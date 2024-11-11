Євросоюз вже спрямував Україні 980 тисяч снарядів - Боррель

Головний дипломат Євросоюзу повідомив, що Україна вже отримала більшість із обіцяної партії снарядів. ЄС планує перетнути позначку в один мільйон до кінця цього року.

Європейський Союз вже поставив Україні понад 980 тисяч снарядів для війни з Росією та планує перетнути позначку в один мільйон до кінця цього року, заявив у понеділок, 11 листопада, верховний представник Євросоюзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррельв інтерв'ю "Європейській правді".

"Ми майже зробили це. Ми вже поставили більше 980 тисяч снарядів, і дуже скоро передамо один мільйон снарядів", - розповів він.

Спочатку ЄС планував постачити Україні один мільйон 155-міліметрових артилерійських снарядів до березня 2024 року, однак пізніше офіційні особи повідомили, що виробничі потужності були недостатніми для досягнення цієї мети.

"Я знаю, що ми взяли на себе зобов'язання досягти цього рівня до весни - і не змогли. Але до кінця року зможемо. І для цього ми значно прискорилися", - сказав Боррель.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала раніше зазначив, що в рамках окремої ініціативи, яку очолює Прага, до кінця року в Україну поставлять ще 500 тисяч снарядів.

Україна посилює власне виробництво

Україна також посилює внутрішнє виробництво оборонної продукції, щоб зменшити свою залежність від військової допомоги союзників та забезпечити своєчасне постачання Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін в своєму інтерв'ю агенції Reuters на початку листопада повідомляв, що виробництво мінометних снарядів в країні зросло з нуля до мільйонів одиниць на рік після початку вторгнення Росії.