Ердоган: "Зернову угоду" можна поширити на інші продукти

Розширення "зернової угоди" стало предметом переговорів президента Туреччини і з Володимиром Зеленським, і з Володимиром Путіним.

Під час телефонної розмови в неділю, 11 грудня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував своєму російському колезі Володимиру Путіну поширити дію "зернової угоди" на "різні продукти харчування та інші товари поступово".

За словами Ердогана, на сьогодні "зерновим коридором" вивезли вже понад 13 мільйонів тонн аграрної продукції, передає турецьке інформаційне агентство Anadolu.

При цьому в Кремлі за підсумками переговорів зазначили, що досягнуті в Стамбулі 22 липня домовленості передбачають не лише експорт українського зерна, а й російської сільськогосподарської продукції та добрив. "Ця угода носить комплексний характер, що вимагає усунення перешкод для відповідних постачань з Росії", - йдеться в повідомлені російської сторони.

Переговори з Зеленським

Питання можливого розширення "зернового коридору" Ердоган обговорив у неділю і з президентом України Володимиром Зеленським, повідомив український лідер. Також Зеленський зазначив, що Туреччина підтримала гуманітарну програму "Зерно з України" (Grain from Ukraine).

"Подякував за прихисток українських дітей та сотні генераторів для наших міст", - написав президент України в Telegram.

Водночас ані за підсумками переговорів Ердогана з Зеленським, ані за результатами розмови з Путіним не повідомлялося про прогрес в питаннях мирного врегулювання, хоча раніше цього тижня турецький президент заявляв, що планує обговорити з ними шляхи припинення війни. У повідомлені Кремля вказано, що Путін "виклав принципові оцінки ситуації довкола України". Тим часом "Ердоган висловив своє щире побажання щодо припинення російсько-української війни якнайшвидше", пише Reuters.

Боротьба з курдами

Під час переговорів з Путіним Ердоган приділив особливу увагу "важливості та терміновості" створення 30-кілометрового безпекового коридору на кордоні Туреччини з Сирією, який має забезпечити Анкарі захист від курдських угруповань, що воюють в Сирії, повідомляє Associated Press.

Відповідні домовленості були досягнуті між Туреччиною та Росією ще в 2019 році, Ердоган звинувачує Москву у невиконанні угоди, зауважує AFP. Під час розмови турецький лідер наголосив, що "важливо очистити кодон на глибину щонайменше 30 кілометрів" від курдських бійців.

Туреччина звинуватила заборонену в країні "Робітничу партію Курдистану" і курдські "Загони народної самооборони", які діють в Сирії, в організації вибуху в Стамбулі 13 листопада, який Анкара називає терактом. Після вибуху Туреччина нанесла повітряні удари по позиціях курдів і пригрозила наземною операцією.

Газовий хаб

Ще однією темою перемовин Ердогана та Путіна стали плани зі створення в Туреччині регіонального газового хабу. Цей проєкт ініціювала Росія після суттєвого скорочення постачань газу до країн Європи цього року через погіршення відносин з Європейським Союзом і санкції, запроваджені ЄС щодо РФ за війну в Україні.