Зеленський застеріг Угорщину і Словаччину від підтримки РФ

У новорічному привітанні Володимир Зеленський висловив переконання, що народи Словаччини і Угорщини підтримують Україну і закликав владу цих країн "визнати правду". Він також подякував союзникам і партнерам за допомогу.

Президент України Володимир Зеленський закликав владу Словаччини і Угорщини поважати "єдність Європи, яка визначає долю кожного народу на континенті" у новорічному привітанні, оприлюдненому в ніч проти середи, 1 січня.

"Я знаю, і угорський, і словацький народи - насправді вони з нами, з Україною, з українцями, на боці правди. Правду має визнати і влада цих країн", - наголосив він.

Зеленський додав: не треба боятися, що Україна буде у Європі, "треба робити все, аби у Європі не було Росії". "Її танків, її ракет і зла, яке вона неодмінно понесе далі, якщо Україна не вистоїть. Якщо сьогодні Росія тисне вам руку, це не значить, що завтра цією ж рукою вона не почне вас убивати", - наголосив президент.

Зеленський: Трамп зможе поклати край путінській агресії

Він подякував всім партнерам і союзникам, які підтримують Київ у боротьбі проти агресії Москви, "всім, завдяки кому Україна стоїть і вистоїть", зокрема США. " І з перших хвилин цієї війни Америка була з Україною. І я вірю, що Америка буде з Україною і в перші хвилини миру", - зазначив Зеленський.

Він також висловив переконання, що обраний президент США Дональд Трамп "зможе принести мир та покласти край путінській агресії". "Я вірю, що ми разом зі США здатні на цю силу. Змусити Росію до справедливого миру", - наголосив голова української держави.

Водночас Зеленський застеріг: відносини з РФ не можна просто "обнулити" так само, як забути все, що скоїла Росія. "Буча, Оленівка, Авдіївка, усі наші знищені міста й села. Ось чому дійсно справедливий мир не може настати за принципом "почнімо з чистого аркуша". Бо рахунок не 0:0. На рахунку - тисячі, тисячі українців, життя яких украла Росія", - зазначив він.

Зеленський також подякував іншим країнам і організаціям, які продовжують підтримувати Україну і надавати їй фінансову і військову допомогу, зокрема зенітні ракетні комплекси Patriot, IRIS-T, ракети ATACMS, Storm Shadow / SCALP, винищувачі F-16 тощо.

Окремо він згадав чеську ініціативу із закупівлі снарядів для України, "данську модель" фінансування виробництва озброєнь в Україні для потреб Збройних сил України, рішення Великої сімки (G7) щодо кредитування за рахунок доходів від заморожених російських активів, фінансову допомогу Європейського Союзу.

Третина озброєнь на фронті вироблені в Україні - президент

Зеленський також зауважив, що Україна нарощує обсяги власного виробництва озброєнь. "30 відсотків усього, що в цьому році було в наших хлопців на полі бою, - усе це було зроблено в Україні", - повідомив він.

За словами президента, Україна "вперше робить понад мільйон БпЛА за рік". Серед дронів вітчизняного виробництва він, зокрема, виділив "Гор", "Вампір", "Колібрі", "Камік", "Лютий", Heavy Shot, Fire Point.

Крім того, Зеленський перелічив українські ракети і ракети-дрони, зокрема "Паляницю", "Пекло", "Руту", "Нептун". Вперше від початку повномасштабного вторгнення він також публічно згадав про балістичні ракети комплексу "Сапсан", розробка і випробовування елементів яких тривала у 2000-2010, згодом була згорнута, але після вторгнення РФ у 2014 році - почала відновлюватися. На якій стадії зараз розробка - достеменно не відомо. Зеленський не наводив будь-яких подробиць.