7 мільйонів дітей України страждають від ударів РФ - ЮНІСЕФ

За оцінками експертів ЮНІСЕФ, 1,5 мільйона українських дітей схильні до ризику розвитку депресії, тривоги, посттравматичного стресу та інших проблем із психічним здоров'ям.

Від російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі страждають близько семи мільйонів дітей, йдеться в оприлюдненій у середу, 14 грудня, заяві Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Практично кожна дитина в країні не має постійного доступу до електрики, опалення та води.

Ідеться не тільки про те, що діти мерзнуть від сильного холоду, а й про те, що вони не можуть навчатися, використовуючи інтернет, при тому, що уроки онлайн - це для багатьох школярів єдиний доступ до освіти, оскільки багато шкіл пошкоджено або зруйновано, вказує ЮНІСЕФ.

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Також за відсутності електрики обмежено контакти дітей із друзями та родичами, що негативно позначається на їхній психіці. За оцінками експертів, 1,5 мільйона українських дітей схильні до ризику розвитку депресії, тривоги, посттравматичного стресу та інших проблем із психічним здоров'ям.

ЮНІСЕФ почав відправляти зимовий одяг, обладнання для підігріву води та генератори в прифронтові та звільнені українськими військами райони Харківської, Херсонської та Донецької областей, повідомила виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

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Україна просить про допомогу у відновленні енергетичної інфраструктури

Як раніше зазначав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, унаслідок восьми хвиль російських ракетних ударів, у яких також застосовувалися дрони-камікадзе, було пошкоджено всі теплові й гідроелектростанції в країні, а також близько 40 відсотків об'єктів високовольтної мережі.

Напередодні, під час спільної з міністеркою закордонних справ Франції Катрін Колонною пресконференції, він заявив, що Україні не вистачає власних потужностей для відновлення всіх зруйнованих та пошкоджених об'єктів критичної та енергетичної інфраструктури.

Президент України Володимир Зеленський 14 грудня закликав генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша направити експертів ООН на об'єкти української енергетики. До цього він закликав Євросоюз створити відповідну місію за аналогією з місіями МАГАТЕ на АЕС.