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КонфліктиУкраїна

Силам оборони передали нові українські ракети-дрони "Пекло"

Олена Перепадя
6 грудня 2024 р.

Ракети-дрони "Пекло" дальністю 700 км українського виробництва вже успішно застосовувалися в бойових умовах.

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Застосування дрона українського виробництва Dragon (фото з архіву)
Застосування дрона українського виробництва Dragon (фото з архіву)Фото: Ministry of Defence of Ukraine

Силам оборони України передано першу партію з кількох десятків одиниць ракет-дронів українського виробництва "Пекло". Про це у соціальних мережах у п'ятницю, 6 грудня, повідомив президент України Володимир Зеленський. "Дрон-ракета "Пекло". Наша, українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування (...). Тепер завдання - нарощувати виробництво та застосування", - написав він.

Нову ракету-дрон з нуля протягом року створив український виробник, уточнив у Telegram міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін. "Пекло" не лише виготовляється серійно, а й постійно вдосконалюється. Постійно ведуться роботи з підвищення рівня захищеності виробу від впливу РЕБ (засобів радіоелектронної боротьби. - Ред.), покращення експлуатаційних характеристик і точності ураження", - зазначив міністр.

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Нова ракета-дрон має дальність 700 км і швидкість польоту 700 км/год, наголосив Сметанін, і вже пройшла бойові застосування. Усього їх було п'ять, серед них - успішні, пише "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, протягом листопада Зеленський повідомляв, що протягом 2024 року Україна виробила 100 власних ракет і нині випробовує ще чотири види ракет власного виробництва.

У серпні цього року Україна представила ракету-дрон "Паляниця"

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