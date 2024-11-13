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Конфлікти

Сметанін: Обсяги річного виробництва ОПК зросли до $30 млрд

Євгенія Наконечна
13 листопада 2024 р.

Україна нарощує власне виробництво різної зброї - від дронів до бронетехніки, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

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Процес виробництва зброї на військовому об'єкті
Процес виробництва зброї на військовому об'єкті (архівне фото)Фото: Nick Connolly/DW

Обсяги річної спроможності з виробництва української оборонної галузі сягнули 30 мільярдів доларів, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін у середу, 13 жовтня, коментуючи свою участь у форумі Європейської бізнес-асоціації. За його словами, у секторі оборонного виробництва України вже працює понад 300 тисяч людей на більш ніж 800 підприємствах, які випускають широкий спектр продукції - від дронів до бронетехніки.

Сметанін наголосив, що Україна має власне серійне виробництво всієї номенклатури мінометних артилерійських снарядів, зокрема й калібром 155 мм, а також щомісяця виробляє до 20 самохідних артилерійських установок (САУ). 

Також Сметанін наголосив й науспіхах із залучення інвестицій в оборонний сектор. "Сотні мільйонів доларів з-за кордону, відкриті спільні підприємства з з гігантами оборонної промисловості світу, - написав Сметанін у своєму Telegram. - Власні "мавіки" (дрони DJI Mavic. - Ред.), розробки в напрямку роїв дронів, впровадження штучного інтелекту. Загалом - 30 мільярдів доларів річної спроможності".

Уряд, за його словами, підтримує галузь, спрощуючи законодавство, надаючи доступне кредитуванняі відкриваючи ринок вибухових речовин для приватного бізнесу. "Всі ці кроки ведуть до того, що наші Збройні сили отримують все більше й більше озброєння саме українського виробництва", - підсумував Сметанін.

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