала поранення, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram-каналі. За даними посадовця, протягом минулої доби російські загарбники обстріляли територію Херсонщини 42 рази, застосувавши для цього артсистеми, РСЗВ, танки та міномети. "Ворог вкотре обстріляв житлові квартали Херсона. Окупанти поцілили у яхт-клуб, училище, спортивний заклад, приватні та багатоквартирні будинки. На жаль, маємо жертви серед цивільного населення. Російські окупанти вбили 1 людину, ще 1 житель області отримав поранення", - поінформував Янушевич.



++11.35++

Верховна Рада виконала всі рекомендації Європейської Комісії, необхідні для початку переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу, повідомив голова українського парламенту Руслан Стефанчук. "Можна з упевненістю сказати, що Верховна Рада України виконала свою частину роботи та ухвалила усі необхідні системні законопроєкти для виконання рекомендацій Єврокомісії", - наводить слова Стефанчука пресслужба апарату ВР. Він нагадав, що сім рекомендацій Єврокомісії, частину з яких мала реалізувати Верховна Рада, Україна отримала 23 червня під час набуття статусу країни-кандидата на членство в ЄС.

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++11.30++

Система протиповітряної оборони у Київській області спрацювала успішно під час ранкової атаки дронів-камікадзе, тож "прильотів" у регіоні немає, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. "Повітряна тривога на Київщині тривала понад три години. Від самого ранку область атакували ворожі безпілотники. Країна-терорист знову цілилась у критичну інфраструктуру області та столиці. У регіоні прильотів немає. Це наслідки успішної роботи ППО", - повідомив Кулеба у Telegram-каналі. Нині служби шукають місця падіння збитих "шахедів". "Маємо один пошкоджений уламками дрона приватний будинок. На щастя, без постраждалих", - додав посадовець.

++11.23++

Італійське місто Бергамо, яке є містом-побратимом міста Буча Київської області, у співпраці з гуманітарною організацією CESVI профінансує створення у Бучі 11 Пунктів незламності. "Бергамо, місто-побратим Бучі, разом з італійською гуманітарною організацією CESVI профінансує 11 Пунктів незламності в українському місті, де всі - від людей похилого віку до дітей - зможуть зігрітися в зимовий період", - повідомляється у Twitter посольства Італії в Україні.

++10.48++

Посолка Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк після ранкової атаки безпілотників запевнила Україну в підтримці та подальшій допомозі з боку США. "Безпілотники в Києві сьогодні вранці, але я знаю, що прокидатися від російських бомб стало надто частим явищем, яке українці з хоробрістю та гідністю переживають у всій Україні", - написала вона у своєму Twitter. "Ми з вами - ще більше допомоги вже у дорозі", - запевнила вона.

++10.32++

СБУ проводить обшуки у кафедральному соборі святого великомученика Георгія Побідоносця УПЦ Московського патріархату у Львові, повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник голови Львівської облради Юрій Холод. "СБУ з обшуками в храмі Московського патріархату", - написав Холод. Холод додав знімок, на якому біля входу до храму на вулиці Тараса Бобанича стоять кілька чоловіків в уніформі та написом "СБУ". Джерело агентства "Інтерфакс-Україна" в СБУ підтвердило проведення обшуку у зазначеному храмі.

++09.58++

Російські окупаційні війська обстріляли зі ствольної артилерії прибережну зону Очаківської громади Миколаївської області, про що повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram-каналі. Згідно з інформацією районних військових адміністрацій, 13 грудня, о 13:50 було зафіксовано ворожий обстріл зі ствольної артилерії по прибережній зоні Очаківської громади. Постраждалих немає. У місті Миколаїв, а також Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч проминули відносно спокійно, додав посадовець.

++09.33++

Київ зазнав двох хвиль атаки дронів-камікадзе. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко. "Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ знищено 13 ворожих дронів. Уламки від збитих БПЛА влучили в одну адмінбудівлю та ще 4 житлові будівлі зазнали незначних ушкоджень (Шевченківській район столиці). Люди не постраждали”, - поінформував посадовець у Telegram-каналі.



++09.11++

Росія атакувала 14 грудня українську територію іранськими безпілотниками, які запустила зі східного узбережжя Азовського моря, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ. "14 грудня вночі російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131", - йдеться в повідомленні. Ударні дрони летять із напрямку східного узбережжя Азовського моря, додали в пресслужбі.

Тим часом у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) повідомили, що сили ППО столиці станом на 8:00 ранку збили 11 "Шахедів", а о 8:55 стало відомо про 13 збитих іранських БПЛА. Вже о 09:10 було оголошено відбій.

++08.43++

У ніч на 14 грудня російські окупанти випустили по Нікопольському районі Дніпропетровської області понад 50 снарядів з РСЗВ типу "Град" і "Ураган", а також важкої артилерії. Унаслідок цих обстрілів у Нікополі пошкоджено будинки, СТО, газопроводи та лінії електропередачі, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "Росіяни усю ніч атакували Нікопольщину з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії. Тримали під прицілом два міста - Нікополь та Марганець. Направили на житлові квартали понад 50 снарядів", - написав Резніченко у Telegram-каналі.



++08.26++

У Шевченківському районі столиці уламок збитого дрона пошкодив дві адмінбудівлі, повідомили в КМВА. Також унаслідок атаки дронів у селищі Вишневе під Києвом безпілотник-камікадзе пошкодив приватний будинок, повідомив заступник керівника ОП Тимошенко. За даними на 08:00 ранку силам ППО на Київщині вдалося збити 11 безпілотників-"шахедів".

++08.13++

Протягом минулої доби українські військові відбили атаки російських агресорів у районах 14 населених пунктів трьох областей. Такі дані містить традиційне ранкове зведення Генштабу ЗСУ. Зокрема Сили оборони відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Новоселівське, Червонопопівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області, йдеться в зведенні.

Повідомляється також, що російські окупаційні сили завдали один авіаційний та 11 ракетних ударів, з них 3 - по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Запорізької областей. Також окупаційні сили вчинили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, додають у Генштабі ЗСУ.





++07.55++

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в українській столиці. "Вибухи в Шевченківському районі столиці. Служби слідують на місце. Детальніше - згодом", - написав Кличко в Telegram. Пізніше він додав, що силам ППО вдалося збити в небі над столицею вже 10 дронів іранського виробництва. Раніше цього дня голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляв про роботу розрахунків ППО на Київщині. Згодом він додав, що цього разу йшлося про атаку дронами-шахедами.

"Більшість безпілотників збиті силами ППО в області", - написав посадовець у Telegram.

++07.40++

Нова Зеландія направить три мільйони новозеландських доларів (1,82 мільйона євро) через Міжнародний комітет Червоного Хреста на придбання гуманітарної допомоги для України, заявила прем'єр-міністерка острівної держави Джасінда Ардерн. Йдеться про медичне приладдя та обладнання, трансформатори та електрогенератори, а також харчові продукти, воду і предмети гігієни, пояснила керівниця новозеландського уряду.

++07.21++

Збройні сили Білорусі навряд чи нападуть на Україну, попри оголошену Мінськом раптову перевірку бойової готовності армії, вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW). Пересування військової техніки та особового складу, анонсоване білоруським міноборони, а також перекидання бронетранспортерів БТР-80 і танків Т-80 у Брестській області, на яке звернула увагу низка Telegram-каналів, імовірно, є частиною російських інформаційних операцій, що досі тривають, підкреслюють аналітики ISW у щоденному огляді . Генштаб ЗСУ 13 грудня зазначав, що ситуація поблизу білоруського кордону залишається без істотних змін, а ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

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